Hyra Network reconocida con el prestigioso Chairman's Award 2025 en la Cumbre Global de IA de WITSA

TAIPÉI, Taiwán, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hyra Network, una fuerza pionera en inteligencia artificial (IA) descentralizada y en infraestructura digital soberana, ha sido reconocida con el Chairman's Award 2025 en la Cumbre Global de IA de WITSA, auspiciada por la Alianza Mundial de Innovación, Tecnología y Servicios (WITSA). Este es el mayor reconocimiento de WITSA, otorgado cada año a un solo ganador en todo el mundo. Con este reconocimiento, Hyra Network se convierte en la primera plataforma de IA descentralizada reconocida en la categoría Chairman’s Award.

El Sr. John Tran, fundador y presidente de Hyra Holdings & Hyra Network, fue distinguido con el Chairman’s Award 2025 en la Cumbre Global de IA.

La primera infraestructura de IA descentralizada del mundo

Construida sobre una blockchain de Capa 3, Hyra Network y su plataforma Hyra AI combinan una red de cómputo verificable con la gobernanza DAO en la cadena. La arquitectura permite que naciones, empresas y ciudadanos accedan y supervisen la IA con transparencia y sólidas protecciones de privacidad.

"El Chairman’s Award está reservado para iniciativas verdaderamente sobresalientes que demuestran innovación excepcional e impacto global", dijo el Dr. Sean Seah Kok Wah, presidente de WITSA. "La visión de Hyra Network para una IA descentralizada y soberana establece un nuevo punto de referencia y está ayudando a dar forma al futuro del sector de IA".



Un camino hacia una civilización digital soberana

Según John Tran, fundador y presidente de Hyra Holdings & Hyra Network, el Chairman’s Award es tanto un reconocimiento tecnológico como una validación de la visión a largo plazo de Hyra.

"Creemos que cada nación y cada ciudadano merece ser dueño de su infraestructura de IA", dijo Tran. "Este premio representa el reconocimiento de WITSA, así como el compromiso inquebrantable de Hyra para construir una civilización digital descentralizada, que celebre la equidad y ponga a las personas en control".





El Chairman’s Award 2025 de WITSA reafirma la estrategia de Hyra en IA descentralizada para la soberanía digital, avanzando en su compromiso de que "la IA es un recurso público".

Guiada por el principio de que la "IA es un recurso público", Hyra Network está haciendo realidad una IA independiente y de propiedad comunitaria. Su DAO en cadena asegura que el protocolo evolucione de la manera que más beneficie al público.

De ideal a la realidad a escala

En agosto de 2025, Hyra Network ha conectado más de 2,7 millones de dispositivos en más de 200 países, sentando una base sólida para una infraestructura de IA soberana más allá de los centros de datos tradicionales y centralizados. Esta plataforma innovadora es investigada y desarrollada por Hyra Tek JCS (Vietnam) y operada por Hyra Tek Smart Solution L.L.C en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Con cientos de miles de nodos activos y una base global de usuarios, Hyra ha demostrado que la IA descentralizada puede escalar del concepto a la producción.

El ecosistema abierto de Hyra comprende tres plataformas principales:

Hyra AI : una plataforma de inferencia de IA verificable y nativa del borde que procesa datos directamente en los dispositivos del usuario para mayor seguridad y rendimiento.

: una plataforma de inferencia de IA verificable y nativa del borde que procesa datos directamente en los dispositivos del usuario para mayor seguridad y rendimiento. Hyra Zone : una red de capacitación de GPU descentralizada a gran escala que reemplaza los modelos de centros de datos centralizados con una capacidad flexible y rentable.

: una red de capacitación de GPU descentralizada a gran escala que reemplaza los modelos de centros de datos centralizados con una capacidad flexible y rentable. Hyra Mega: un mercado transparente para modelos de IA, conjuntos de datos y API, que permite un intercambio justo y seguro de activos digitales.



Juntas, estas plataformas funcionan como un "Sistema Operativo para la Era de la Soberanía Digital", lo que permite a las organizaciones e individuos implementar, usar y auditar la IA de forma independiente, sin depender de los proveedores de Big Tech.

Acelerando la expansión global: en camino hacia una Oferta Pública Inicial (IPO) en Nasdaq en 2030

El Chairman’s Award 2025 de WITSA marca un hito fundamental en la estrategia de globalización de Hyra. Anteriormente, Hyra fue reconocida en los Globee International Business Awards por su innovación tecnológica.

Con un nuevo centro regional en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hyra está consolidando su presencia internacional y preparando una IPO objetivo de $ 10 mil millones en Nasdaq en 2030, con el objetivo de convertirse en una de las empresas de tecnología más influyentes del mundo.

Acerca DE Hyra Network

Hyra Network, investigada y desarrollada por Hyra Tek JCS (Vietnam) y operada por Hyra Tek Smart Solution L.L.C en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), una subsidiaria de Hyra Holdings, es pionera en infraestructura de inteligencia artificial (IA) descentralizada diseñada para construir un ecosistema soberano de IA en la era digital. Desarrollada sobre una blockchain de Capa 3 con gobernanza DAO y aplicaciones de IA en el mundo real, Hyra permite a gobiernos, desarrolladores y ciudadanos poseer, gobernar y beneficiarse de la IA. Hyra está avanzando en la transformación digital sostenible y autodeterminada y se está preparando para una Oferta Pública Inicial (IPO) en Nasdaq en 2030, mientras expande colaboraciones estratégicas con gobiernos, inversores y comunidades digitales globales.

Acerca de WITSA

La Alianza Mundial de Innovación, Tecnología y Servicios (WITSA) es un consorcio global líder que representa a más de 80 asociaciones tecnológicas nacionales. WITSA promueve la innovación, el crecimiento digital inclusivo y la adopción responsable de tecnología, convocando a las partes interesadas de todos los países y sectores para construir un futuro digital sostenible y colaborativo. Su Chairman’s Award reconoce iniciativas extraordinarias con un impacto global de gran alcance.

Acerca del fundador

John Tran es el fundador y presidente de Hyra Holdings y Hyra Network, y un defensor líder de la infraestructura de IA descentralizada. Con una visión tecnológica centrada en la comunidad a largo plazo, lideró el desarrollo de Hyra de una blockchain de Capa 3, gobernanza DAO y aplicaciones prácticas de IA. Actualmente supervisa el plan de acción global de la Oferta Pública Inicial (IPO) de Hyra, impulsando la IA descentralizada como infraestructura fundamental para naciones y ciudadanos en todo el mundo.

