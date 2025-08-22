HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOTISKATSAUS 2025 22.8.2025 klo 9:00



HONKARAKENNE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2025

LIIKEVAIHTO KASVUSSA, LIIKETULOS VERTAILUKAUDEN TASOLLA

YHTEENVETO

Vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto nousi 15 prosenttia ja oli 16,7 miljoonaa euroa (H1 2024: 14,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa) ja tulos ennen veroja oli -2,9 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa). Tilauskanta kasvoi 18 % edellisen vuoden joulukuun lopun tilanteesta (H2 2024 22,2 miljoonaa euroa) ja oli katsauskauden lopulla 26,2 miljoonaa euroa (27,0 miljoonaa euroa).

Tammikuu - kesäkuu 2025

Honkarakenne-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 16,7 miljoonaa euroa

(H1 2024: 14,5 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden 15 prosenttia.

Liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa (-2,7).

Tulos ennen veroja oli -2,9 miljoonaa euroa (-3,3).

Osakekohtainen tulos oli -0,39 euroa (-0,46).

Konsernin rahoitusasema on hyvä, omavaraisuusaste oli 52,3 prosenttia (55,7) ja nettorahoitusvelat olivat -0,8 miljoonaa euroa (-3,2).





Honkarakenteen tulosohjaus vuodelle 2025 pidetään 12.2.2025 annetun tulosohjauksen mukaisena.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2025 konsernin liikevaihto on hieman edellisvuoden tasoa korkeampi ja on 38–45 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos on -2,6 – +0,0 miljoonaa euroa.

KONSERNIN AVAINLUVUT 1–6/2025 1–6/2024 1–12/2024 Liikevaihto, milj. euroa 16,7 14,5 36,7 Liikevoitto/-tappio, milj. euroa -2,8 -2,7 -2,4 Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa -2,9 -3,3 -2,6 Henkilöstön määrä keskimäärin 158 167 157 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina keskimäärin 155 159 153 Tulos/osake, euro -0,39 -0,46 -0,37 Omavaraisuusaste, % 52,3 55,7 59,7 Oman pääoman tuotto, % -18,6 -18,2 -14,3 Oma pääoma/osake, euro 1,93 2,23 2,32 Nettovelkaantumisaste, % -7,4 -24,6 -3,5

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen puolivuosikatsauksen yhteydessä:

”Katsauskauteen lähdettäessä Suomen talo- ja rakennusteollisuuden näkymät olivat hyvin haasteelliset. Ensimmäisen kvartaalin tilauskertymä jäi hieman alle vertailukauden. Alkukesästä tilauskertymä kehittyi positiivisesti ja katsauskauden tilauskanta nousi 26,2 miljoonaan euroon, jossa kasvua 18 % edellisvuoden lopusta. Kasvaneesta liikevaihdosta ja tehostamistoimista huolimatta liiketulos oli tappiollinen -2,8 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa katsauskautta parempi mutta jäi tappiolliseksi ja oli -2,9 miljoonaa euroa. Kannattavuuteen vaikutti liikevaihdon jakauman painottuminen kotimaahan viennin jäädessä vertailukautta pienemmäksi. Kulukarsinnoista huolimatta kiinteiden kustannusten taso jäi liian korkeaksi suhteessa liikevaihtoon. Osaltaan tähän vaikutti tulevaisuuden kasvua tukemaan suunnitellut kehityshankkeet ja niiden toteuttaminen vaikeasta suhdanteesta huolimatta.

Kotimaan kuluttaja-asiakkaiden varovaisuus päätöksenteossa heijastui ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskertymään. Liikevaihtoa kotimaan kuluttajaliiketoiminta kasvatti suhteessa vertailukauteen, mutta sen kannattavuudessa oli haasteita. Kokonaisuudessaan liiketoiminnan tulos oli haastavassa markkinatilanteessa työvoitto, mutta tulevaisuutta silmällä pitäen liiketoiminta vaatii tehostamistoimia kannattavuuden parantamiseksi.

Projektiliiketoiminnassa saatiin prosentuaalisesti merkittävää kasvua, mutta volyymi on edelleen varsin pieni. B2B liiketoimintaa lähdettiin kehittämään aktiivisesti alkuvuoden aikana niin kotimaassa kuin viennissä. B2B hankekanta on kasvussa ja näkymät tältä osin varovaisen positiiviset.

Vientiliiketoiminnassa Aasian tilauskertymä jäi vertailukaudesta. Epävarmuustekijät koskien Japanin viranomaisvaatimuksia on hidastanut katsauskauden kaupankäyntiä. Tilanne Japanin osalta jatkunee samanlaisena myös vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. APAC alueen tilauskertymä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta liikevaihtoa ei kertynyt vielä H1 aikana. Intian projektin ensimmäisen vaiheen rakentaminen eteni katsauskauden jälkeen heinäkuussa järjestettyyn julkistamistilaisuuteen, jonka yhteydessä vieraat pääsivät kuulemaan Honkarakenteen tuotteista, tutustumaan valmistuneisiin rakennuksiin sekä aluerakentamisprojektin kokonaissuunnitelmaan.

