Hyra Network gewinnt den renommierten Chairman’s Award 2025 beim WITSA Global AI Summit

TAIPEI, Taiwan, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hyra Network, ein Vorreiter im Bereich dezentrale KI und souveräne digitale Infrastruktur, wurde auf dem WITSA Global AI Summit, der von der World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA) veranstaltet wird, mit dem Chairman’s Award 2025 ausgezeichnet. Dies ist die höchste Auszeichnung der WITSA, die jedes Jahr weltweit nur einem Gewinner verliehen wird. Mit dieser Anerkennung ist Hyra Network die erste dezentrale KI-Plattform, die jemals in der Kategorie Chairman’s Award ausgezeichnet wurde.

Herrn John Tran, Gründer und Vorsitzender von Hyra Holdings & Hyra Network, wurde beim Global AI Summit der Chairman’s Award 2025 verliehen.

Die weltweit erste dezentrale KI-Infrastruktur

Hyra Network und seine Plattform Hyra AI basieren auf einer Layer-3-Blockchain und kombinieren ein überprüfbares Rechennetz mit On-Chain-DAO-Governance. Die Architektur ermöglicht es Nationen, Unternehmen und Bürgern, auf KI zuzugreifen und sie mit Transparenz sowie starkem Datenschutz zu überwachen.

„Der Chairman’s Award ist wirklich herausragenden Initiativen vorbehalten, die außergewöhnliche Innovation und globale Wirkung zeigen“, sagt Dato’ Dr. Sean Seah Kok Wah, Vorsitzender von WITSA. „Die Vision von Hyra Network für eine dezentrale, souveräne KI setzt neue Maßstäbe und trägt dazu bei, die Zukunft der KI-Branche zu gestalten.“



Ein Weg zu einer souveränen digitalen Zivilisation

Laut John Tran, Gründer und Vorsitzender von Hyra Holdings & Hyra Network, ist der Chairman’s Award sowohl eine technologische Anerkennung als auch eine Bestätigung der langfristigen Vision von Hyra.

„Wir glauben, dass jede Nation und jeder Bürger das Recht hat, seine eigene KI-Infrastruktur zu besitzen“, sagt Tran. „Diese Auszeichnung ist sowohl eine Anerkennung von WITSA als auch von Hyras unerschütterlichem Engagement für den Aufbau einer dezentralisierten digitalen Zivilisation – einer Zivilisation, die Fairness feiert und den Menschen die Kontrolle gibt.“





Der WITSA Chairman’s Award 2025 bestätigt Hyras dezentrale KI-Strategie für digitale Souveränität und unterstreicht sein Engagement, dass „KI eine öffentliche Ressource ist“.

Geleitet vom Grundsatz „KI ist eine öffentliche Ressource“ setzt Hyra Network unabhängige, gemeinschaftseigene KI in die Realität um. Seine On-Chain-DAO stellt die Weiterentwicklung des Protokolls sicher, sodass die Öffentlichkeit den größten Nutzen daraus ziehen kann.

Vom Ideal zur maßstabsgetreuen Realität

Bis August 2025 hat Hyra Network über 2,7 Millionen Geräte in über 200 Ländern verbunden und damit eine solide Grundlage für eine souveräne KI-Infrastruktur jenseits traditioneller, zentralisierter Rechenzentren geschaffen. Diese bahnbrechende Plattform wird von Hyra Tek JCS (Vietnam) erforscht sowie entwickelt und von Hyra Tek Smart Solution L.L.C in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) betrieben. Mit Hunderttausenden aktiven Knoten und einer globalen Benutzerbasis hat Hyra gezeigt, dass dezentrale KI vom Konzept bis zur Produktion skalierbar ist.

Das offene Ökosystem von Hyra umfasst drei Kernplattformen:

Hyra AI – Eine überprüfbare, Edge-native AI Inference-Plattform, die Daten aus Sicherheits- und Leistungsgründen direkt auf den Geräten der Nutzer verarbeitet.

