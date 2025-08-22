CertiK, 2025 Skynet RWA 보안 보고서 발표… 선도적인 토큰화 프로젝트 조명

뉴욕, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 최대 Web3 보안 기업 CertiK이 “2025 Skynet RWA 보안 보고서”를 발표했다. 이번 보고서는 사용자들이 다양한 RWA 프로토콜과 관련된 리스크를 평가하고 실사를 수행할 수 있도록 체계적인 기준과 평가 프레임워크를 제시한다.
RWA(Real World Asset, 실물연계자산)의 토큰화는 블록체인 금융 지형을 빠른 속도로 재편하고 있다. 2025년 중반 기준, RWA 시장 규모는 260억 달러를 돌파하며 2022년 약 50억 달러 대비 5배 성장, 디지털 자산 생태계 내 가장 역동적인 분야로 부상했다. 그러나 CertiK은 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi)의 융합이 RWA 성장을 촉진하는 동시에, 단순한 스마트 컨트랙트 취약점을 넘어서는 복잡한 보안 과제가 발생한다고 지적했다. 이 같은 혼합형 보안 리스크에는 오라클 조작, 수탁 및 거래 상대방 리스크, 법적 프레임워크의 미이행 가능성, 허위 준비금 증명 검증 등이 포함된다.
보고서에 따르면 RWA를 겨냥한 위협 환경은 이미 상당한 피해를 일으키고 있다. 2025년 상반기 RWA 관련 해킹 직접 손실액은 약 1,460만 달러에 달했으며, 이는 2024년 600만 달러, 2023년 1,790만 달러의 연간 손실액 추세에 이어 나타난 수치다. CertiK은 온체인 사용자 증가에 따라 악의적 행위자가 노릴 수 있는 자본도 늘어나기 때문에 보안 강화의 필요성이 더욱 커지고 있다고 강조했다.
또한 CertiK의 RWA 프레임워크에 따르면, 블랙록(BlackRock)과 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton) 등 전통 금융 대기업이 제공하는 프로토콜은 제도권 수준의 컴플라이언스, 수탁, 투명성을 통합해 강력한 보안 태세를 보여주고 있다. 스카이넷 RWA 리더보드 상위 5위에는 Ondo Finance, PAX Gold, Tether Gold 등이 포함되었다.
아울러 CertiK은 RWA 성장세가 특정 소수의 블록체인과 프로토콜에 집중되고 있다고 지적했다. 현재 대부분의 RWA 가치는 이더리움 등 일부 블록체인에 집중되어 있어, 시장의 지속 가능성은 몇몇 핵심 사업자와 그 기반 체인의 보안 및 운영 안정성에 크게 의존한다. 이에 따라, 기존 및 향후 RWA 프로젝트가 지속 가능한 성장을 이루기 위해서는 선도적인 보안 기업과의 선제적 협력이 필수적이라고 CertiK은 강조했다.
보고서 전문 보기: https://indd.adobe.com/view/53094d22-4dc8-4b7c-beb8-f72b863f4976