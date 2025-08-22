Kennisgeving transparantieverklaring

Gereglementeerde informatie

In overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 over de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, maakt Ontex Group NV (“Ontex”) de verklaringen van belangrijke deelnemingen door Goldman Sachs Group, Inc., bekend die op 19, 20, 21 en 22 augustus 2025 werden ontvangen.

Op 13 augustus 2025 bezat de Goldman Sachs Group, Inc., 94.311 stemrechten en 2.425.641 equivalente financiële instrumenten van Ontex, wat gecombineerd 3,06% van de stemrechten uitmaakt. De gecombineerde deelneming heeft hierdoor de drempel van 3,0% opwaarts overschreden.

Op 14 augustus 2025 bezat de Goldman Sachs Group, Inc., 237.187 stemrechten en 2.514.427 equivalente financiële instrumenten van Ontex, wat gecombineerd 3,34% van de stemrechten uitmaakt. De deelneming van Goldman Sachs International, dat wordt gecontroleerd door de Goldman Sachs Group, Inc., heeft de drempel van 3,0% opwaarts overschreden.

Op 15 augustus 2025 bezat de Goldman Sachs Group, Inc., 23.683 stemrechten en 2.516.673 equivalente financiële instrumenten van Ontex, wat gecombineerd 3,08% van de stemrechten uitmaakt. De deelneming van Goldman Sachs International, dat wordt gecontroleerd door de Goldman Sachs Group, Inc., heeft de drempel van 3,0% neerwaarts overschreden.

Op 19 augustus 2025 bezat de Goldman Sachs Group, Inc., 82.718 stemrechten en 2.559.752 equivalente financiële instrumenten van Ontex, wat gecombineerd 3,21% van de stemrechten uitmaakt. De deelneming van Goldman Sachs International, dat wordt gecontroleerd door de Goldman Sachs Group, Inc., heeft de drempel van 3,0% opwaarts overschreden.

Inlichtingen

Investeerders: Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media: Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.500 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 12 landen (exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten), en zijn innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdkantoor in Aalst, België, en staat genoteerd op Euronext Brussel waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

Bijlage