Euroopan markkina-alue jäi hieman vertailukauden tilauskertymästä pl. Saksa, jonka osalta saadut tilaukset ja kaudelle kertynyt liikevaihto olivat kasvussa. Saksan tiimin kehitystoimien johdosta yhtiössä odotetaan positiivista kasvua kuluttaja- ja projektiasiakkuuksien tilauskertymien ja liikevaihdon osalta. Muun Euroopan osalta näkymä jatkuu osin vielä haasteellisena.

Toukokuussa lanseeratun uuden painumattoman hirren tuotannon aloittamista valmisteltiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Katsauskauden jälkeen uuden painumattoman lamellihirren Honka Fusion+ tuotanto käynnistyi ja ensimmäiset toimitukset asiakkaille tehtiin elokuun alkupuolella.

Vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa ja Suomen historiallisen heikossa rakennusalan suhdanteessa, uskon yrityksen voimavarojen kuten hyvän markkina-aseman, vahvan taseen, hyvän rahoitusaseman, osaavan henkilöstön ja erinomaisen tuotteen sekä malliston tuovan Hongalle merkittävää kilpailuetua verrattuna kilpailijoihin.”

LIIKEVAIHTO

Honkarakenne-konsernin vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 15 prosenttia ja oli 16,7 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa).

Honkarakenne esittää liikevaihtotiedot jaoteltuna kahteen maantieteelliseen toimintasegmenttiin: Suomi ja Vienti. Alla on esitetty liikevaihto jaon mukaisena sekä vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon että vertailuvuoden liikevaihtotiedot.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:

LIIKEVAIHDON KEHITYS Liikevaihdon jakauma, % 1–6/2025 1–6/2024 1-12/2024 Suomi 80 % 73 % 71 % Vienti 20 % 27 % 29 % Yhteensä 100 % 100 % 100 % Liikevaihto, milj. euroa 1-6/2025 1-6/2024 muutos 7-12/2024 1–12/2024 Suomi 13,4 10,6 27 % 15,6 26,2 Vienti 3,3 3,9 -16 % 6,6 10,5 Yhteensä 16,7 14,5 15 % 22,2 36,7

Suomi sisältää myös aihiomyynnin ja prosessissa syntyneiden sivutuotteiden myynnin kierrätykseen. Vienti sisältää kaikki muut maat paitsi Suomen.

TILAUSKANTA

Konsernin tilauskanta jäi 3 prosenttia vertailukautta matalammalle tasolle ja oli 26,2 miljoonaa euroa (27,0 miljoonaa euroa). Edellisen vuoden joulukuun lopun tilanteeseen verrattuna tilauskanta kasvoi +18 %, jolloin se oli 22,2 miljoonaa euroa. Tähän vaikuttivat kotimaan projektiliiketoiminnan sekä vientiprojektien piristynyt myynti edellisvuoden viimeiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia on rahoitus- tai rakennuslupaehto.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Katsauskauden liiketulos jäi tappiolle -2,8 miljoonaa euroa (-2,7 miljoonaa euroa) ja tulos ennen veroja oli -2,9 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa).

Vertailukautta heikompaan kannattavuuteen vaikutti liikevaihdon jakauman painottuminen kotimaan liiketoimintaan, viennin osuuden jäädessä vertailukaudesta. Osaan kotimaan toimituksista kohdistui loppuvuodesta toteutetut talvikauden asennuskampanjat, joiden kannattavuudet olivat normaalia matalammat. Lisäksi katsauskauden kiinteät kustannukset olivat vertailukautta korkeammat, vaikka kaudelle kohdistui toiminnoissa tehtyjä kulukarsintoja sekä henkilöstön lomautuksia.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden lopussa Honkarakenteen rahoitusasema oli hyvä. Konsernin omavaraisuusaste oli 52,3 % (55,7 %) ja nettovelkaantumisaste -7,4 % (-24,6 %). Konsernin nettorahoitusvelat olivat -0,8 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa euroa), joten konsernin likvidit varat ylittivät rahoitusvelat. Konsernin likvidit varat olivat 5,0 miljoonaa euroa (6,9 miljoonaa euroa). Lisäksi konsernilla on 3,0 miljoonan euron (3,0 miljoonaa euroa) shekkitililimiitti, mikä ei ollut käytössä katsauskaudella eikä edellisvuonna.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa) ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä. Katsauskauden investoinnit kohdistuvat pääosin Karstulan tehtaan painumattoman hirren tuotantolinjaston korvausinvestointiin.

