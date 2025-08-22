Sýn hf.: Afkomubirting 2F 2025 og uppgjörsfundur

 | Source: Sýn hf. Sýn hf.

Sýn hf. ítrekar tilkynningu um breytingu á fjárhagsdagatali. Afkomubirting vegna árshlutareiknings 2F 2025 verður birt 25. ágúst og uppgjörsfundur haldinn 26. ágúst kl. 8:30 í höfuðstöðvum Sýnar að Suðurlandsbraut 8.


Recommended Reading