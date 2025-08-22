Middelfart Sparekasser hæver fusionstilbud til 620 kr.

Nordfyns Bank har som led i dialogen med Middelfart Sparekasse i dag modtaget meddelelse om, at Middelfart Sparekasse vil hæve fusionsvederlaget til 620 kr. pr. aktie i Nordfyns Bank. Der henvises til vedlagte meddelelse.
Vedhæftet fil
| Source: Nordfyns Bank A/S Nordfyns Bank A/S
Nordfyns Bank har som led i dialogen med Middelfart Sparekasse i dag modtaget meddelelse om, at Middelfart Sparekasse vil hæve fusionsvederlaget til 620 kr. pr. aktie i Nordfyns Bank. Der henvises til vedlagte meddelelse.
Vedhæftet fil
Aktieselskabet Nordfyns Bank har fået Finanstilsynets tilladelse til indfrielse af hybrid kernekapital for DKK 50 mio. og indfrier udstedte kapitalbeviser for DKK 50 mio. ISIN kode DK0030470752 med...Read More
Aktieselskabet Nordfyns Bank har i dag modtaget et nyt fusionstilbud fra Middelfart Sparekasse. Fusionstilbuddet vedrører en fusion mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse med Middelfart...Read More