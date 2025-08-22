킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터 (KFSHRC), UAE 기증자 장기로 사우디 7세 아동 심장이식 성공

사우디아라비아, 리야드, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 사우디아라비아 리야드에 위치한 킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터 (KFSHRC)가 아부다비(아랍에미리트)에서 뇌사자의 장기 기증으로 제공받은 심장을 활용해 7세 사우디 아동에게 생명을 살리는 심장이식 수술을 성공적으로 시행했다고 발표했다.

난이도가 높은 이번 시술은 사우디 장기이식센터 (Saudi Center for Organ Transplantation) 와 아랍에미리트 의 인체 장기·조직 기증 및 이식 국가 프로그램(National Program for Donation and Transplantation of Human Organs and Tissue, HAYAT)) 간의 원활한 국경 간 협력을 통해 이루어졌다. 기증자 가족의 전적인 동의와 모든 규제 당국의 승인도 이를 뒷받침했다.

양측간에 이루어진 이번 협력은 정밀한 의료 및 물류 조율을 수반했으며, 장기 적출을 시작으로 리야드로의 항공 운송, 그리고 기록적인 시간 내 수술실 준비까지 이어질 수 있었다. 이식은 매우 촉박한 시간적 제약 속에서 진행되었고, 다른 치료 옵션이 전혀 없던 아동의 생명을 결국 구해낼 수 있었다.

KFSHRC 의료팀은 복잡한 선천성 심장 기형으로 인한 진행성 심부전을 앓고 있던 아동에게 심장이식 수술을 집도했다. 해당 아동은 약물 치료, 호흡 보조, 심박동기 삽입 등 가능한 모든 치료법을 시도했으나 의미 있는 호전을 보이지 못했고, 결국 긴급 이식 대기자 명단에 올랐다.

심장이식 수술에서 시간은 결정적 요인이다. 의료 기준에 따르면, 기증자로부터 심장을 적출한 뒤 환자에게 이식하기까지의 시간은 성공을 보장하기 위해 최대 5시간을 넘지 않아야 한다. 이러한 시간적 제약은 복잡한 의료 절차뿐만 아니라, 기증자가 국내 다른 지역이나 해외에 있는 경우 상당한 물류적 도전 과제를 야기한다. 이런 상황에서는 1분 1초의 지연이 수술 성공의 핵심 변수가 된다.

KFSHRC 심장센터는 세계 최초로 완전 로봇 심장이식 수술과 흉부 절개 없이 시행한 로봇 인공 심장 펌프 이식을 성공적으로 수행하는 등 탁월한 성과를 이뤄내며 세계적 수준의 심장 전문 센터로 인정받고 있다. 이러한 전례 없는 의료 혁신은 복잡한 심장 수술 분야에서 사우디아라비아의 선도적 위치를 잘 보여준다.

또한 KFSHRC는 세계 250대 학술 의료센터 순위에서 2년 연속으로 중동·북아프리카 1위, 세계 15위를 차지했으며, 2024년 브랜드파이낸스(Brand Finance) 평가에서 사우디 및 중동에서 가장 가치 있는 헬스케어 브랜드로 선정되었다. 아울러 뉴스위크(Newsweek)가 발표한 세계 250대 병원 명단과 2025년 세계 최고 스마트 병원(World’s Best Smart Hospitals) 리스트에도 이름을 올렸다.

