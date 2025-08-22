Lánasjóður sveitarfélaga - Fjárfestakynning vegna árshlutauppgjörs

Meðfylgjandi er kynning Lánasjóðs sveitarfélaga á árshlutauppgjöri 2025.
Nánari upplýsingar veitir Óttar Guðjónsson, framkvæmdastjóri, ottar@lanasjodur.is / s. 515 4949
Hagnaður 1.137 milljónir króna á fyrri hluta ársins 2025. Hagnaður Lánasjóðs sveitarfélaga nam 1.137 milljónum króna á fyrri árshelmingi 2025 samanborið við 1.132 milljónir króna á sama tímabili árið...Read More
Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur staðfest grunnlýsingu Lánasjóðs sveitarfélaga ohf., dagsetta 14. ágúst 2025. Grunnlýsingin er gefin út í samræmi við lög nr. 14/2020 um lýsingu verðbréfa og...Read More