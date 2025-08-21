Talento, sostenibilidad y visión regional: Bogotá llega a IBTM Americas

BOGOTÁ, Colombia, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Invest in Bogotá y su Bogotá Convention Bureau participan esta semana en IBTM Americas, la feria comercial más importante del continente dedicada a reuniones, incentivos, conferencias y eventos.

Bogotá se está posicionando como uno de los destinos más atractivos para el turismo de negocios en América Latina, respaldada por una creciente conectividad y un ecosistema de negocios dinámico que la consolida como el destino ideal para eventos internacionales.

Esto se exhibirá en el stand 839 en el Centro Citibanmex en la Ciudad de México, del 20 al 21 de agosto. Alejandra Vergara, Oficial de la Oficina de Convenciones, brindará información sobre la ciudad y apoyará a los grupos interesados del sector en la planificación de eventos exitosos y memorables.

"Participar en IBTM Americas es una oportunidad para mostrarle al mundo que Bogotá también está preparada para ser la sede de grandes eventos y liderar una nueva forma de construir la industria", dijo Luisa Fernanda Vásquez, directora del Bogotá Convention Bureau

La delegación de Bogotá sostendrá reuniones estratégicas con organizadores, asociaciones y empresas interesadas en traer sus congresos, ferias comerciales y reuniones corporativas a la ciudad. La participación también busca generar oportunidades de negocios y demostrar su capacidad como ciudad anfitriona de eventos con un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico.

El Bogotá Convention Bureau, ha sido fundamental para atraer eventos internacionales que impulsan la economía local, crean empleos y promueven el intercambio de conocimientos. En los últimos años, la ciudad ha sido reconocida por organizaciones internacionales como ICCA y COCAL, y ha sido la anfitriona de congresos a gran escala en sectores como tecnología, atención médica, sostenibilidad, servicios globales y educación.

Con su participación en IBTM Americas, Bogotá reafirma su compromiso de consolidarse como un centro regional para eventos con propósito, sostenibles y de alto impacto.

Invest in Bogotá es una alianza pública-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital. Su misión es facilitar la inversión internacional, atraer reuniones y eventos de talla mundial, y conectar el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Región Bogotá.

El Bogotá Convention Bureau es parte de Invest in Bogotá, y es responsable de promover Bogotá-Región en los mercados locales e internacionales como un destino de clase mundial para reuniones y eventos.