– Eine überprüfbare, Edge-native AI Inference-Plattform, die Daten aus Sicherheits- und Leistungsgründen direkt auf den Geräten der Nutzer verarbeitet. Hyra Zone – Ein groß angelegtes, dezentrales GPU-Trainingsnetzwerk, das zentralisierte Rechenzentrumsmodelle durch flexible, kostengünstige Kapazität ersetzt.

– Ein groß angelegtes, dezentrales GPU-Trainingsnetzwerk, das zentralisierte Rechenzentrumsmodelle durch flexible, kostengünstige Kapazität ersetzt. Hyra Mega – Ein transparenter Marktplatz für KI-Modelle, Datensätze und APIs, der einen fairen und sicheren Austausch digitaler Assets ermöglicht.



Zusammen fungieren diese Plattformen als „Betriebssystem für das Zeitalter der digitalen Souveränität“ und ermöglichen es Organisationen und Einzelpersonen, KI unabhängig einzusetzen, zu nutzen und zu prüfen – ohne auf Big-Tech-Anbieter angewiesen zu sein.

Beschleunigte globale Expansion – auf Kurs für einen Nasdaq-Börsengang im Jahr 2030

Der WITSA Chairman’s Award 2025 markiert einen entscheidenden Meilenstein in Hyras Globalisierungsstrategie. Zuvor wurde Hyra bei den Globee International Business Awards für technologische Innovationen ausgezeichnet.

Mit einem neuen regionalen Zentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) festigt Hyra seine internationale Präsenz und bereitet einen Börsengang an der Nasdaq im Wert von 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 vor, mit dem Ziel, eines der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt zu werden.

Über Hyra Network

Hyra Network, erforscht sowie entwickelt von Hyra Tek JCS (Vietnam) und betrieben von Hyra Tek Smart Solution L.L.C in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), einer Tochtergesellschaft von Hyra Holdings, ist ein Pionier im Bereich der dezentralen KI-Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, ein souveränes KI-Ökosystem für das digitale Zeitalter aufzubauen. Hyra wurde auf einer Layer-3-Blockchain mit DAO-Governance sowie realen KI-Anwendungen entwickelt und ermöglicht Regierungen, Entwicklern sowie Bürgern, KI zu besitzen, zu verwalten und davon zu profitieren. Hyra treibt eine nachhaltige, selbstbestimmte digitale Transformation voran und bereitet sich auf einen Börsengang an der Nasdaq im Jahr 2030 vor. Gleichzeitig baut das Unternehmen strategische Kooperationen mit Regierungen, Investoren und globalen digitalen Communities aus.

Über WITSA

Die World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA) ist ein führendes globales Konsortium, das mehr als 80 nationale Technologieverbände vertritt. WITSA fördert Innovation, inklusives digitales Wachstum sowie verantwortungsvolle Technologieeinführung und bringt Interessenvertreter aus verschiedenen Ländern und Branchen zusammen, um eine nachhaltige, kollaborative digitale Zukunft aufzubauen. Mit dem Chairman’s Award werden außergewöhnliche Initiativen mit weitreichender globaler Wirkung gewürdigt.

Über den Gründer

John Tran ist Gründer und Vorsitzender von Hyra Holdings und Hyra Network sowie ein führender Verfechter einer dezentralen KI-Infrastruktur. Mit einer langfristigen, gemeinschaftsorientierten Technologievision hat er Hyras Entwicklung einer Layer-3-Blockchain, DAO-Governance und praktischer KI-Anwendungen geleitet. Derzeit überwacht er den globalen IPO-Fahrplan von Hyra und setzt sich für dezentrale KI als grundlegende Infrastruktur für Nationen und Bürger weltweit ein.

Medienkontakt

E-Mail: nhunglh@hyra.network

Website: https://hyra.network

Büros:

VAE: C1804- King of Nikat Celik, Business Bay, Business Bay, Dubai, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

