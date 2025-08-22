KFSHRC Selamatkan Kanak-Kanak Saudi Berusia 7 Tahun Melalui Pemindahan Jantung Rentas Sempadan dengan Organ Penderma dari UAE

RIYADH, Arab Saudi, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) di Riyadh telah berjaya melaksanakan pemindahan jantung yang menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak Saudi berusia 7 tahun dengan menggunakan organ yang didermakan oleh seorang penderma yang meninggal dunia akibat mati otak di Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu.

Prosedur kompleks ini berjaya dilaksanakan hasil kerjasama rentas sempadan yang lancar antara Pusat Pemindahan Organ Saudi dan Program Nasional UAE untuk Pendermaan dan Pemindahan Organ serta Tisu Manusia (HAYAT), dengan persetujuan penuh daripada keluarga penderma dan kelulusan pihak berkuasa yang berkaitan.

Kerjasama ini melibatkan penyelarasan perubatan dan logistik yang tepat, bermula dengan pengeluaran organ, diikuti dengan pengangkutan udara ke Riyadh, dan berakhir dengan penyediaan bilik pembedahan dalam masa yang singkat. Pemindahan ini dilakukan dalam tempoh kritikal yang sangat terhad, sekali gus menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang tidak mempunyai pilihan rawatan lain.

Pasukan perubatan di KFSHRC telah menjalankan pemindahan jantung ke atas seorang kanak-kanak yang mengalami kegagalan jantung lanjut akibat kecacatan jantung kongenital yang rumit. Setelah semua pilihan rawatan—termasuk ubat-ubatan, sokongan pernafasan dan pemasangan perentak jantung—gagal menunjukkan sebarang perubahan positif, kanak-kanak itu dimasukkan ke dalam senarai pemindahan segera.

Masa memainkan peranan yang amat kritikal dalam prosedur pemindahan jantung. Menurut piawaian perubatan, tempoh antara pengeluaran jantung daripada penderma dan pemindahan ke dalam tubuh pesakit tidak boleh melebihi lima jam bagi memastikan kejayaan prosedur. Kekangan masa ini bukan sahaja menambah cabaran dari segi perubatan, malah turut melibatkan koordinasi logistik yang rumit—terutamanya apabila penderma yang telah disahkan mati otak berada di wilayah lain dalam Kerajaan Arab Saudi atau di luar negara. Dalam keadaan sebegini, setiap minit kelewatan boleh menjadi penentu kejayaan atau kegagalan pembedahan.

Pusat Jantung KFSHRC diiktiraf sebagai salah satu pusat kardiologi terkemuka di dunia, setelah mencapai pencapaian luar biasa termasuk pemindahan jantung robotik sepenuhnya yang pertama di dunia serta pemasangan pam jantung buatan secara robotik tanpa sebarang insisi pada bahagian dada. Pencapaian perubatan luar biasa yang belum pernah berlaku ini mencerminkan kepimpinan Kerajaan Arab Saudi dalam menerajui bidang pembedahan jantung kompleks di peringkat global.

KFSHRC telah menduduki tempat pertama di rantau Timur Tengah dan Afrika Utara serta ke-15 di peringkat global dalam senarai 250 Pusat Perubatan Akademik terbaik dunia untuk tahun kedua berturut-turut. Ia turut diiktiraf sebagai jenama penjagaan kesihatan paling bernilai di Kerajaan Arab Saudi dan Timur Tengah, menurut penarafan Brand Finance 2024. KFSHRC juga disenaraikan dalam 250 hospital terbaik dunia dan dalam senarai Hospital Pintar Terbaik Dunia untuk tahun 2025 oleh majalah Newsweek.

