Investeringsforeningen Stonehenge – Halvårsrapport 2025

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget halvårsrapport 2025 for Investeringsforeningen Stonehenge med underliggende afdelinger.
Halvårsrapport 2025 med beretning, regnskab og nøgletal er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, eller downloades via foreningens hjemmeside
www.stonehenge.dk.
Spørgsmål til halvårsrapporten 2025 kan rettes til investeringsforvaltningsselskabets direktør, Nikoline Voetmann, på tlf. nr. 77 30 90 00.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Stonehenge
Jesper Brøchner Thing, bestyrelsesformand
Henrik Bærtelsen, næstformand
