WORLDLINE : Dégradation de la note S&P global ratings

Suite à la décision de S&P Global Ratings d’ajuster la notation de crédit de Worldline à BB, le Groupe confirme sa volonté continue de se concentrer sur sa discipline financière.

Paris La Défense, 22 août 2025 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, prend acte de la dégradation de sa notation de crédit par S&P Global Ratings.

Le vendredi 22 février 2025, à la suite de la publication des résultats du 1er semestre 2025, S&P Global Ratings a procédé à une révision à la baisse de la notation de crédit de Worldline.

S&P Global Ratings a ajusté la notation de crédit long terme de Worldline à BB avec une surveillance négative (contre BBB- , surveillance négative) et la notation de crédit court terme à B (contre A-3).

Worldline prend note de cette décision et souhaite apporter les éléments suivants :

Cette décision n’a pas d’impact sur les financements actuels, leurs échéances ainsi que sur le coût marginal de la dette.

Les besoins de refinancements 2025/2026 sont d’ores et déjà intégralement adressés.

S&P Global Ratings continue de considérer le profil de liquidité du Groupe comme « exceptionnel ».





Comme mentionné par S&P Global Ratings : “Worldline va maintenir une position de marché unique dans un marché des paiements en croissance, soutenue par sa large diversification géographique, ses positions de leader de marchés, sa gamme de produits complète couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, ses actifs de propriété intellectuelle, ses investissements dans les nouvelles technologies ainsi que ses solides relations commerciales de long terme. » Le rapport complet est disponible sur le site internet de S&P Global Ratings. Les étapes clés atteintes fin juillet 2025 démontrent l’engagement de Worldline à revenir vers un profil de croissance et de génération de trésorerie.

La feuille de route stratégique pour repositionner Worldline et libérer son plein potentiel sera présentée lors du Capital Markets Day qui se tiendra le 6 novembre 2025.

