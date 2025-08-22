Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Magnusson)

 | Source: Sampo Oyj Sampo Oyj

Sampo Oyj, johdon liiketoimet, 22.8.2025 klo 11.00

Sampo Oyj: Johdon liiketoimet (Magnusson)

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3) on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Torbjörn Magnusson
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Sampo Oyj
LEI: 743700UF3RL386WIDA22
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 119875/4/6
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-08-21
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000552500
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 40 000 Yksikköhinta: 9,9745 EUR
(2): Volyymi: 21 000 Yksikköhinta: 9,9706 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 61 000 Keskihinta: 9,97316 EUR
____________________________________________


SAMPO OYJ

Sami Taipalus
Johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com


Recommended Reading

  • August 22, 2025 01:30 ET | Source: Sampo plc
    Sampo plc’s share buybacks 21 August 2025

    Sampo plc, stock exchange release, 22 August 2025 at 8:30 am EEST Sampo plc’s share buybacks 21 August 2025                                                        On 21 August 2025, Sampo plc...

    Read More
    Sampo plc’s share buybacks 21 August 2025
  • August 21, 2025 01:30 ET | Source: Sampo plc
    Sampo plc’s share buybacks 20 August 2025

    Sampo plc, stock exchange release, 21 August 2025 at 8:30 am EEST Sampo plc’s share buybacks 20 August 2025                                                        On 20 August 2025, Sampo plc...

    Read More
    Sampo plc’s share buybacks 20 August 2025