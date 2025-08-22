CertiK, 2025 Skynet RWA 보안 보고서 발표… 선도적인 토큰화 프로젝트 조명

뉴욕, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 최대 Web3 보안 기업 CertiK이 “2025 Skynet RWA 보안 보고서”를 발표했다. 이번 보고서는 사용자들이 다양한 RWA 프로토콜과 관련된 리스크를 평가하고 실사를 수행할 수 있도록 체계적인 기준과 평가 프레임워크를 제시한다.

RWA(Real World Asset, 실물연계자산)의 토큰화는 블록체인 금융 지형을 빠른 속도로 재편하고 있다. 2025년 중반 기준, RWA 시장 규모는 260억 달러를 돌파하며 2022년 약 50억 달러 대비 5배 성장, 디지털 자산 생태계 내 가장 역동적인 분야로 부상했다. 그러나 CertiK은 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi)의 융합이 RWA 성장을 촉진하는 동시에, 단순한 스마트 컨트랙트 취약점을 넘어서는 복잡한 보안 과제가 발생한다고 지적했다. 이 같은 혼합형 보안 리스크에는 오라클 조작, 수탁 및 거래 상대방 리스크, 법적 프레임워크의 미이행 가능성, 허위 준비금 증명 검증 등이 포함된다.

보고서에 따르면 RWA를 겨냥한 위협 환경은 이미 상당한 피해를 일으키고 있다. 2025년 상반기 RWA 관련 해킹 직접 손실액은 약 1,460만 달러에 달했으며, 이는 2024년 600만 달러, 2023년 1,790만 달러의 연간 손실액 추세에 이어 나타난 수치다. CertiK은 온체인 사용자 증가에 따라 악의적 행위자가 노릴 수 있는 자본도 늘어나기 때문에 보안 강화의 필요성이 더욱 커지고 있다고 강조했다.

또한 CertiK의 RWA 프레임워크에 따르면, 블랙록(BlackRock)과 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton) 등 전통 금융 대기업이 제공하는 프로토콜은 제도권 수준의 컴플라이언스, 수탁, 투명성을 통합해 강력한 보안 태세를 보여주고 있다. 스카이넷 RWA 리더보드 상위 5위에는 Ondo Finance, PAX Gold, Tether Gold 등이 포함되었다.