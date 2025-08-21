Hyra Network Memenangkan Penghargaan Bergengsi Chairman’s Award 2025 pada WITSA Global AI Summit

TAIPEI, Taiwan, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hyra Network, sebuah kekuatan pionir dalam bidang AI terdesentralisasi dan infrastruktur digital berdaulat, telah dianugerahi Chairman’s Award 2025 pada WITSA Global AI Summit yang diselenggarakan oleh World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA). Ini merupakan penghargaan tertinggi dari WITSA yang diberikan hanya kepada satu pemenang di seluruh dunia setiap tahunnya. Dengan pengakuan ini, Hyra Network menjadi platform AI terdesentralisasi pertama yang pernah mendapat penghargaan dalam penghargaan Chairman’s Award.

Bapak John Tran, Pendiri & Ketua Hyra Holdings & Hyra Network, merasa terhormat menerima penghargaan Chairman’s Award 2025 dalam ajang Global AI Summit.

Infrastruktur AI terdesentralisasi pertama di dunia

Dibangun di atas blockchain Layer-3, Hyra Network dan platform Hyra AI miliknya menggabungkan jaringan komputasi yang dapat diverifikasi dengan tata kelola DAO berbasis on-chain. Arsitektur ini memungkinkan negara, perusahaan, dan masyarakat untuk mengakses dan mengawasi AI dengan transparansi sekaligus perlindungan privasi yang kuat.

“Chairman’s Award diberikan untuk mengapresiasi inisiatif luar biasa yang benar-benar menonjol dalam inovasi dan dampak global,” ujar Ketua WITSA, Dato’ Dr. Sean Seah Kok Wah. “Visi Hyra Network untuk AI terdesentralisasi dan berdaulat menetapkan tolok ukur baru serta membantu membentuk masa depan industri AI.”



Jalan menuju peradaban digital yang berdaulat

Menurut, John Tran, Pendiri & Ketua Hyra Holdings & Hyra Network, Chairman’s Award bukan hanya pengakuan teknologi, tetapi juga menegaskan visi jangka panjang Hyra.

“Kami percaya setiap negara dan setiap masyarakat berhak untuk memiliki infrastruktur AI,” ujar Tran. “Penghargaan ini merupakan pengakuan WITSA sekaligus komitmen tak tergoyahkan Hyra dalam membangun peradaban digital terdesentralisasi – sebuah peradaban yang menjunjung keadilan dan menempatkan kendali di tangan manusia.”





Chairman’s Award 2025 dari WITSA menegaskan strategi AI terdesentralisasi Hyra untuk kedaulatan digital sekaligus memperkuat komitmennya bahwa “AI adalah sumber daya publik.”

Berpedoman pada prinsip bahwa “AI adalah sumber daya publik,” Hyra Network sedang mewujudkan AI yang independen dan dimiliki oleh komunitas. DAO berbasis on-chain miliknya memastikan protokol berkembang dengan cara yang paling menguntungkan publik.

Dari gagasan ideal menjadi kenyataan berskala besar

Per Agustus 2025, Hyra Network telah menghubungkan lebih dari 2,7 juta perangkat di lebih dari 200 negara, membangun fondasi yang kuat untuk infrastruktur AI yang berdaulat di luar pusat data tradisional yang terpusat. Platform terobosan ini diteliti dan dikembangkan oleh Hyra Tek JCS (Vietnam) dan dioperasikan oleh Hyra Tek Smart Solution L.L.C di Uni Emirat Arab (UEA). Dengan ratusan ribu node aktif dan basis pengguna global, Hyra telah membuktikan bahwa AI terdesentralisasi dapat berkembang dari konsep menjadi produksi.

Ekosistem terbuka Hyra terdiri dari tiga platform inti:

Hyra AI – Platform AI inference yang dapat diverifikasi dan berbasis edge, yang memproses data secara langsung di perangkat pengguna untuk keamanan dan kinerja.

– Platform AI inference yang dapat diverifikasi dan berbasis edge, yang memproses data secara langsung di perangkat pengguna untuk keamanan dan kinerja. Hyra Zone – Jaringan pelatihan GPU berskala besar dan terdesentralisasi yang menggantikan model pusat data terpusat dengan kapasitas yang fleksibel dan hemat biaya.

– Jaringan pelatihan GPU berskala besar dan terdesentralisasi yang menggantikan model pusat data terpusat dengan kapasitas yang fleksibel dan hemat biaya. Hyra Mega – Marketplace transparan untuk model AI, dataset, dan API, yang memungkinkan pertukaran aset digital secara adil dan aman.



Bersama-sama, ketiga platform ini berfungsi sebagai “Sistem Operasi untuk Era Kedaulatan Digital,” memberdayakan organisasi dan individu untuk menerapkan, menggunakan, dan mengaudit AI secara mandiri – tanpa bergantung pada penyedia Teknologi Besar.

Mempercepat ekspansi global – menuju IPO di Nasdaq pada 2030

Chairman’s Award 2025 dari WITSA menandai tonggak penting dalam strategi globalisasi Hyra. Sebelumnya, inovasi teknologi Hyra juga mendapatkan pengakuan dalam ajang Globee International Business Awards.

Hyra memperluas kehadirannya di kancah internasional dengan membuka pusat regional baru di Uni Emirat Arab (UEA) dan menargetkan IPO senilai $10 miliar di Nasdaq pada 2030, dengan ambisi menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia.

Tentang Hyra Network

Hyra Network, diteliti dan dikembangkan oleh Hyra Tek JCS (Vietnam) dan dioperasikan oleh anak perusahaan Hyra Holdings, Hyra Tek Smart Solution L.L.C di Uni Emirat Arab (UEA), merupakan pelopor infrastruktur AI terdesentralisasi yang dirancang untuk membangun ekosistem AI berdaulat di era digital. Dibangun di atas blockchain Layer-3 dengan tata kelola DAO dan aplikasi AI di dunia nyata, Hyra memberdayakan pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk memiliki, mengelola, dan memperoleh manfaat dari AI. Hyra mendorong transformasi digital yang berkelanjutan dan mandiri, sambil mempersiapkan IPO di Nasdaq pada 2030 serta memperluas kolaborasi strategis dengan pemerintah, investor, dan komunitas digital global.

Tentang WITSA

World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA) adalah konsorsium global terkemuka yang mewakili lebih dari 80 asosiasi teknologi di berbagai negara. WITSA mendorong inovasi, pertumbuhan digital yang inklusif, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, sekaligus menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai negara dan industri untuk membangun masa depan digital yang berkelanjutan dan kolaboratif. Chairman’s Award dari WITSA diberikan untuk mengapresiasi berbagai inisiatif luar biasa yang membawa dampak signifikan di tingkat global.

Tentang Pendiri

John Tran adalah Pendiri dan Ketua Hyra Holdings dan Hyra Network, serta seorang penggiat terkemuka untuk infrastruktur AI terdesentralisasi. Berbekal visi teknologi jangka panjang yang berpusat pada komunitas, beliau memimpin pengembangan Hyra, mencakup blockchain Layer-3, tata kelola DAO, serta penerapan AI secara praktis. Saat ini, beliau mengarahkan peta jalan IPO global Hyra dan mendorong AI terdesentralisasi sebagai infrastruktur fundamental bagi negara serta masyarakat di seluruh dunia.

