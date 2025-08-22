Valour célèbre à grand renfort de cloche l’ouverture récente à la cotation de ses deux produits négociés en bourse de staking HBAR et ICP sur la bourse suisse SIX

TORONTO, 22 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B), une société de technologie financière qui réconcilie les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée, ci-après « DeFi », se réjouit d’annoncer que ses filiales Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour »), ont fait retentir la cloche de la SIX lors de la première cérémonie anniversaire de l’introduction de leurs produits sur le marché boursier suisse le 17 juillet dernier.

À cette date, Valour y faisait officiellement son entrée en proposant deux produits négociés de staking à la cotation sur la SIX Swiss Exchange, à savoir l’ETP 1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking (code ISIN : GB00BRC6JM96) et l’ETP 1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking (code ISIN : GB00BS2BDN04). La cérémonie du jour entend commémorer cette étape clé, de même que le développement constant de Valour en Europe.

« Aujourd’hui, la cloche qui retentit à la SIX marque une étape importante de la croissance de Valour » indique Johanna Belitz, responsable des marchés Europe du Nord et région DACH chez Valour. « La Suisse figure parmi les marchés les plus porteurs d’avenir en matière de produits d’actifs numériques réglementés. Nous sommes heureux de proposer un accès simple et réglementairement conforme aux rendements natifs des blockchains HBAR et ICP » poursuit-elle.

« Notre introduction sur la SIX répond à la forte demande en produits d’actifs numériques transparents et générateurs de rendement exprimée par les institutions et les investisseurs particuliers » ajoute Elaine Buehler, responsable produits chez Valour. Et d’expliquer : « Ces produits financiers sont physiquement adossés à des récompenses de staking intégrées et calculées dans leur valeur nette d’inventaire, un atout qui permet aux investisseurs de participer à la rentabilité des réseaux sans avoir à gérer ni à conserver eux-mêmes les portefeuilles. »

À propos des produits cotés

1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking (code ISIN : GB00BRC6JM96)

HBAR est le jeton natif du réseau Hedera, un réseau public à haut débit fonctionnant selon un mécanisme de preuve d’enjeu (ou PoS, de l’anglais proof-of-stake), conçu pour des applications à l’échelle entreprise. Ce produit financier expose les investisseurs à la crypto HBAR en leur faisant accumuler des récompenses de staking intégrées dans le calcul de sa valeur nette d’inventaire.

1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking (code ISIN : GB00BS2BDN04)

ICP alimente l’Internet Computer, un réseau décentralisé qui permet l’exécution de contrats intelligents à l’échelle du web. Ce produit financier propose une exposition passive à l’ICP et intègre les rendements natifs du staking au niveau de sa structure.

Avec l’introduction de ces deux produits sur la SIX, Valour propose désormais plus de 75 ETP à la cotation à travers l’Europe, notamment sur Spotlight en Suède, à la Bourse de Francfort en Allemagne, sur Euronext Paris et Amsterdam, et désormais sur la SIX en Suisse. La Société vise à proposer une centaine de produits financiers sur les marchés boursiers européens d’ici la fin de l’année 2025. Les ETP HBAR et ICP sont cotés en parallèle sur d’autres marchés et accessibles aux investisseurs suisses depuis leurs comptes de courtage habituels.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) est une société de technologie financière réconciliant les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). Premier gestionnaire d’actifs numériques de sa catégorie coté au Nasdaq, DeFi Technologies expose les investisseurs en actions à l’économie décentralisée au sens large de manière diversifiée moyennant une approche commerciale intégrée et évolutive. Son modèle comprend Valour, qui donne accès à plus de soixante-cinq des actifs numériques les plus innovants au monde via des ETP réglementés ; Stillman Digital, un courtier en actifs numériques de premier ordre axé sur une exécution et une conservation de qualité institutionnelle ; Reflexivity Research, qui fournit des recherches de pointe ciblées sur le secteur des actifs numériques ; Neuronomics, qui développe des stratégies et des infrastructures de trading quantitatif ; et DeFi Alpha, sa branche d’activité interne d’arbitrage et de trading. Forte d’une expertise approfondie des marchés financiers et des technologies émergentes, DeFi Technologies construit la passerelle institutionnelle vers la finance de demain. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

Les filiales de DeFi Technologies

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (ensemble, « Valour ») émettent des produits indiciels cotés (des « ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques de manière simple et sécurisée depuis leur compte bancaire traditionnel. Valour dépend de la branche Gestion des actifs de DeFi Technologies. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com.

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est un cabinet de recherche de premier ordre spécialisé dans la création de rapports de recherche approfondis et de qualité supérieure dans le secteur du bitcoin et des actifs numériques, visant à apporter de précieux éclairages aux investisseurs. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.reflexivityresearch.com/

À propos de Stillman Digital

Stillman Digital est un fournisseur de liquidités d’actifs numériques de premier rang proposant des solutions illimitées en la matière pour les entreprises, en capitalisant sur une exécution de transactions, un règlement et une technologie de pointe dans le secteur. Pour plus de détails, veuillez consulter le site https://www.stillmandigital.com

À propos de Neuronomics AG

Neuronomics AG est une société suisse de gestion d’actifs spécialisée dans les stratégies de trading quantitatif appuyées par l’IA. En intégrant l’intelligence artificielle, les neurosciences computationnelles et la finance quantitative, Neuronomics fournit des solutions de pointe qui permettent d’obtenir des performances supérieures ajustées au risque sur les marchés financiers. Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur le site https://www.neuronomics.com/

Mise en garde à propos des déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Ces déclarations prospectives se rapportent notamment, sans toutefois s’y limiter, à la cotation de l’ETP 1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking, de l’ETP 1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking ; au développement du protocole Internet Computer, à la blockchain Hedera ; au déploiement d’ETP complémentaires et au nombre d’ETP cotés attendus d’ici la fin de l’année 2025 ; à la confiance que portent les investisseurs aux ETP de Valour ; à leur intérêt et à leur confiance envers les actifs numériques ; à l’environnement réglementaire relatif à la maturité et à l’adoption des principes de la finance décentralisée ; à la recherche d’opportunités commerciales menée par la Société et ses filiales et aux avantages ou rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’acceptation des ETP de Valour sur les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; la réglementation applicable à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Si la Société s’est efforcée de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient induire un écart entre ses prévisions, estimations ou intentions et ses résultats. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681

