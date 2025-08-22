KFSHRC Menyelamatkan Nyawa Anak Usia 7 Tahun dari Arab Saudi Melalui Transplantasi Jantung Lintas Negara dengan Organ Donor dari Uni Emirat Arab

RIYADH, Arab Saudi, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) di Riyadh telah berhasil melakukan operasi transplantasi jantung yang menyelamatkan nyawa anak Arab Saudi berusia 7 tahun dengan menggunakan organ yang didonorkan oleh seorang pasien mati otak di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Prosedur kompleks ini dapat terlaksana berkat kerja sama lintas negara yang terjalin dengan baik antara Pusat Transplantasi Organ Saudi dan Program Nasional untuk Donasi serta Transplantasi Organ dan Jaringan Manusia (National Program for Donation and Transplantation of Human Organs and Tissue, HAYAT) di UEA dengan izin penuh dari keluarga donor dan persetujuan regulasi yang diterapkan.

Kerja sama ini melibatkan koordinasi medis dan logistik yang sangat lancar. dimulai dengan pengangkatan organ, diikuti oleh pengiriman organ melalui jalur udara ke Riyadh dan diakhiri dengan persiapan ruang operasi dalam waktu sangat singkat. Transplantasi tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang sangat kritis sehingga nyawa seorang anak yang sudah tidak memiliki pilihan pengobatan lain ini berhasil diselamatkan.

Tim medis KFSHRC melakukan transplantasi pada anak yang menderita gagal jantung stadium lanjut tersebut karena penyakit jantung bawaan yang kompleks. Setelah semua upaya pengobatan yang ada, mulai dari pemberian obat-obatan, dukungan pernapasan, hingga pemasangan alat pacu jantung tidak menunjukkan hasil yang signifikan, anak itu dimasukkan dalam daftar tunggu transplantasi mendesak.

Waktu merupakan faktor yang sangat krusial dalam operasi transplantasi jantung. Menurut standar medis, rentang waktu antara pengangkatan jantung dari donor hingga pencangkokan ke dalam tubuh pasien tidak boleh melebihi lima jam untuk memastikan keberhasilan transplantasi. Batas waktu ini tidak hanya menambah kompleksitas medis, tetapi juga memunculkan tantangan logistik besar, apalagi ketika donor mati otak berada di wilayah lain di dalam Arab Saudi atau di luar negeri. Dalam keadaan seperti ini, setiap menit keterlambatan menjadi sangat menentukan bagi keberhasilan operasi.

Sebagai salah satu pusat jantung terkemuka di dunia, KFSHRC Heart Centre telah menorehkan pencapaian penting, termasuk transplantasi jantung robotik penuh pertama di dunia serta implantasi pompa jantung buatan dengan teknologi robot tanpa sayatan dada. Terobosan medis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menunjukkan posisi Arab Saudi yang terdepan dalam bidang bedah jantung yang kompleks.

KFSHRC telah menduduki peringkat pertama di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta meraih peringkat ke-15 global dalam daftar 250 Pusat Medis Akademik terbaik dunia selama dua tahun berturut-turut, dan telah diakui sebagai merek perawatan kesehatan paling bernilai di Arab Saudi dan Timur Tengah, menurut peringkat Brand Finance 2024. Rumah sakit ini masuk dalam daftar 250 rumah sakit terbaik dunia dan daftar Rumah Sakit Pintar Terbaik Dunia untuk tahun 2025 versi majalah Newsweek.

