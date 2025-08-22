Alkane levererar en vinst efter skatt på 33 miljoner AUD för räkenskapsåret 2025

PERTH, Australien, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) (”Alkane” eller ”bolaget”) resultat för räkenskapsåret som slutade den 30 juni 2025 finns bifogade. Tabellen nedan är en sammanfattning av de finansiella resultaten:

June 2025

(A$’000) June 2024

(A$’000) Change

(A$’000) Change

% Gold revenue 262,362 172,991 89,371 52% Gold production (ounces) 70,120 57,217 12,903 23% Gold sales (ounces) 69,774 57,592 12,182 21% Sale price (A$/oz) 3,770 3,004 766 25% Tomingley profit before tax 60,934 33,123 27,811 84% Company profit after tax 33,043 17,677 15,366 87%



Alkane hade ett lönsamt år knutet till driften av Roswells underjordiska fyndighet. Ökningen i guldproduktionen speglar en högre malmhalt och utvinning tack vare uppgraderingen av finanrikningskretsen. Detta resulterade i en guldproduktion på 70 120 uns och en total kostnad (AISC) på 2 561 australiska dollar per uns.

Per den 30 juni 2025 uppgick företagets likvida medel, ädelmetaller och noterade investeringar till totalt 60,3 miljoner AUD, varav 48,1 miljoner AUD i likvida medel, tillgängliga ädelmetaller till ett verkligt värde av 12,2 miljoner AUD och 8,0 miljoner AUD i noterade investeringar till marknadsvärde.

Efter årsskiftet röstade aktieägarna i Alkane Resources Limited (ASX:ALK) och Mandalay Resources Corporation (TSX:MND) för att godkänna en ”sammanslagning av jämbördiga parter” mellan de två företagen, som trädde i kraft den 5 augusti 2025.

Alkanes verkställande direktör Nic Earner kommenterade: ”Alkanes vinst gjordes under ett år som omfattade stora kapitalinvesteringar i Tomingley för att öka utvinningen och förlänga gruvans livslängd. Efter sammanslagningen med Mandalay, som slutfördes efter räkenskapsårets slut, är vi väl positionerade inför det kommande räkenskapsåret, både vad gäller produktion och tillväxt.

”Alkanes styrelse och ledning uppskattar och tackar företagets anställda och entreprenörer för deras starka och fortsatta engagemang för säkerhet, produktion och prospektering.”

Detta dokument har godkänts för publicering på marknaden av Nic Earner, VD och CEO.

Ansvarsfriskrivning

Ingenting i denna rapport ska tolkas som antingen ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper.

Denna rapport innehåller vissa framåtblickande uttalanden och prognoser, inklusive möjliga eller antagna reserver och resurser, produktionsnivåer samt hastigheter, kostnader, priser, framtida resultat eller potentiell tillväxt för bolaget, tillväxt eller andra trendprognoser. Dessa uttalanden baseras på förväntningar vid rapportdatumet. Framåtblickande uttalanden innefattar i sig kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som ligger utanför Alkanes kontroll, och faktiska resultat, prestationer och framgångar kan avvika väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtblickande uttalanden beroende på en rad olika faktorer. Alkane lämnar inga utfästelser, försäkringar eller garantier avseende riktigheten, sannolikheten eller uppfyllandet av framåtblickande uttalanden eller resultat som uttrycks eller antyds i framåtblickande uttalanden. Du bör inte förlita dig alltför mycket på framåtblickande uttalanden.

OM ALKANE ‐ www.alkane.com.au ‐ ASX: ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med en portfölj bestående av tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