TUOTTEET JA MARKKINA-ALUEET

Hongan mallistoa uudistetaan ja kehitetään markkinakohtaisesti sekä asiakaslähtöisesti ja mallistojen suunnittelussa keskitytään vahvasti asumisen laatuun ja rakennusten kestävyyteen. Hongan muuntojoustavat mallit on suunniteltu niin, että ne mahdollistavat monenlaisia variaatioita elää eri näköistä elämää ilman että elämäntilanteiden muuttuessa tarvitsisi rakentaa tai ostaa uutta ja luopua sisäilmaltaan terveestä, luonnonmukaisesta ja kestävästä hirsitalosta.

Toukokuussa yhtiössä lanseerattiin uusi neljännen sukupolven painumaton lamellihirsi Honka Fusion+, jonka aiempaa leveämpi pystysuuntainen keskilamelli lisää hirsiseinien stabiliteettia, mikä mahdollistaa yhä suurempien kohteiden rakentamisen kuten kerrostalojen ja koulujen. Tämän lisäksi uudessa hirressä on designiltaan edistyksellinen profiili ja minimaalinen hirsien välinen saumaura, mikä ansiosta modernin arkkitehtuurin, ja eri sisustustyylien toteuttaminen, sekä hirren yhdistäminen muihin rakennusmateriaaleihin, lasiin, kiveen ja teräkseen, on helppoa. Lanseerauksen yhteydessä julkaistiin Hongan hirsitalojen ja vapaa-ajan rakennusten sisustusten suunnittelua tukevat sisustuskonseptit ja niihin liittyvä HonkaLook Book -esite.

Katsauskaudella jatkettiin kustannustehokkaiden vapaa-ajan ja omakotitalomallien kehittämistä Suomen ja Pohjoismaiden markkinoille ja julkaistiin uudet mallistoesiteet Suomen markkinalle. Lisäksi julkistettiin suuremmassa kokoluokassa olevat kansainvälistä arkkitehtuuria edustavat Honka Grand Design -talomallit, jotka on suunnattu erityisesti yhtiön kansainvälisille markkinoille. Lisäksi keväällä julkistettiin kansainväliseen ja kotimaiseen matkailu- ja majoitusliiketoimintaan suunnattu Pineo-majoituskonsepti erikokoisine rakennuksineen.

Katsauskauden päätyttyä Honka oli näytteilleasettajana Oulun asuntomessuilla suuren mielenkiinnon saaneessa Honka Kömmelissä. Messutalo on arkkitehdin yksilöllisesti suunnittelema hirsitalo nuorelle ensirakentajapariskunnalle, johon on toteutettu perinteikäs suomalainen parvisauna. Hirsirakennus edustaa modernia tulkintaa rannikkoseudun perinteisestä arkkitehtuurista sekä klassisesta punamultaväristä.

Hongan toiminta on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardin ja ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisesti.

Suomessa liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan nähden 27 prosenttia ja oli 13,4 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvu oli seurausta edellisvuoden hieman korkeammasta tilauskertymästä projekti- ja kuluttajaliiketoiminnan osalta sekä alkuvuoden myynneistä, jotka ehdittiin toimittaa katsauskauden aikana.

Katsauskaudella kotimaan saadut tilaukset jäivät vertailukautta pienemmiksi kuluttajaliiketoiminnan ja projektiliiketoiminnan osalta. Kotimaan toimintaympäristö odottaa edelleen merkittävämpää toipumista rakentamisen sekä uusien toimitussopimusten osalta. Kysyntä ja tarjouskanta ovat maltillisessa kasvussa. Lopulliset päätöksenteot rakentamisen aloituksesta tulevat viiveellä tai siirtyvät epävarmassa taloustilanteessa edelleen eteenpäin.

Yhtiössä nähdään kotimaan kysynnän piristyvän ja kääntyvän suotuisampaan suuntaan myös rakentamisen aloitusten osalta. Loppu vuoden osalta uusien tilausten arvioidaan nousevan edellisvuoden tai sitä hieman korkeammalle tasolle erityisesti projektiliiketoiminnan sekä vapaa-ajan osalta.

Viennissä liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan nähden 16 prosenttia ja oli 3,3 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa).

Katsauskauden liikevaihdon lasku johtui pääosin tuotannossa olevien projektien eriaikaisista toimitusajankohdista. Kyseessä oli yksittäiset omakotitalo ja loma-asuntojen toimitukset lähinnä Aasian ja Euroopan alueilla sijaitseviin kohteisiin.

Saadut tilaukset olivat vertailukauden tasolla ja alueelliset vaihtelut eri vientimaiden osalta ovat suuria. Euroopan alueella on kysyntä viimein piristynyt niin, että se on alkanut johtaa myös isompiin tilauksiin. Aasian alueen kysyntä ja saadut tilaukset ovat pysyneet tasaisena.

Viennissä on kasvanutta kysyntää ja aihioita erityisesti eri kokoisille hankkeille. Näihin liittyy epävarmuutta millä aikavälillä kysyntä voisi toteutua ja johtaa uusin tilauksiin. Epävarmuus toimintaympäristön näkymistä saattaa heikentää ja hillitä kasvanutta kysyntää ja viennin odotettua kasvua.

