하이라 네트워크 (Hyra Network), WITSA 글로벌 AI 서밋에서 2025년 권위 있는 의장상 수상

타이베이, 대만, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 탈중앙화 AI와 주권 디지털 인프라 분야의 선구적 혁신 기업인 Hyra Network가 세계혁신기술서비스연맹(WITSA)이 주최한 WITSA 글로벌 AI 서밋에서 2025년 의장상(Chairman’s Award) 을 수상했다. 의장상은 WITSA가 매년 전 세계에서 단 한 명(기관)에게만 수여하는 최고 영예의 상이다. 이번 수상을 통해 Hyra Network는 의장상 부문에서 최초로 선정된 탈중앙화 AI 플랫폼이라는 역사적 기록을 세우게 되었다.

Hyra Holdings & Hyra Network의 설립자이자 회장인 존 트랜(John Tran) 회장이 2025년 글로벌 AI 서밋에서 의장상(Chairman’s Award)을 수상하는 영예를 안았다.

세계 최초의 탈중앙화 AI 인프라

레이어-3 블록체인을 기반으로 구축된 하이라 네트워크(Hyra Network)와 Hyra AI 플랫폼은 검증 가능한 컴퓨팅 그리드와 온체인 DAO 거버넌스를 결합한다. 이 아키텍처는 국가, 기업, 시민들이 투명성과 강력한 개인정보 보호 속에서 AI에 접근하고 감독할 수 있도록 한다.

WITSA 의장인Dato’ Dr. Sean Seah Kok Wah는 “의장상은 탁월한 혁신성과 글로벌 영향력을 입증한 뛰어난 이니셔티브에게만 주어진다”며, “Hyra Network의 탈중앙화·주권형 AI 비전은 새로운 기준을 세우고 있으며, AI 산업의 미래를 형성하는 데 기여하고 있다”고 말했다.



주권 디지털 문명으로 가는 길

하이라 홀딩스 및 하이라 네트워크 (Hyra Holdings & Hyra Network)의 설립자 겸 회장인 존 트랜(John Tran)은 이번 의장상이 기술적 성취에 대한 인정이자 Hyra의 장기적 비전을 검증한 것이라고 밝혔다.

그는 “우리는 모든 국가와 모든 시민이 자신들의 AI 인프라를 소유할 권리가 있다고 믿는다”며, “이번 수상은 WITSA의 인정이자, 공정성을 존중하고 국민이 주도권을 갖는 탈중앙화 디지털 문명을 구축하겠다는 Hyra의 확고한 의지를 보여준다”고 말했다.





2025년 WITSA 의장상은 하이라(Hyra)의 디지털 주권을 위한 탈중앙화 AI 전략을 공식적으로 인정한 것으로, “AI는 공공 자원이다”라는 Hyra의 확고한 약속을 더욱 앞당기는 성과이다.

“AI는 공공 자원이다”라는 원칙에 따라 하이라 네트워크(Hyra Network)는 독립적이고 커뮤니티가 소유하는 AI를 현실로 만들고 있다. 온체인 DAO를 통해 프로토콜은 공익에 가장 부합하는 방향으로 진화하도록 보장된다.

이상에서 현실, 그리고 대규모 확장으로

2025년 8월 기준, Hyra Network는 전 세계 200여 개국에서 270만 대 이상의 디바이스를 연결하며, 기존 중앙집중식 데이터 센터를 넘어선 주권형 AI 인프라의 강력한 토대를 마련했다. 이 혁신적인 플랫폼은 베트남의 Hyra Tek JCS에서 연구·개발되었으며, 아랍에미리트(UAE)의 Hyra Tek Smart Solution L.L.C가 운영을 맡고 있다. 수십만 개의 활성 노드와 전 세계 사용자 기반을 통해, 하이라는 탈중앙화 AI가 단순한 개념을 넘어 실제 생산 단계로 확장될 수 있음을 입증했다.

