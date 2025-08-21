Hyra Network 于世界创新科技与服务联盟 (WITSA) 全球 AI 峰会上荣获享有盛誉的 2025 年度主席奖

台北，中国台湾, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 去中心化人工智能和主权数字基础设施领域的先驱 Hyra Network 在 World Innovation, Technology and Services Alliance（世界创新科技与服务联盟，WITSA）主办的 WITSA 全球 AI 峰会上荣获 2025 年度主席奖。 该奖项为 WITSA 颁发的最高奖项，在全世界范围内每年仅有一家企业能够获此殊荣。 这一认可使得 Hyra Network 成为了首个荣获主席奖类奖项的去中心化人工智能平台。

Hyra Holdings 与 Hyra Network 创始人兼董事长 John Tran 先生荣幸地代表公司在全球 AI 峰会上接受了 2025 年度主席奖。

世界首个去中心化的人工智能基础设施

Hyra Network 及其 Hyra AI 平台基于 Layer-3 区块链建立，实现了可验证的计算网格与链上 DAO 治理的结合。 该架构使得各国、各企业以及公民们能够以极高的透明度、在强力的隐私保护下访问并监督人工智能。

WITSA 主席、马来西亚拿督 Sean Seah Kok Wah 博士 表示：“主席奖往往只授予那些展现出卓越的创新能力以及全球影响力的真正杰出项目。 Hyra Network 对去中心化主权人工智能的愿景树立了全新的基准，并正帮助塑造着人工智能产业的未来。”



通往主权数字文明之路

据 Hyra Holdings 与 Hyra Network 创始人兼董事长 John Tran 的介绍，主席奖既是对 Hyra 技术成就的认可，也是对该公司长期愿景的肯定。

Tran 表示：“我们相信，所有国家和公民都应当拥有自己的人工智能基础设施。 本次获奖既体现出了 WITSA 对 Hyra 的认可，也是我们对于构建去中心化的数字文明——一个倡导公平并让人们掌握控制权的文明——的坚定承诺。”





WITSA 2025 年度主席奖的获奖是对 Hyra 通过去中心化人工智能实现数字主权战略的肯定——这进一步使该公司能够践行其“人工智能是一种公共资源”的承诺。

在其“人工智能是一种公共资源”的原则指引下，Hyra Network 正将独立且由社区所有的人工智能从设想变为现实。 其链上 DAO 功能确保了协议将以最有益于公众的方式演化。

从理想到大规模现实

截至 2025 年 8 月，Hyra Network 已连接超过 270 万台设备，覆盖了 200 余个国家和地区，为超越传统集中式数据中心的主权人工智能基础设施奠定了坚实的基础。 这一突破性平台由 Hyra Tek JCS（越南）研发，并由位于阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的 Hyra Tek Smart Solution L.L.C 运营。 凭借其数十万个活跃节点和遍布全球的用户基础，Hyra 已证明，去中心化人工智能是可以从理想概念顺利过渡到实际应用的。

Hyra 的开放式生态由三个核心平台组成：

Hyra AI ：一个可验证的、基于边缘的 AI inference 平台，能够直接在用户设备上处理数据以确保安全性和性能。

：一个可验证的、基于边缘的 AI inference 平台，能够直接在用户设备上处理数据以确保安全性和性能。 Hyra Zone ：一个大规模的去中心化 GPU 训练网络，通过灵活且具有高成本效益的计算能力取代传统的集中式数据中心模型。

：一个大规模的去中心化 GPU 训练网络，通过灵活且具有高成本效益的计算能力取代传统的集中式数据中心模型。 Hyra Mega：一个透明的人工智能模型、数据集和 API 的交易平台，能够实现数字资产的公平、安全交易。



这三大平台共同构成了“数字主权时代的操作系统”，允许组织和个人在不依赖大型科技公司的情况下独立部署、使用和审计人工智能。

加速全球扩张：稳步推进 2030 年 Nasdaq 上市目标

WITSA 2025 年度主席奖标志着 Hyra 全球化战略的一个重要里程碑。 此前，Hyra 也在 Globee 国际商业奖中因其技术创新力而受到认可。

随着在阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的新区域枢纽的设立，Hyra 正进一步巩固其国际影响力，并计划于 2030 年在 Nasdaq 进行目标金额 100 亿美元的首次公开发行，力争成为全球最具影响力的科技公司之一。

关于 Hyra Network

Hyra Network 由 Hyra Tek JCS（越南）研发，并由位于阿拉伯联合酋长国（阿联酋）的 Hyra Holdings 子公司 Hyra Tek Smart Solution L.L.C 负责运营。Hyra Network 是一款去中心化人工智能基础设施的先驱，旨在为数字时代构建一个主权人工智能生态。 Hyra 基于 Layer-3 区块链技术开发，并采用 DAO 治理以及现实世界人工智能应用，Hyra 赋能政府、开发者以及公民，使其能够拥有、治理人工智能技术并从该技术中获益。 Hyra 正致力于推动可持续且自主的数字化转型，并正准备于 2030 年在 Nasdaq 上市。该公司同时也在与各国各地区政府、投资者以及全球数字社区开展战略性的各种合作。

关于 WITSA

World Innovation, Technology and Services Alliance（世界创新科技与服务联盟，WITSA）是一家全球领先的行业联盟，代表着 80 多个国家和地区的科技协会。 WITSA 致力于推动创新、包容性数字增长以及负责任的技术采用，通过汇聚各国各行业的利益相关方，共同构建可持续、协作的数字未来。 该联盟的主席奖旨在表彰具有深远全球影响力的卓越创新举措。

关于创始人

Hyra Holdings 和 Hyra Network 的创始人兼董事长是 John Tran 先生，他同时也是去中心化人工智能基础设施领域的领军倡导者。 凭借着长期以社区为中心的科技愿景，他引领了 Hyra 在 Layer-3 区块链、DAO 治理以及实用人工智能应用领域的开发工作。 John 先生目前正主导 Hyra 的全球首次公开发行路线图，同时也致力于去中心化人工智能作为面向全球各国各地区以及所有公民的基础设施的推广工作。