STRATEGIA 2025–2028

Yhtiö tarkensi vuoden 2024 loppuun ulottuneen strategian päämääriä vastaamaan vahvemmin toimintaympäristön tuomia muutoksia.

Strategian myötä Honkarakenteen asemaa vahvistetaan Suomen suurimpana puurakennusten viejänä maailmalle. Vienti- ja asiakaskokemusstrategian avulla konserni hakee strategiakaudella liikevaihdon hallittua kasvua painopisteen ollessa tuloksellisuudessa. Tuloksellisuustavoitteiden taustalla on prosessitehokkuus, konseptointi ja johtaminen, jolla samalla parannetaan asiakas- ja työntekijäkokemusta.

Honkarakenne-konsernin visiona on tarjota aidosti parasta asumista. Konsernin missio on parantaa ihmisten elämisen ja asumisen laatua.

Honkarakenteen strategiset tavoitteet vuosille 2025–2028 ovat seuraavat:

Vahvistamme asiakaskokemusta

Tuloksellisuus kaikessa

Uusiutuva Honka-henki

Hallittu kansainvälinen toiminta

Strategian toteuttamiseksi konsernin laajennetussa johtoryhmässä tarkennetaan strategian etenemistä tukevia kehityshankkeita ja painopistealueita tavoitejohtamismallin mukaisesti.

Honkarakenne toteaa, että se ei pidä pitkän aikavälin tavoitteita markkinaohjeistuksena millekään yksittäiselle strategiakauden vuodelle.

VASTUULLISUUS

Vastuullinen liiketoiminta on keskeinen osa Honkarakenteen strategiaa. Konsernissa kehitetään jatkuvasti tuotantoa, palveluita ja mallistoa terveellisemmän, ekologisemman ja laadukkaamman asumisen mahdollistamiseksi. Valintoja ohjaa vastuu ihmisten ja luonnon elinvoimasta. Vastuullisuusohjelma ”Rakennamme tulevaisuutta” pohjautuu tunnistettuihin toimintaympäristön muutoksiin, eettisiin periaatteisiin, henkilöstön ja muiden sidosryhmien tunnistettuihin odotuksiin ja asiakasymmärrykseen konsernin päämarkkinoilla.

Osana Honkarakenteen vastuullisuusohjelmaa emoyhtiö käyttää kaikissa omissa toimipisteissään 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua alkuperätakuin varmennettua sähköä, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 0 g/kWh.

Lisäksi Honkarakenne edistää vastuullisuutta myös erilaisten tuoteratkaisujensa kautta. Rock ja Star malliston yhteydessä tuotekehityksestä tuotiin markkinoille Honka Säästö -ratkaisu, joka mahdollistaa sekä veden että lämmön turvallisen katkaisemisen asuintiloista talvikaudeksi ilman vaaraa vesiputkien jäätymisestä tai laitteiden vahingoittumisesta. Hirsi hengittävänä rakenteena mahdollistaa vastuullisen rakentamisen ja Honka säästö ratkaisulla sähkön säästämisen.

HONKA-BRÄNDI

Honka-brändin ydin on pohjoisen läheisessä luontosuhteessa ja suomalaisessa onnellisuudessa. Hongan keltainen on toivon ja ilon väri. Honka auttaa jokaista asiakasta toteuttamaan juuri itselleen tärkeät unelmat, ja Hongalla on kunnia välittää pohjolan metsien elinvoimaa.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Honkarakenne toimii alalla, jossa on havaittavissa kausiluonteisuutta. Etenkin kotimaassa rakentaminen painottuu kesäkaudelle ja siksi toimituksia on enemmän kesällä ja syksyllä kuin talvikaudella. Voimassa olevat markkina- ja kysyntätilanteet huomioiden konserni pyrkii tasaamaan kausiluonteisuutta erityisesti vientitoiminnalla. Katsauskaudella konsernin markkinatilanne oli sen kaikilla alueilla edelleen haasteellinen.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), mikä oli 1,0 % (1,8 %) liikevaihdosta.

Katsauskaudella kehitettiin uutta neljännen sukupolven painumatonta hirttä Honka Fusion+, jonka aiempaa leveämpi pystysuuntainen keskilamelli lisää hirsiseinien stabiliteettia, mikä mahdollistaa yhä suurempien kohteiden kuten kerrostalojen ja koulujen rakentamisen. Uusi hirsi lanseerattiin markkinoille keväällä ja tuotantoon se tulee alkusyksyllä.

Hongan sisustuskonsepteja ja niihin liittyviä uusia tuoteratkaisuja kehitettiin. Uudet konseptit ja tuotteet, muun muassa sisustuspaneelit julkaistiin keväällä.

Katsauskaudella jatkettiin suurempien rakennusten tuoteratkaisujen kehittämistä muun muassa Honka MultiStorey™ -kerrosrakentamisen konseptin tarpeisiin. Lisäksi jatkettiin Honka Healthy House™ -terveellisten talojen konseptin kehittämistä ja konsepti esiteltiin kansainvälisille markkinoille alkuvuodesta.

