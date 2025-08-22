Investeringsforeningen Stonehenge – Halvårsrapport 2025

Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget halvårsrapport 2025 for Investeringsforeningen Stonehenge med underliggende afdelinger.

Halvårsrapport 2025 med beretning, regnskab og nøgletal er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres hos investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S, eller downloades via foreningens hjemmeside
www.stonehenge.dk.

Spørgsmål til halvårsrapporten 2025 kan rettes til investeringsforvaltningsselskabets direktør, Nikoline Voetmann, på tlf. nr. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Stonehenge

Jesper Brøchner Thing, bestyrelsesformand

Henrik Bærtelsen, næstformand

