Udtrækningsmeddelelse

 Jyske Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                22. august 2025
                                        Meddelelse nr. 69/2025

I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om udtrækninger i obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit

www.jyskerealkredit.dk

Vedhæftet fil


Attachments

69_UDTRAEK20250822JYK