Hongan kehityshankkeiden tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ilmastotavoitteiden edistämiseksi. Puu on uusiutuva raaka-aine ja puurakentaminen on osa metsien kestävää käyttöä.

Konserni ei ole tilikaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 155 (159) henkilöä. Vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 4 henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä työsuhteiden perusteella mitattuna oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 158 (167) henkilöä.

Katsauskaudella kuten myös vertailukaudella emoyhtiön henkilöstö oli lomautettuna eri pituisina ajanjaksoina matalan kysynnän, alhaisten tuotanto- ja toimitusmäärien vuoksi sekä tuotantoseisokin aikana, jolloin toteutettiin uuden painumattoman hirsilinjan asentaminen.

Emoyhtiön hallitus päätti maaliskuussa 2024 ylimmän johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2024–2026. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöt yhtiön tavoitteisiin ja luoda kannustimia osakkeenomistajien arvon kasvulle. Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma koostuu 3 vuoden ansaintajaksosta, jonka mittareina ovat liikevaihto ja liiketulos-%. Kannustinjärjestelmään osallistuu 5 henkilöä ja ohjelman palkkiot vastaavat yhteensä enintään 75 000 osaketta. Kannustinjärjestelmästä ei ole toteutunut katsauskaudelle kohdistuvaa kuluerää.

Maaliskuussa toteutettiin henkilöstön ja kotimaan edustajien yhteinen henkilöstöpäivä Karstulan tehtaalla, jossa yhdessä olon lisäksi päästiin tutustumaan alkuvuodesta valmistuneeseen uuden painumattoman tuotantohirren tuotantolinjastoon sekä sen toimintaan.

JOHTORYHMÄ

Katsauskaudella konsernin johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Marko Saarelainen, tuotejohtaja Eino Hekali, talousjohtaja Maarit Jylhä, B2B Global liiketoimintajohtaja Petri Perttula sekä B2C Finland liiketoimintajohtaja Juhani Saukko.

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Honkarakenteen Tuusulan toimipisteessä 11.4.2025. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen, hyväksyi palkitsemisraportin sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2024. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Emoyhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Timo Kohtamäki, Maria Ristola, Arto Halonen sekä hallituksen uudeksi jäseneksi Rose-Mari Saarelainen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Kohtamäki. Samassa kokouksessa hallitus päätti, että se ei perusta valiokuntia.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Varsinainen yhtiökokous päätti 11.4.2025, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa emoyhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET

Katsauskaudella Honkarakenne Oyj:n osakemäärä on yhteensä 6 211 419 osaketta, josta A-lajin osakkeita on 300 096 ja B-lajin osakkeita 5 911 323 kappaletta. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut ja oli 9 897 936,00 euroa. Kukin B-lajin osake tuottaa yhden (1) äänen ja A-lajin osake kaksikymmentä (20) ääntä, joten Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä katsauskaudella oli yhteensä 11 913 243 ääntä.

Honkarakenteen B-lajin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n Small Cap -listalla kaupankäyntitunnuksella HONBS. Noteeratun B-osakkeen vuoden ylin kurssi oli 3,05 euroa ja alin kurssi oli 2,37 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,76 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 16,3 miljoonaa euroa. Noteeratun B-lajin osakkeiden vaihto oli 0,7 miljoonaa euroa ja vaihdon määrä 0,3 miljoonaa osaketta.

Honkarakenne ei ole hankkinut eikä luovuttanut katsauskaudella omia osakkeitaan. Katsauskauden lopussa emoyhtiön hallussa on omia B-lajin osakkeita 321 052 kappaletta hankintahinnaltaan 1 186 556,34 euroa. Omien osakkeiden osuus Honkarakenteen kaikista osakkeista on 5,17 % ja kaikista äänistä 2,69 %. Omien osakkeiden hankintameno vähentää sekä emoyhtiön että konsernin vapaata omaa pääomaa.

LIPUTUKSET

Katsauskauden aikana ei ole vastaanotettu liputusilmoituksia.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Honkarakenne Oyj noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2025. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.fi.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Honkarakenteen riskit ja epävarmuustekijät liittyvät konsernin ja sen asiakkaiden toimintaympäristön negatiivisiin muutoksiin, raaka-aineiden ja komponenttien kustannusten nousuun, näiden saatavuuteen ja kokonaistoimitusketjujen toimivuuteen. Mikäli toimintaympäristössä kysyntä vähenee nykytasosta ja kustannukset pysyvät korkealla tasolla, sillä voisi olla merkittäviä vaikutuksia konsernin tuloskehitykseen, rahoituksen kustannukseen sekä sen saatavuuteen.

Konsernin toimintaympäristön taloudellinen epävarmuus heijastuu negatiivisesti yritysten ja kuluttajien luottamukseen. Taloudellisia riskejä lisäävät edelleen kuluttajien luottamus omaan talouteen ja huoli työllisyystilanteesta, inflaatio, korot sekä rahoituksen saatavuus.

