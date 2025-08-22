AB „KN Energies“ 2025 m. šešių mėnesių neaudituota finansinė informacija

AB „KN Energies“ (toliau – KN, Bendrovė) skelbia šešių mėnesių, pasibaigusių 2025 m. birželio 30 d., neaudituotus konsoliduotus (toliau - Grupės) ir Bendrovės finansinius rezultatus.
Pagrindiniai 2025 m. 1-6 mėn. finansiniai rodikliai:
|mln. Eur
|Grupė
|Bendrovė
|2025 m.
1-6 mėn.
|2024 m.
1-6 mėn.
|2025 m.
1-6 mėn.
|2024 m.
1-6 mėn.
|Pardavimo pajamos
|51,1
|42,6
|48,9
|40,8
|EBITDA
|27,2
|21,7
|26,0
|20,7
|Grynasis pelnas (nuostoliai)
|8,6
|1,5
|7,7
|0,8
|Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai)
|8,6
|6,3
|7,7
|5,7
Vadovybės komentaras:
KN ir toliau fiksuoja spartų augimą – per pirmąjį 2025-ųjų pusmetį bendrovė pajamas, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, didino 20 proc. – iki 51,1 mln. Eur, o pelną prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) 25 proc. – iki 27,2 mln. Eur.
Per pirmąjį pusmetį „KN Energies“ skystųjų produktų terminaluose perkrovė 1,83 mln. tonų skystųjų energijos produktų. Tai 4 proc. mažiau nei pernai, daugiausia dėl įvykių pasaulinėse ir regioninėse rinkose bei riboto kuro paklausos augimo lemtos mažesnės benzino krovos. Nepaisant to, finansiniai rezultatai segmente gerėjo: pajamos augo 3% – nuo 14,6 mln. Eur iki 15 mln. Eur, EBITDA padidėjo 15 % – nuo 6 mln. Eur iki 6,9 mln. Eur, o grynasis pelnas šoktelėjo 21% – nuo 3,1 mln. Eur iki 3,7 mln. Eur. Metų pradžioje pasirašyta nauja krovos sutartis su vienu svarbiausių klientų ir strateginiu įmonės partneriu „ORLEN Lietuva“. Šis, abiem šalims svarbus susitarimas, „KN Energies“ leis užtikrinti stabilią Klaipėdos skystųjų energijos produktų terminalo veiklą bei investicijų tęstinumą.
Pirmąjį 2025 m. pusmetį komercinės SGD veiklos grynasis pelnas siekė 1,8 mln. Eur – tai 25% mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Pajamos išliko santykinai stabilios ir sudarė 5,1 mln. Eur (4,6%), tačiau pelningumą mažino 14,6% išaugusios sąnaudos, daugiausia dėl skirtingų tarptautinių projektų įgyvendinimo etapų ir su tuo susijusių kaštų. Šiuo metu „KN Energies“ tęsia SGD terminalo Brazilijos Acu uoste operavimą, keturių Vokietijos SGD terminalų komercinį operavimą, o vasarą po intensyvaus pasiruošimo perima ir techninį antrojo Vilhelmshafeno SGD terminalo operavimą.
„KN Energies“ toliau plėtoja naujųjų energijos produktų krovos projektus. Svarbus žingsnis žengtas birželį, kuomet pasirašyta dotacijos sutartis su Europos Komisija, kuri skirs daugiau nei 3 mln. eurų CO₂ terminalo Klaipėdoje techninėms ir komercinėms studijoms. Tą patį mėnesį pradėta ir rinkos apklausa, kurios tikslas – įvertinti susidomėjimą planuojamu Klaipėdos CO₂ terminalu ir galimą jo paklausą.
Pridedama:
- AB „KN Energies“ neaudituotos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.
- 2025 m. 6 mėn. Grupės veiklos rezultatų pristatymas.
Tomas Tumėnas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391772
Priedai