하이라의 개방형 생태계는 세 가지 핵심 플랫폼으로 구성된다:

Hyra AI – 보안성과 성능을 위해 데이터를 사용자 디바이스에서 직접 처리하는 검증 가능한 엣지-네이티브 AI 추론 플랫폼

보안성과 성능을 위해 데이터를 사용자 디바이스에서 직접 처리하는 검증 가능한 엣지-네이티브 AI 추론 플랫폼 Hyra Zone – 중앙집중식 데이터센터 모델을 대체하는 대규모 탈중앙화 GPU 학습 네트워크로, 유연하고 비용 효율적인 처리 용량을 제공

중앙집중식 데이터센터 모델을 대체하는 대규모 탈중앙화 GPU 학습 네트워크로, 유연하고 비용 효율적인 처리 용량을 제공 Hyra Mega – AI 모델, 데이터세트, API를 공정하고 안전하게 교환할 수 있는 투명한 디지털 자산 마켓플레이스





이들 플랫폼은 함께 “디지털 주권 시대의 운영체제(Operating System for the Era of Digital Sovereignty)”로 기능하며, 조직과 개인이 빅테크 기업에 의존하지 않고 독립적으로 AI를 배포·활용·감사할 수 있도록 역량을 제공한다.

글로벌 확장 가속 – 2030년 나스닥 IPO 목표

2025년 WITSA 의장상 수상은 Hyra의 글로벌화 전략에서 중대한 이정표로 기록된다. 앞서Hyra는 글로비 국제비즈니스어워즈(Globee International Business Awards)에서 기술 혁신 부문으로 인정받은 바 있다.

현재 Hyra는 아랍에미리트(UAE)에 신규 지역 허브를 설립하며 국제적 입지를 공고히 하고 있으며, 2030년 나스닥 상장을 통한 100억 달러 규모 IPO를 목표로 준비 중이다. 이를 통해 Hyra는 세계에서 가장 영향력 있는 기술 기업 중 하나로 도약하는 것을 지향한다.

Hyra Network 소개

Hyra Network, researched and developed by Hyra Tek JCS (Vietnam) and operated by Hyra Tek 하이라 네트워크 (Hyra Network)는 베트남의 Hyra Tek JCS가 연구·개발하고, 아랍에미리트(UAE)의 Hyra Tek Smart Solution L.L.C가 운영하는 하이라 홀딩스(Hyra Holdings)의 자회사로, 디지털 시대를 위한 주권형 AI 생태계 구축을 목표로 한 탈중앙화 AI 인프라의 선구자이다. 레이어-3 블록체인 위에 DAO 거버넌스와 실질적인 AI 애플리케이션을 결합해 개발된 Hyra는 정부, 개발자, 시민이 AI를 소유·운영·활용할 수 있도록 지원한다. Hyra는 지속가능하고 자율적인 디지털 전환을 선도하고 있으며, 2030년 나스닥 IPO를 준비하는 동시에 정부, 투자자, 글로벌 디지털 커뮤니티와의 전략적 협력을 확대하고 있다.

WITSA 소개

세계혁신기술서비스연맹(WITSA, World Innovation, Technology and Services Alliance)은 80개 이상의 국가 기술 협회를 대표하는 글로벌 컨소시엄으로, 혁신, 포용적 디지털 성장, 책임 있는 기술 도입을 촉진한다. WITSA는 각국과 산업 전반의 이해관계자들을 연결해 지속가능하고 협력적인 디지털 미래를 구축하고자 한다. 또한 WITSA 의장상(Chairman’s Award)은 지구적 차원에서 막대한 영향을 미치는 탁월한 이니셔티브에 수여되는 최고의 영예이다.

설립자 소개

존 트랜(John Tran)은 하이라 홀딩스(Hyra Holdings) 및 하이라 네트워크(Hyra Network)의 설립자이자 회장으로, 탈중앙화 AI 인프라의 대표적 옹호자이다. 그는 장기적이고 커뮤니티 중심적인 기술 비전을 바탕으로 Hyra가 레이어-3 블록체인, DAO 거버넌스, 실질적 AI 애플리케이션을 개발하도록 이끌었다. 현재 그는 Hyra의 글로벌 IPO 로드맵을 총괄하며, 탈중앙화 AI를 전 세계 국가와 시민을 위한 핵심 인프라로 확립하기 위해 힘쓰고 있다.

언론 문의 연락처

Email: nhunglh@hyra.network

Website: https://hyra.network

사무실 주소:

UAE: C1804- King of Nikat Celik, Business Bay, Business Bay, Dubai, Dubai, United Arab Emirates

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47194a72-92b5-4693-a897-5c5dc730f3e3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/400021fd-68cc-4af6-b213-e33e7b007d7f

