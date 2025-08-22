Refinansiering af variabelt forrentede lån - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen
og pressen
Refinansiering af variabelt forrentede lån
Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. oktober 2025.
Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.
|Cibor-lån
|Cibor-lån
|Cibor-lån
|Cita-lån
|Euribor-lån
|ISIN
|DK000954993-3
|DK000955000-6
|DK000954985-9
|DK000955116-0
|DK000955019-6
|Reference rente
|Cibor3M
|Cibor3M
|Cibor3M
|Cita3M
|Euribor3M
|Kapital center
|H (SDO)
|G (RO)
|H (SDO)
|H (SDO)
|H (SDO)
|Serie betegnelse
|32H
|32G
|32H
|32H
|32H
|Konverterbar
|Nej
|Nej
|Nej
|Ja
|Nej
|Auktions resultater
|Salg
|DKK 11.700 mio.
|DKK 9.600 mio.
|DKK 16.400 mio.
|DKK 5.500 mio.
|EUR 525 mio.
|Bud
|DKK 36.113 mio.
|DKK 30.954 mio.
|DKK 42.811 mio.
|DKK 20.151 mio.
|EUR 3.900 mio.
|Rentetillæg
|+0,17%
|+0,18%
|0,16%
|0,54%
|0,50%
|Kurs
|100,20
|100,20
|100,20
|100,00
|100,20
|Øvrig information
|Udløb
|01-10-2029
|01-04-2028
|01-10-2029
|01-10-2028
|01-04-2028
Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.
Vedhæftet fil