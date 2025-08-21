Hyra Network Memenangi Chairman’s Award 2025 di Sidang Kemuncak AI Global WITSA

TAIPEI, Taiwan, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hyra Network, peneraju dalam bidang AI terdesentralisasi dan infrastruktur digital berdaulat, telah menerima Chairman’s Award 2025 di Sidang Kemuncak AI Global WITSA, yang dianjurkan oleh World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA). Ini merupakan penghormatan tertinggi daripada WITSA, yang hanya diberikan kepada seorang pemenang di peringkat global setiap tahun. Dengan pengiktirafan ini, Hyra Network muncul sebagai platform AI terdesentralisasi pertama yang pernah menerima penghormatan dalam kategori Chairman’s Award.

Encik John Tran, Pengasas dan Pengerusi Hyra Holdings & Hyra Network, telah diberi penghormatan untuk menerima Chairman’s Award 2025 di Sidang Kemuncak AI Global tersebut.

Infrastruktur AI terdesentralisasi pertama di dunia

Dibina di atas blockchain Layer-3, Hyra Network dan platform Hyra AI menggabungkan grid pengiraan yang boleh disahkan dengan tadbir urus DAO secara on-chain. Seni bina ini membolehkan negara, perusahaan dan rakyat mengakses serta menyelia AI dengan ketelusan serta perlindungan privasi yang kukuh.

“Chairman’s Award diperuntukkan kepada inisiatif yang benar-benar cemerlang serta menunjukkan inovasi luar biasa dan impak global,” kata Dato’ Dr. Sean Seah Kok Wah, Pengerusi WITSA. “Visi Hyra Network untuk AI terdesentralisasi dan berdaulat menetapkan penanda aras baharu serta membantu membentuk masa depan industri AI.”



Laluan menuju peradaban digital berdaulat

Menurut John Tran, Pengasas dan Pengerusi Hyra Holdings & Hyra Network, Chairman's Award ialah pengiktirafan teknologi serta pengesahan terhadap visi jangka panjang Hyra.

“Kami percaya setiap negara dan setiap rakyat berhak memiliki infrastruktur AI mereka sendiri,” kata Tran. “Anugerah ini merupakan pengiktirafan daripada WITSA dan juga komitmen teguh Hyra dalam membina sebuah peradaban digital yang terdesentralisasi – yang meraikan keadilan dan meletakkan kuasa di tangan rakyat.”





Chairman's Award WITSA 2025 mengiktiraf strategi AI terdesentralisasi Hyra dalam memperkukuh kedaulatan digital – sekali gus menegaskan komitmennya bahawa “AI ialah sumber awam.”

Dipandu oleh prinsip bahawa “AI ialah sumber milik bersama,” Hyra Network sedang merealisasikan AI yang bebas dan dimiliki secara kolektif oleh komuniti. DAO on-chain Hyra memastikan protokolnya berkembang dengan cara yang paling menguntungkan orang ramai.

Daripada idea kepada realiti berskala besar

Sehingga Ogos 2025, Hyra Network telah menghubungkan lebih 2.7 juta peranti merentasi lebih 200 negara, sekali gus membina asas kukuh bagi infrastruktur AI berdaulat yang melangkaui pusat data tradisional dan berpusat. Platform inovatif ini telah dikaji dan dibangunkan oleh Hyra Tek JCS (Vietnam) serta dikendalikan oleh Hyra Tek Smart Solution L.L.C di Emiriah Arab Bersatu (UAE). Dengan ratusan ribu nod aktif dan pangkalan pengguna global, Hyra telah membuktikan bahawa AI terdesentralisasi mampu berkembang daripada konsep kepada pengeluaran berskala penuh.

Ekosistem terbuka Hyra merangkumi tiga platform teras:

Hyra AI – Platform inferens AI yang boleh disahkan dan berasaskan edge-native, yang memproses data terus pada peranti pengguna untuk menjamin keselamatan dan prestasi yang optimum.

