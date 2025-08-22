Des pas en alimentation durable… mais trop petits pour bien nourrir tout le Québec

MONTRÉAL, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La nouvelle Politique bioalimentaire Nourrir nos ambitions 2025-2035 franchit des pas vers une agriculture durable pour assurer la pérennité du système alimentaire, mais laisse peu de place à la lutte contre l’insécurité alimentaire. Le Collectif Vital presse le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) de prioriser l’accès universel aux aliments nutritifs dès maintenant.

« L’inflation alimentaire continue de grimper et le contexte économique reste fragile. Tous les Québécois et Québécoises doivent pouvoir accéder à des aliments locaux qui contribuent à bien les nourrir, et la Politique bioalimentaire actuelle est insuffisante pour relever ce défi. Du côté positif, le Québec continuera ses efforts vers l’amélioration de la qualité nutritive des aliments, c’est un bon coup à souligner », souligne Charlène Blanchette, nutritionniste et chargée de dossiers sur les politiques alimentaires au Collectif Vital.

L’accès aux aliments sains devient un luxe

Avant la pandémie, environ 11 % des adultes québécois vivaient en situation d’insécurité alimentaire. Aujourd’hui, cette proportion grimpe à une personne sur cinq (20%), révélant une aggravation majeure des inégalités en matière d’alimentation.

« Les aliments sains deviennent un luxe. Les ménages en insécurité alimentaire consomment moins de fruits et légumes et perdent ainsi leurs effets protecteurs sur la santé. Ces aliments devraient être accessibles à toutes et tous, pas seulement aux mieux nantis », soutient Mme Blanchette.

Avec les changements climatiques, les ressources agricoles sont sous pression, ce qui réduit l’offre d’aliments nutritifs et nuit à la sécurité alimentaire au Québec. « Il faut repenser notre autonomie alimentaire et investir en priorité dans des aliments québécois qui sont sains, ceux que nous voulons voir au quotidien dans nos assiettes », insiste Mme Blanchette.

Agir dès maintenant avec un programme de coupons nourriciers

Pour soutenir directement les familles vulnérables et leur permettre d’acheter des aliments d’ici, le Collectif Vital recommande entre autres au MAPAQ de mettre en œuvre un programme de coupons nourriciers.

« La mise en place d’un programme de coupons aiderait les familles à faible revenu à se procurer des aliments auprès de producteurs d’ici. Ça viendrait renforcer la sécurité alimentaire, la santé et même l’économie locale », souligne Mme Blanchette.

« L’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées pourrait servir à financer un programme de coupons. Avec le système de santé qui est sous pression, cette mesure fiscale encourage la prévention des maladies par le biais d’une saine alimentation », indique Mme Blanchette.

Vers une stratégie québécoise en matière d’accès à la saine alimentation

Alors que l’insécurité alimentaire progresse et que l’accès aux aliments sains du Québec reste un mirage pour plusieurs familles, bien nourrir toute la population est un enjeu transversal : Santé, Agriculture, Environnement, Solidarité sociale… Il est temps d’en faire une priorité gouvernementale », conclut Mme Blanchette.

Selon un sondage Léger réalisé en marge des consultations pour la Politique bioalimentaire en automne 2024, plus de huit personnes sur dix (84%) sont favorables à l’adoption d’une stratégie québécoise en matière de saine alimentation visant notamment à protéger les populations vulnérables1.

À propos du Collectif Vital

Au cœur de la mission du Collectif Vital, une initiative de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), il y a la volonté de permettre à la population québécoise d’adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Nous misons sur la mise en place de milieux de vie sains et inclusifs, en intervenant collectivement auprès des décideuses et des décideurs. Pour plus de détails, collectifvital.ca.

*L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable une priorité. Depuis 1943, elle documente, informe, sensibilise et mobilise afin de promouvoir la santé et prévenir différentes maladies.

1 Sondage Léger mené pour le compte du Collectif Vital, en novembre 2024, auprès de 1044 adultes québécois.