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan epävarmuuden kestoa ja kaikkia vaikutuksia liiketoimintaan on vaikea arvioida. Venäjän ja Ukrainan markkina-alueelta menetetyn tilauskannan korvaaminen muilta vientimarkkinoilta voi pitkittyä tai olla epävarmaa nykyisessä maailmanmarkkinatilanteessa. Jos sota pitkittyy edelleen taikka laajenisi tai Lähi-Idän epävakaisuus leviäisi laajemmalle, voisi näillä olla olennaisen haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.

Taseessa olevien erien arvostus perustuu johdon tämän hetken arvioihin. Mikäli näihin arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaikutuksia yhtiön tulokseen

RAPORTOINTI

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä johdon tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu ja esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tästä käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja –tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Tämä puolivuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2024 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsausta laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2024 lukuun ottamatta 1.1.2025 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja. 1.1.2025 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet merkittävästi katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei ole merkittäviä tapahtumia.

NÄKYMÄ VUODELLE 2025 (julkaistu 12.2.2025)

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuonna 2025 konsernin liikevaihto on hieman edellisvuoden tasoa korkeampi ja on 38–45 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos on -2,6 – +0,0 miljoonaa euroa.

NÄKYMÄN PERUSTEET

Yhtiön näkemys vuoden 2025 kehityksestä perustuu olemassa olevaan tilauskantaan sekä näkemykseen toimintaympäristön haasteista ja markkinan kehittymisestä.

Kotimaan epävarmuus taloustilanteen kehittymisestä, korkotasot sekä rahoituksen saatavuus saattavat vaikuttaa kuluttaja- ja ammattirakentajien kysyntään sekä rakentamispäätösten tekemiseen negatiivisesti ja asettavat siten epävarmuutta uusien rakentamiskohteiden aloituksiin.

Yhtiö näkee, että strategian mukaiset painotukset viennin markkina-alueille sisältävät potentiaalia ja tukevat kannattavaa kasvua.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254, marko.saarelainen@honka.com tai

talousjohtaja Maarit Jylhä, puh. 040 594 4099, maarit.jylha@honka.com

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.fi/fi/sijoittajat/

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2024 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 36,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 29 %. www.honka.fi

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tilintarkastamaton milj. euroa 1-6/2025 1-6/2024 1–12/2024 Liikevaihto 16,7 14,5 36,7 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,2 0,5 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos 0,9 0,5 -0,7 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -12,8 -10,2 -23,5 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4,1 -3,9 -7,6 Poistot ja arvonalentumiset -1,1 -1,1 -2,3 Liiketoiminnan muut kulut -2,6 -2,7 -5,5 Liikevoitto/-tappio -2,8 -2,7 -2,4 Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1 Rahoituskulut -0,1 -0,6 -0,3 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 0,0 -0,1 Voitto/tappio ennen veroja -2,9 -3,3 -2,6 Tuloverot 0,6 0,6 0,4 Katsauskauden voitto/tappio -2,3 -2,7 -2,2 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot 0,1 0,1 -0,1 Katsauskauden laaja tulos yhteensä -2,2 -2,8 -2,3 Katsauskauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -2,3 -2,7 -2,2 Määräysvallattomille omistajille - - - -2,3 -2,7 -2,2 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -2,2 -2,8 -2,3 Määräysvallattomille omistajille - - - -2,2 -2,8 -2,3 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta katsauskauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos: laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) -0,39 -0,46 -0,37 laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa) -0,39 -0,46 -0,37

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A-laji ja B-laji, joilla on erilainen oikeus osinkoon. B-lajin osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20 euroa ja sen jälkeen maksetaan A-lajin osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden kesken.

KONSERNITASE Tilintarkastamaton milj. euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11,3 12,4 11,7 Liikearvo 0,1 0,1 0,1 Muut aineettomat hyödykkeet 0,7 0,6 0,7 Osuudet osakkuusyhtiöissä 0,5 0,4 0,4 Saamiset 0,3 0,1 0,2 Laskennalliset verosaamiset 2,1 1,7 1,5 14,9 15,3 14,6 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 5,4 5,7 4,5 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,9 2,8 2,6 Verosaamiset 0,0 0,0 0,0 Rahavarat 5,0 6,9 4,9 13,3 15,4 12,1 Varat yhteensä 28,1 30,7 26,7 Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 9,9 9,9 9,9 Ylikurssirahasto 0,5 0,5 0,5 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4,2 4,2 4,2 Omat osakkeet -1,2 -1,2 -1,2 Muuntoerot 0,1 -0,1 -0,1 Kertyneet voittovarat -2,2 -0,2 0,4 11,3 13,1 13,7 Määräysvallattomien omistajien osuus - - - Oma pääoma yhteensä 11,3 13,1 13,7 Pitkäaikaiset velat Laskennallinen verovelka 0,0 0,0 0,0 Varaukset 0,3 0,3 0,3 Rahoitusvelat 3,4 2,8 3,6 3,7 3,1 3,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 12,3 13,6 8,2 Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,0 0,0 Lyhytaikaiset rahoitusvelat 0,7 0,9 0,8 13,1 14,4 9,0 Velat yhteensä 16,8 17,5 13,0 Oma pääoma ja velat yhteensä 28,1 30,7 26,7





