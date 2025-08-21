Hyra Network 於 WITSA 全球 AI 峰會上贏得享負盛名的 2025 年度主席大獎

台北，中國台灣, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 去中心化 AI 及主權數碼基礎設施的先驅 Hyra Network 榮獲由 World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA) 所舉辦之 WITSA 全球 AI 峰會頒發的 2025 年度主席大獎。 這是 WITSA 的最高榮譽，每年在全球僅頒予一位獲獎者。 藉此肯定，Hyra Network 成為史上首個在主席大獎類別獲此殊榮的去中心化 AI 平台。

Hyra Holdings 與 Hyra Network 的創辦人兼主席 John Tran 先生榮幸地代表該公司在全球 AI 峰會上獲頒 2025 年度主席大獎。

全球首個去中心化 AI 基礎設施

Hyra Network 及其 Hyra AI 平台建基於 Layer-3 區塊鏈上，結合可驗證的運算網格與鏈上 DAO 管治機制。 此架構使不同國家、企業和公民都能公開透明而同時獲享強大私隱保障地存取和監督 AI。

WITSA 主席拿督 Sean Seah Kok Wah 博士表示: 「主席大獎為表彰展現卓越創新和全球影響力的真正傑出項目而設。 Hyra Network 對於去中心化、主權 AI 的願景樹立了新基準，正在協助塑造 AI 產業的未來格局。」



邁向主權數碼文明之路

根據 Hyra Holdings 與 Hyra Network 的創辦人兼主席 John Tran 所指，主席大獎既是技術上的認可，也是對 Hyra 長期願景的肯定。

Tran 說：「我們認為每個國家和每位公民都應擁有自己的 AI 基礎設施。 此獎既是 WITSA 的認可，也代表 Hyra 對建設去中心化數碼文明的堅定承諾，致力推動這個崇尚公平並由所有人主導的文明。」





2025 年 WITSA 主席大獎肯定了 Hyra 為實現數碼主權所推行的去中心化 AI 策略，推展其「AI 是公共資源」的承諾。

在「AI 是公共資源」的原則指引下，Hyra Network 正在將社區擁有的獨立 AI 化為現實。 其鏈上 DAO 確保該協定以最有利於公眾的方向發展。

從理想邁向大規模現實

截至 2025 年 8 月，Hyra Network 已在超過 200 個國家連接逾 270 萬部裝置，為超越傳統集中式數據中心的主權 AI 基礎設施奠定強大基礎。 該突破性平台由越南的 Hyra Tek JCS 研發，阿聯酋的 Hyra Tek Smart Solution L.L.C 營運。 憑著數十萬計的活躍節點和全球用戶群，Hyra 已證明去中心化 AI 能從概念擴展至生產應用。

Hyra 的開放式生態系統包括三個核心平台：

Hyra AI – 可驗證的邊緣原生 AI Inference 平台，直接在用戶裝置上處理數據以確保安全高效。

– 可驗證的邊緣原生 AI Inference 平台，直接在用戶裝置上處理數據以確保安全高效。 Hyra Zone – 大規模的去中心化 GPU 訓練網絡，以符合成本效益的靈活運算能力取代集中式數據中心模式。

– 大規模的去中心化 GPU 訓練網絡，以符合成本效益的靈活運算能力取代集中式數據中心模式。 Hyra Mega – 適用於 AI 模型、數據集和 API 的透明市集，實現公平安全的數碼資產交換。



這些平台共同發揮「數碼主權時代作業系統」的威力，使組織和個人能夠獨立地部署、使用和審計 AI，而不必依賴大型科技供應商。

加速全球擴張 – 邁向 2030 年 Nasdaq IPO 目標的進程

2025 年 WITSA 主席大獎標誌著 Hyra 全球化策略的一大關鍵里程碑。 此前，Hyra 曾因技術創新而在 Globee 國際商業大獎中受到表彰。

隨著在阿聯酋 (UAE) 的新區域中心之設立，Hyra 正在鞏固其國際市場地位，並準備於 2030 年在 Nasdaq 進行目標為 100 億美元的 IPO，志在成為全球最具影響力的科技公司之一。

關於 Hyra Network

Hyra Network 由越南的 Hyra Tek JCS 研發，並由位於阿聯酋 (UAE) 的 Hyra Holdings 子公司 Hyra Tek Smart Solution L.L.C 營運，是去中心化 AI 基礎設施的先驅，旨在為數碼時代建構主權 AI 生態系統。 Hyra 基於具備 DAO 管治機制和現實世界 AI 應用的 Layer-3 區塊鏈開發，使各國政府、開發者和公民都能擁有和管治 AI，並從中受益。 Hyra 正在推進可持續的自主數碼轉型，並為 2030 年於 Nasdaq IPO 作準備，同時擴展與各國政府、投資者和全球數碼社群的策略合作。

關於 WITSA

World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA) 是領先在前的全球聯盟，代表超過 80 個國家級科技協會。 WITSA 倡導創新、包容數碼增長和負責任的技術應用，匯聚各國各行各業的持份者，以建設可持續且互相協作的數碼未來。 此聯盟的主席大獎旨在表揚具有深遠全球影響力的非凡項目。

關於創辦人

John Tran 是 Hyra Holdings 和 Hyra Network 的創辦人兼主席，也是去中心化 AI 基礎設施的主要倡導者。 他秉持以社群為中心的長遠技術視野，指引 Hyra 開發出 Layer-3 區塊鏈、DAO 管治和實用的 AI 應用。 他目前監督 Hyra 的全球 IPO 路線圖，並倡導將去中心化 AI 作為面向全球各國和公民的基礎設施。

