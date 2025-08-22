Lánasjóður sveitarfélaga - Fjárfestakynning vegna árshlutauppgjörs

 | Source: Municipality Credit Iceland Municipality Credit Iceland

Meðfylgjandi er kynning Lánasjóðs sveitarfélaga á árshlutauppgjöri 2025.


Nánari upplýsingar veitir Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, ottar@lanasjodur.is / s. 515 4949

Attachment


Attachments

2025 H1 - Fjárfestakynning

Recommended Reading