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA Lyhennetty

Tilintarkastamaton 1 000 euroa Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 9 898 520 4 692 -46 -1 187 2 573 16 451 - 16 451 Tilikauden tulos - - - - - - 2 692 -2 692 - -2 692 Muuntoero - - - -15 - -92 -106 - -106 Pääoman palautus - - -530 - - - -530 - -530 Osakepalkkioiden vaikutus - - - - - - - - - Oma pääoma 30.6.2024 9 898 520 4 162 -60 -1 187 -211 13 122 - 13 122 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma a) b) c) d) e) f) Yht. g) Oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2025 9 898 520 4 162 191 -1 187 85 13 669 - 13 669 Tilikauden tulos - - - - - -2 255 -2 255 - -2 255 Muuntoero - - - -70 - - -70 - -70 Osakepalkkioiden vaikutus - - - - - - - - 0 Oma pääoma 30.06.2025 9 898 520 4 162 121 -1 187 -2 171 11 344 - 11 344

a) Osakepääoma

b) Ylikurssirahasto

c) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

d) Muuntoerot

e) Omat osakkeet

f) Kertyneet voittovarat

g) Määräysvallattomien omistajien osuus

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Lyhennetty

Tilintarkastamaton milj. euroa 1.1.–30.6.2025 1.1.–30.6.2024 1.1.–31.12.2024 Liiketoiminnasta 1,5 2,5 -0,4 Investoinneista, netto -0,9 -0,9 -1,0 Rahoitustoiminnasta yhteensä -0,4 -0,9 -0,1 Lainojen nostot 0,0 0,0 1,7 Lainojen takaisinmaksut -0,1 -0,2 -0,6 Vuokravelkojen takaisinmaksut -0,3 -0,5 -0,5 Maksetut osingot / Pääoman palautus -0,0 -0,5 -0,5 Likvidien varojen muutos 0,2 0,7 -1,3 Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -0,2 -0,1 -0,1 Pörssikurssimuutosten vaikutus rahavaroihin - - 0,0 Likvidien varojen muutos 0,2 0,5 -1,4 Rahavarat tilikauden lopussa*) 5,0 6,9 5,0 Rahavarat tilikauden alussa 5,0 6,4 6,3 Likvidien varojen muutos 0,2 0,5 -1,4 *) Rahat ja pankkisaamiset 5,0 6,9 5,0

KATSAUKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet

Tämä puolivuotiskatsaustiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen. Puolivuotiskatsaustiedotetta tulee lukea yhdessä vuoden 2024 tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2024 lukuun ottamatta 1.1.2025 tai sen jälkeen voimaan tulleita standardeja ja tulkintoja.

Puolivuotiskatsaustiedotetta ei ole tilintarkastettu ja esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Uudet standardit ja tulkinnat

1.1.2025 tai sen jälkeen voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Honkarakenne noudattaa raportoinnissaan Euroopan arvopaperiviranomaisen (ESMA) suositusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista (APM). Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Tämän vuoksi aikaisemman ilmaisun ”ilman kertaeriä” sijasta käytetään termiä ”oikaistu”. Oikaisueriksi yhtiö luokittelee sellaiset merkittävät liiketapahtumat, joiden katsotaan vaikuttavan eri raportointikausien väliseen vertailuun. Tällaisia ovat muun muassa merkittävät uudelleenjärjestelykulut, merkittävät arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot tai muut tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat merkittävät tulot tai kulut.

Honkarakenteen näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Honkarakennetta koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Honkarakenteen toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. Oman pääoman tuotto, omavaraisuusaste, nettorahoitusvelat ja nettovelkaantumisaste (gearing) esitetään täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne ovat yhtiön näkemyksen mukaan hyödyllisiä mittareita Honkarakenteen kyvystä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan. Lisäksi bruttoinvestoinnit ja tutkimus- ja kehitysmenot antavat lisätietoja Honkarakenteen liiketoiminnan rahavirtaan liittyvistä tarpeista.

Segmentit

Honkarakenteella on kaksi maantieteellistä toimintasegmenttiä, jotka yhdistetään yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Maantieteellisesti myynti jakautuu seuraavasti: Suomi ja Vienti. Johdon sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä.

