Refinansiering af variabelt forrentede lån - Nykredit Realkredit A/S

Refinansiering af variabelt forrentede lån

Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. oktober 2025.

Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.

 Cibor-lånCibor-lånCibor-lånCita-lånEuribor-lån
ISINDK000954993-3DK000955000-6DK000954985-9DK000955116-0DK000955019-6
Reference renteCibor3MCibor3MCibor3MCita3MEuribor3M
Kapital centerH (SDO)G (RO)H (SDO)H (SDO)H (SDO)
Serie betegnelse32H32G32H32H32H
KonverterbarNejNejNejJaNej
Auktions resultater     
SalgDKK 11.700 mio.DKK 9.600 mio.DKK 16.400 mio.DKK 5.500 mio.EUR 525 mio.
BudDKK 36.113 mio.DKK 30.954 mio.DKK 42.811 mio.DKK 20.151 mio.EUR 3.900 mio.
Rentetillæg+0,17%+0,18%0,16%0,54%0,50%
Kurs100,20100,20100,20100,00100,20
Øvrig information     
Udløb01-10-202901-04-202801-10-202901-10-202801-04-2028


Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

