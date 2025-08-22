Ease2pay N.V. realiseert 30% platformomzet-groei in eerste helft 2025

Aanhoudend sterke groei van het intelligente activatie- en betaalplatform waarmee locaties converteren naar selfservice, resulterend in een stijging van de omzet uit platform fees met 30% tot EUR 1,7 miljoen (H1 2024: EUR 1,3 miljoen)

De netto-omzet, omzet minus kosten van de omzet, steeg met 71% tot EUR 1,2 miljoen (H1 2024: EUR 0,7 miljoen), als gevolg van stijging van de omzet en dalende kosten van de omzet.

De EBITDA steeg tot EUR 0,4 miljoen positief (H1 2024: EUR 0,2 miljoen negatief).

Het resultaat over het eerste halfjaar van 2025 bedroeg EUR 0,2 miljoen negatief (eerste halfjaar van 2024: EUR 0,6 miljoen negatief).

Ease2pay verwacht een verdere groei van de EBITDA





In de eerste helft van 2025 groeide ook het aantal transacties (exclusief Miele appWash) met 39% ten opzichte van dezelfde periode in 2024. In Q2 2025 versnelde het aantal maandelijkse transacties door een sterke toename van de parkeertransacties. De sterke toename is mede het gevolg van de eind maart aangekondigde prijsstijging voor een concurrerende parkeerapp. Ease2pay heeft hierop ingespeeld door haar focus op de parkeermarkt verder te intensiveren.Daarnaast is met de toevoeging van Port of Antwerp-Bruges per 1 april 2025, een tweede top-5 EU-haven beschikbaar in de Ease2pay Walstroom app.

De Directie en de Raad van Commissarissen van Ease2pay hebben de halfjaarcijfers 2025 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd. Met dit persbericht wordt het tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2025 gepubliceerd, dat de verkorte tussentijdse financiële informatie over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2025 weergeeft.

Het halfjaarbericht van Ease2pay N.V. over het eerste halfjaar 2025 is bijgevoegd.

Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 22 augustus 2025

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 085 2012781

Corporate website: www.ease2paynv.com

Bijlage