– Platform inferens AI yang boleh disahkan dan berasaskan edge-native, yang memproses data terus pada peranti pengguna untuk menjamin keselamatan dan prestasi yang optimum. Hyra Zone – Rangkaian latihan GPU berskala besar yang terdesentralisasi, menggantikan model pusat data berpusat dengan kapasiti yang fleksibel dan menjimatkan kos.

– Rangkaian latihan GPU berskala besar yang terdesentralisasi, menggantikan model pusat data berpusat dengan kapasiti yang fleksibel dan menjimatkan kos. Hyra Mega – Pasaran yang telus untuk model AI, set data serta API, yang membolehkan pertukaran aset digital secara adil dan selamat.



Bersama-sama, ketiga-tiga platform ini berfungsi sebagai “Sistem Pengendalian untuk Era Kedaulatan Digital,” yang memperkasakan organisasi dan individu untuk melaksanakan, menggunakan dan mengaudit AI secara bebas - tanpa bergantung pada penyedia Big Tech.

Mempercepatkan pengembangan global – menuju penyenaraian IPO di Nasdaq menjelang 2030

Chairman's Award WITSA 2025 menandakan satu pencapaian penting dalam strategi globalisasi Hyra. Sebelum ini, Hyra diiktiraf di Globee International Business Awards atas inovasi teknologi.

Dengan penubuhan hab serantau baharu di Emiriah Arab Bersatu (UAE), Hyra sedang memperkukuh kehadiran antarabangsa dan merancang IPO bernilai USD10 bilion di Nasdaq menjelang tahun 2030, dengan aspirasi untuk menjadi salah satu syarikat teknologi paling berpengaruh di dunia.

Perihal Hyra Network

Hyra Network, yang dikaji dan dibangunkan oleh Hyra Tek JCS (Vietnam) serta dikendalikan oleh Hyra Tek Smart Solution L.L.C di Emiriah Arab Bersatu (UAE), sebuah anak syarikat Hyra Holdings, merupakan perintis dalam infrastruktur AI terdesentralisasi yang direka bentuk untuk membina ekosistem AI berdaulat bagi era digital. Dibangunkan di atas blockchain Layer-3 dengan tadbir urus DAO serta aplikasi AI dalam dunia sebenar, Hyra memperkasakan kerajaan, pembangun dan rakyat untuk memiliki, mentadbir dan memanfaatkan AI. Hyra sedang memacu transformasi digital yang mampan dan berpaksikan penentuan sendiri, sambil merancang penyenaraian IPO di Nasdaq pada tahun 2030 serta memperluas kerjasama strategik dengan kerajaan, pelabur dan komuniti digital global.

Perihal WITSA

World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA) merupakan konsortium global terkemuka yang mewakili lebih daripada 80 persatuan teknologi kebangsaan di seluruh dunia. WITSA mempromosikan inovasi, pertumbuhan digital yang inklusif serta penerapan teknologi secara bertanggungjawab, dengan menghimpunkan pihak berkepentingan merentasi negara dan industri untuk membina masa depan digital yang mampan dan kolaboratif. Chairman’s Award mengiktiraf inisiatif cemerlang yang memberikan kesan mendalam dan meluas di peringkat global.

Perihal Pengasas

John Tran ialah Pengasas dan Pengerusi Hyra Holdings serta Hyra Network dan merupakan penyokong utama dalam memperkasa infrastruktur AI terdesentralisasi. Dengan visi teknologi jangka panjang yang berteraskan komuniti, beliau telah membimbing pembangunan Hyra dalam membangunkan blockchain Layer-3, tadbir urus DAO dan aplikasi AI yang praktikal. Beliau kini mengetuai pelan hala tuju IPO global Hyra, sambil memperjuangkan AI terdesentralisasi sebagai infrastruktur asas untuk negara dan rakyat di seluruh dunia.

