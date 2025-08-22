KFSHRC 成功为沙特 7 岁患儿实施跨境心脏移植，器官来自阿联酋捐赠者

利雅得，沙特阿拉伯, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 利雅得的 King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) 成功为一名 7 岁沙特儿童实施了挽救生命的心脏移植手术，所用器官来自阿联酋阿布扎比的一名脑死亡捐赠者。

这一复杂的手术程序得以顺利实施，得益于 Saudi Center for Organ Transplantation（沙特器官移植中心）与阿联酋 National Program for Donation and Transplantation of Human Organs and Tissue (国家器官与组织捐赠与移植项目，简称“HAYAT”) 之间的无缝跨境合作，且已获得捐献者家属的完全同意，并完成了所有必要的监管审批。

此次合作涉及精准的医疗与后勤协调，过程始于器官摘取，随后将器官空运至利雅得，最终以创纪录的时间完成了手术室的准备工作。 该移植手术在极具时间敏感性的关键窗口期内完成，最终挽救了这名已无其他治疗方案可选的儿童的生命。

KFSHRC 的医疗团队为这名儿童实施了移植手术，该儿童因一种复杂的先天性心脏缺陷而患有严重心力衰竭。 在尝试了所有可用的治疗方案——包括药物治疗、呼吸支持和起搏器植入——但未见明显改善后，该儿童被列入紧急移植名单。

时间是心脏移植手术中的关键因素。 根据医学标准，从捐赠者体内取出心脏到将其移植到患者体内的整个过程，时间不得超过五小时，以确保移植手术的成功。 这一时间限制除了给复杂的医疗程序带来挑战外，还带来了显著的物流难题，尤其当脑死亡捐献者位于沙特其他地区或海外时。 在这种情况下，每一分钟的延误都可能对手术的成功产生决定性影响。

KFSHRC Heart Centre 被公认为全球领先的心脏中心之一，取得了一系列卓越成就，包括全球首例全机器人心脏移植手术以及无需开胸的机器人人工心脏泵植入术。 这些前所未有的医学突破充分展现了沙特在复杂心脏外科手术领域的领先地位。

根据 2024 Brand Finance 排名，KFSHRC 连续第二年在全球 250 强学术医疗中心榜单中位列中东和北非地区第一、全球第 15 位，并被评为沙特王国及中东地区最具价值的医疗品牌。 该医院入选 Newsweek 杂志评选的全球最佳 250 家医院以及 2025 年全球最佳智慧医院榜单。

