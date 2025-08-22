Partenaires Ninepoint lance sa série de FNB d’action individuelle canadiens à la TSX

TORONTO, 22 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP, l’un des principaux directeurs de placements indépendants au Canada, a le plaisir d’annoncer aujourd’hui le lancement de 11 nouveaux FNB à la Bourse de Toronto (TSX). Les investisseurs canadiens ont désormais accès aux FNB Ninepoint HighShares par le biais des symboles boursiers suivants nouvellement cotés :



En plus des 10 FNB d’action individuelle, le FNB Ninepoint HighShares canadien amélioré (TSX: ECHI) donne aux investisseurs l’accès à la gamme complète des FNB Ninepoint HighShares en une solution pratique. Ce portefeuille global réunit des stratégies d’actions canadiennes de premier ordre bien connues, offrant une exposition diversifiée avec l’avantage supplémentaire d’un potentiel de rendement accru.

Points forts des FNB :

Des frais de gestion peu élevés : 0 % de frais de gestion jusqu’au 28 février 2026 et 0,29 % par la suite.

: 0 % de frais de gestion jusqu’au 28 février 2026 et 0,29 % par la suite. Un rendement mensuel plus élevé : conçu pour générer plus de revenus que la simple détention de l’action sous-jacente.

: conçu pour générer plus de revenus que la simple détention de l’action sous-jacente. Des distributions efficaces sur le plan fiscal : versées sous forme de dividendes, de gains en capital ou de remboursement de capital admissibles au Canada, qui sont généralement imposés plus favorablement que les revenus d’intérêts.



Chacun de ces FNB offrira aux investisseurs des liquidités quotidiennes, une transparence ainsi que la possibilité de négocier par le biais de leurs comptes de courtage.

Pour de plus amples renseignements sur ces FNB et pour connaître la gamme complète de solutions de placements de Ninepoint, veuillez consulter notre site à l’adresse suivante : www.ninepoint.com/fr

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site ninepoint.com/fr ou communiquez avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des FNB Ninepoint HighShares (collectivement, les « FNB »).

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi que d’autres dépenses peuvent être associés à un placement dans les FNB. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’effectuer un placement. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. Les renseignements contenus dans les présentes ne constituent pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du FNB peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Les FNB sont généralement exposés aux risques suivants : le risque lié à l’absence d’un marché actif pour les séries de FNB; le risque lié aux emprunts; le risque lié aux gains en capital; le risque lié aux garanties; le risque lié à la concentration; le risque lié à la stratégie d’options d’achat couvertes; le risque lié à la cybersécurité; le risque lié aux produits dérivés; le risque lié au secteur de l’énergie; le risque lié aux placements de capitaux; le risque de change; le risque lié aux sociétés de fonds communs de placement; le risque lié aux placements dans des fonds de fonds; le risque lié à l’interruption de la négociation des parts des FNB; le risque lié à l’inflation; le risque lié aux taux d’intérêt; le risque lié aux émetteurs à grande capitalisation; le risque lié à l’effet de levier; le risque lié au marché; le risque lié à l’absence de propriété; le risque lié aux placements passifs dans des émetteurs publics canadiens; le risque lié au rendement; le risque lié à la réglementation; les risques liés à un placement dans un émetteur public canadien; le risque lié à l’émetteur; le risque en matière de fiscalité; le risque lié au cours des parts du FNB.