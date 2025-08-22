Sýn hf.: Afkomubirting 2F 2025 og uppgjörsfundur

Sýn hf. ítrekar tilkynningu um breytingu á fjárhagsdagatali. Afkomubirting vegna árshlutareiknings 2F 2025 verður birt 25. ágúst og uppgjörsfundur haldinn 26. ágúst kl. 8:30 í höfuðstöðvum Sýnar að Suðurlandsbraut 8.
Recommended Reading
-
August 21, 2025 12:30 ET | Source: Sýn hf.
Nova hf., kt. 531205-0810, og Sýn hf., kt. 470905-1740, hafa í dag undirritað samkomulag um helstu atriði fyrirhugaðra samninga um framsal farnetsdreifikerfa Nova hf. og Sýnar hf. til Sendafélagsins...Read More
-
July 10, 2025 08:31 ET | Source: Sýn hf.
Sýn hf. tilkynnir hér með um breytingu á Fjárhagsdagatali sem birt var þann 17.01.2025. Breytingin lýtur að afkomubirtingu vegna árshlutareiknings 2F 2025. Afkoma 4F og...Read More