Muut liitetiedot

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyhtiöistä sekä yhtiön johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään sekä Saarelaisten osakassopimuksen piiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän määräysvaltayhtiöistään. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön johtoryhmästä. Tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu lähipiiriin kuuluvien kanssa perustuu markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

Tilikauden aikana on tehty tavanomaisia liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa seuraavasti: lähipiirille on myyty 0,1 miljoonalla eurolla (0,1 miljoona euroa) ja lähipiiriltä on ostettu 0,2 miljoonalla eurolla (0,2 miljoona euroa) tavaroita ja palveluita. Puolivuotiskatsaus sisältää lähipiiriin kuuluville velkaa 0,0 miljoonaa euroa (0,0 miljoona euroa) ja saatavia lähipiiriin kuuluvilta 0,0 miljoonaa euroa (0,0 miljoona euroa). Lähipiiriin kuuluvista ei ole kirjattu luottotappioita vuonna 2025 tai vuonna 2024. Emoyhtiöllä on tilinpäätöshetkellä saatavia tytäryhtiöiltä 1,5 miljoonaa euroa (1,1 miljoona euroa), ja velkaa tytäryhtiöille 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoona euroa).

KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET Tilintarkastamaton milj. euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Hankintameno kauden alussa 56,8 55,4 55,4 Lisäykset 0,6 1,2 2,2 Vähennykset 0,0 -0,1 -0,7 Hankintameno kauden lopussa 57,5 56,5 56,8 Kertyneet poistot kauden alussa -45,2 -43,1 -43,1 Vähennysten kertynyt poisto 0,0 0,0 0,0 Tilikauden poisto -1,0 -1,0 -2,0 Kertyneet poistot kauden lopussa -46,1 -44,2 -45,2 Kirjanpitoarvo kauden alussa 11,7 12,2 12,2 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 11,3 12,4 11,7

Omat osakkeet

Honkarakenne ei ole hankkinut eikä luovuttanut katsauskaudella omia osakkeitaan. Katsauskauden lopussa emoyhtiön hallussa on omia B-lajin osakkeita 321 052 kappaletta hankintahinnaltaan 1 186 556,34 euroa. Omien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on 5,17 % ja kaikista äänistä 2,69 %. Omien osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET Tilintarkastamaton milj. euroa 30.6.2025 30.6.2024 31.12.2024 Omista veloista Kiinteistökiinnitykset 6,0 6,0 6,0 Yrityskiinnitykset 2,2 - 2,2 Muut takaukset 2,9 3,5 3,1 Taseen ulkopuoliset vuokravastuut 0,1 0,1 0,1 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Tilintarkastamaton



1.1.-30.6.2025 1.1.-30.6.2024 1–12/2024 Liikevaihto milj. euroa 16,7 14,5 36,7 Liikevoitto milj. euroa -2,8 -2,7 -2,4 % liikevaihdosta -16,7 -18,6 -6,5 Tulos ennen veroja milj. euroa -2,9 -3,3 -2,6 % liikevaihdosta -17,1 -22,6 -7,2 Katsauskauden tulos milj. euroa -2,3 -2,7 -2,2 Tulos/osake euro -0,39 -0,46 -0,37 Oman pääoman tuotto % -18,6 -18,2 -14,3 Sijoitetun pääoman tuotto % -13,2 -11,5 -9,7 Omavaraisuusaste % 52,3 55,7 59,7 Oma pääoma/ osake euro 1,93 2,23 2,32 Nettorahoitusvelat milj. euroa -0,8 -3,23 -0,5 Nettovelkaantumisaste % -7,4 -24,6 -3,5 Bruttoinvestoinnit milj. euroa 0,7 0,7 1,4 % liikevaihdosta 4,1 4,8 3,8 Tilauskanta milj. euroa 26,2 27,0 22,2 Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt 107 109 105 Työntekijät 51 59 52 Yhteensä 158 167 157 Henkilöstö keskimäärin

henkilötyövuosina Toimihenkilöt 105 106 103 Työntekijät 50 54 51 Yhteensä 155 159 153 Osakkeiden oikaistu lukumäärä

(1 000 kpl) Katsauskauden

lopussa 5882 5882 5 890 Keskimääräinen

tilikaudella 5882 5882 5 890

Bruttoinvestoinnit on esitetty ilman IFRS 16 -standardin mukaisia käyttöoikeusomaisuuseriä ja saatuja investointiavustuksia. Katsauskaudella investointeihin ei ole kohdistunut avustuksia. Vuonna 2024 investointeihin on kohdistunut avustuksia 0,2 Me.

Osakemäärät eivät sisällä konsernin hallussa olevia osakkeita.

Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos/osake:



Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto/tappio



Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin Oman pääoman tuotto-%:



Katsauskauden voitto/tappio x 100



Oma pääoma yhteensä, keskiarvo Oma pääoma/osake:



Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma



Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa Omavaraisuusaste, %:



Oma pääoma yhteensä x 100



Taseen loppusumma - saadut ennakot Nettorahoitusvelat: Korolliset rahoitusvelat - rahavarat Nettovelkaantumisaste, %

(gearing):



Korolliset rahoitusvelat - rahavarat x 100



Oma pääoma yhteensä

Liite