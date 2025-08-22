KFSHRC 採用阿聯酋捐贈器官進行跨境心臟移植，拯救沙地一名 7 歲兒童性命

利雅德，沙地阿拉伯, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 位於利雅德的King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) 採用由阿聯酋阿布扎比一位腦死亡捐贈者提供的器官，成功為沙地阿拉伯一名 7 歲的兒童進行了心臟移植手術，拯救了該兒童的性命。

這次複雜的手術由 Saudi Center for Organ Transplantation（沙地器官移植中心）與阿聯酋 National Program for Donation and Transplantation of Human Organs and Tissue (國家人體器官和組織捐贈及移植計劃，簡稱 HAYAT) 緊密無縫的跨境合作所促成，在獲得捐贈者家屬的完全同意及所有監管部門的批核後得以完成。

這次合作涉及精密的醫療和後勤協調，從抽取器官開始，然後空運至利雅德，再到手術室作好一切準備，均在破紀錄的時間內完成。 此移植手術在非常迫切的時間關口內進行，於別無其他治療方案的情況下，最終拯救了該兒童的生命。

KFSHRC 醫療團隊為該名因複雜先天性心臟缺陷而患有末期心臟衰竭的兒童進行了移植手術。 在嘗試了包括藥物治療、呼吸支援及植入心臟起搏器等所有可用的治療方案後，該病童的狀況仍未見起色，故此獲列入緊急移植名單內。

時間是心臟移植手術中極為關鍵的因素： 根據醫療準則，要確保移植成功，從捐贈者體內取出心臟到移植至患者體內的時間相距不得超過五小時。 除複雜的醫療程序外，上述時間限制亦為後勤工作帶來了極大的挑戰，特別是當腦死亡捐贈者位於沙地其他地區甚至是身處海外的情況下。 在此情形下，每分鐘的延誤都會對手術成功與否構成關鍵影響。

KFSHRC Heart Centre獲公認為世界頂尖的心臟病醫療中心之一，取得了多項卓越的里程碑，當中包括全球首宗全機械人心臟移植手術及無需胸部切口的機械人人工心臟泵植入手術。 這些在醫學上史無前例的突破，顯示了沙地在複雜的心臟外科手術方面處於領導地位。

根據 2024 年度品牌金融諮詢公司 Brand Finance 的 排名，KFSHRC 在全球 250 間頂尖學術醫療中心名單中，連續第二年榮登中東及北非地區的榜首和全球第 15 位，並獲評為沙地乃至中東地區最具價值的醫療保健品牌。 此外，該院亦獲《新聞週刊》 (Newsweek) 雜誌評選為 2025 年度全球 250 間最佳醫院之一，並入選全球最佳智能醫院名單中。

