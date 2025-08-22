ZenaTech firma acuerdos para adquirir dos empresas en Florida, expandiendo su presencia de Dron como un Servicio (DaaS) en aviación, defensa y limpieza a presión

VANCOUVER, Columbia Británica, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), un proveedor de soluciones de tecnología empresarial especializado en drones con IA (Inteligencia Artificial), Dron como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia que ha firmado ofertas para adquirir dos empresas con sede en Florida. Se espera que estas adquisiciones expandan su presencia de servicios DaaS en EE. UU. en limpieza a presión con drones y nuevos clientes de aviación, defensa, gobierno y comerciales. Las adquisiciones desatarán un importante potencial de ingresos, así como la diversificación en la región sudeste y a nivel nacional.

Una de las adquisiciones propuestas es una empresa de servicios de limpieza a presión con operaciones en varios condados de Florida, marcando la primera entrada de ZenaTech en el sector de limpieza a presión en Estados Unidos. Esta adquisición proporcionará a ZenaTech una plataforma para escalar rápidamente servicios de limpieza a presión con habilitados por drones hacia nuevos mercados, incluidos mantenimiento de aviones, instalaciones de aviación e infraestructura de defensa. La limpieza a presión en aviación utiliza agua a alta presión y sistemas de limpieza asistidos por drones para eliminar suciedad, residuos y contaminantes de los exteriores de aeronaves e infraestructuras, además de limpiar y desinfectar interiores. El sector está posicionado para crecer debido al aumento del tamaño de las flotas, estándares más estrictos de seguridad y eficiencia y la cada vez mayor adopción de tecnologías de mantenimiento automatizadas y ecológicas.

Otra adquisición propuesta es una empresa de topografía con más de 30 años de trayectoria que presta servicios a desarrolladores y constructores de viviendas en Florida. Con una base de clientes de larga data y una reputación de confianza, la empresa considera que esta asociación reforzará su presencia DaaS en la región sudeste y creará una plataforma sólida para expandir los servicios de drones para clientes adicionales en los sectores de construcción y bienes raíces, consolidando aún más su presencia regional.

"Cuando se finalicen, estas adquisiciones aportarán diversificación y futuras fuentes de ingresos para Drone como Servicio en nuestras redes del sudeste y nacionales", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Expandir nuestro alcance a la aviación y defensa es estratégico, ya que creemos que el futuro del mantenimiento aeronáutico es autónomo. Al reemplazar escaleras, andamios y procesos pesados de productos químicos con drones inteligentes de limpieza, tanto para interiores como para exteriores de aeronaves, esperamos ayudar a las aerolíneas y operadores de defensa a establecer un nuevo estándar de seguridad, sostenibilidad y eficiencia".

ZenaTech ya ha completado ocho adquisiciones en Estados Unidos como parte de su objetivo de establecer 25 ubicaciones de Dron como un Servicio (DAAS) en todo el país para mediados de 2026. El modelo DaaS de la empresa está diseñado para proporcionar acceso flexible y bajo demanda a servicios con drones para topografía, inspecciones, mantenimiento, limpieza a presión, agricultura de precisión y más, eliminando la necesidad de invertir en hardware y software de drones, preocuparse por el mantenimiento, el cumplimiento normativo o la contratación de pilotos.

La estrategia de la empresa se centra en la adquisición de firmas consolidadas de ingeniería en levantamientos topográficos, así como otros negocios de servicios tradicionales o manuales que se puedan beneficiar de innovación con drones con el fin de impulsar su visión nacional de un negocio multiservicio de drones, escalable y habilitado por la tecnología, cimentado en clientes existentes, ingresos recurrentes y nuevas oportunidades de crecimiento.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.