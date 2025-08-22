CertiK发布《2025 Skynet RWA安全报告》，聚焦头部代币化项目

纽约, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的Web3安全公司CertiK发布《2025 Skynet RWA安全报告》，提出一套结构化的评分框架，帮助用户开展尽职调查、评估与各类RWA协议相关的风险。

现实世界资产（RWA）代币化正在以惊人的速度重塑区块链金融版图。到2025年中，RWA市场规模已突破260亿美元，相比2022年的约50亿美元实现五倍增长，成为数字资产生态最具活力的细分领域之一。然而，CertiK指出，传统金融（TradFi）与去中心化金融（DeFi）的融合在推动RWA发展的同时，也带来了远超智能合约层面的复杂安全挑战。这类混合型风险涵盖预言机操纵、托管方与交易对手风险、法律框架无法执行，以及虚假的储备金证明等问题。

报告同时披露了RWA领域的威胁态势数据：RWA相关安全事件造成的直接损失在2025年上半年达到1,460万美元，较2024年的600万美元大幅上升。值得注意的是，与2023年至2024年主要集中于链下信用违约的风险不同，2025年的损失几乎全部源于链上与运营层面的漏洞与故障。这一转变表明，RWA安全格局正在经历深刻演变，风险焦点从链下金融违约逐步转向链上技术漏洞与运营管理失误。和其他去中心化产品类似，随着上链用户数量不断增加，潜在攻击者可利用的资金规模也在扩大，这使得RWA的安全需求愈发迫切。

根据报告中CertiK的Skynet RWA评估框架，表现最优的协议来自传统金融巨头——如贝莱德（BlackRock）和富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）。它们通过引入机构级的合规、托管和透明机制，展现出稳健的安全水平。Skynet RWA排行榜前五的其他项目还包括Ondo Finance、PAX Gold和Tether Gold。

CertiK同时强调，RWA的增长目前集中在少数关键区块链和协议上，大部分RWA资产仍部署在以太坊等少数链上。这意味着，RWA市场的整体稳健性高度依赖于这些核心参与者及其底层区块链的安全和运行状况。因此，无论是现有项目还是新入场者，都需要主动与领先的安全公司合作，才能为自身及整个生态的长期发展提供有力保障。