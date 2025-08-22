Middelfart Sparekasser hæver fusionstilbud til 620 kr.

 | Source: Nordfyns Bank A/S Nordfyns Bank A/S

Nordfyns Bank har som led i dialogen med Middelfart Sparekasse i dag modtaget meddelelse om, at Middelfart Sparekasse vil hæve fusionsvederlaget til 620 kr. pr. aktie i Nordfyns Bank. Der henvises til vedlagte meddelelse.

