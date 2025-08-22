Refinansiering af variabelt forrentede lån - Totalkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

og pressen



Refinansiering af variabelt forrentede lån

Nykredit koncernen har gennemført auktioner i forbindelse med refinansieringen af variabelt forrentede lån pr. 1. oktober 2025.



Resultatet af auktionerne fremgår nedenfor. Rentetillæg vil gælde frem til næste refinansiering.

Cibor-lån Cibor-lån Cibor-lån Cita-lån Euribor-lån ISIN DK000954993-3 DK000955000-6 DK000954985-9 DK000955116-0 DK000955019-6 Reference rente Cibor3M Cibor3M Cibor3M Cita3M Euribor3M Kapital center H (SDO) G (RO) H (SDO) H (SDO) H (SDO) Serie betegnelse 32H 32G 32H 32H 32H Konverterbar Nej Nej Nej Ja Nej Auktions resultater Salg DKK 11.700 mio. DKK 9.600 mio. DKK 16.400 mio. DKK 5.500 mio. EUR 525 mio. Bud DKK 36.113 mio. DKK 30.954 mio. DKK 42.811 mio. DKK 20.151 mio. EUR 3.900 mio. Rentetillæg +0,17% +0,18% 0,16% 0,54% 0,50% Kurs 100,20 100,20 100,20 100,00 100,20 Øvrig information Udløb 01-10-2029 01-04-2028 01-10-2029 01-10-2028 01-04-2028



Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

