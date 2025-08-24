Renommierte Schweizer Marke BILATTE läutet Ära der medizinischen Schönheitspflege 3.0 für zu Hause ein

MONTREUX, Schweiz, Aug. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BILATTE, eine renommierte Marke für medizinische Forschung und Regeneration mit Sitz in Montreux, Schweiz, bekannt als „globale Anti-Aging-Hochburg”, hat heute die bahnbrechende Eröffnung der „Ära der medizinischen Forschung und Schönheitspflege 3.0 für zu Hause” angekündigt. Angesichts der immer anspruchsvolleren und effizienteren Bedürfnisse der Verbraucher im Bereich der Hautaufhellung wird BILATTE die jahrhundertealte Pflegeweisheit und modernste Biotechnologie aus dem führenden Sanatorium in Montreux weiterführen und sich dafür einsetzen, professionelle, luxuriöse Hautaufhellungseffekte auf Krankenhausniveau, wissenschaftliche Sicherheitskonzepte und modernste Technologie nahtlos in den Alltag zu integrieren, um eine effizientere, zuverlässigere und bequemere Lösung auf dem Niveau der Schweizer Medizinforschung zu schaffen.

Dieses Upgrade konzentriert sich auf das Kernprodukt der Marke, die weltweit anerkannte Aurora Whitening-Körperserie von BILATTE. Das Starprodukt, die Whitening Body Milk, wurde einer umfassenden Verbesserung unterzogen.

Wichtigste Highlights: Als Schlüsselprodukt, das den Beginn der 3.0-Ära markiert, verkörpert die verbesserte Version des Produkts die jahrhundertelange Erfahrung der Marke und die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse der weltweit führenden Dermatologielabors, so dass Sie zu Hause die gleiche Pflegewirkung wie in einem Schweizer Schönheitssalon genießen können.

„5A Brightening Technology“: Durch die Integration des Kernbestandteils der Marke, der international patentierten Bio-Saphir-Essenz, und hochwirksamer aktiver Inhaltsstoffe wird durch eine multikanalige synergistische Aufhellung der Haut „mit nur einer Anwendung ein strahlendes und verwandeltes Aussehen“ erzielt.

„Safe-A&Whiten” Wissenschaftliche Hautaufhellung: BILATTE hält sich an die integrierten Hautpflegeprinzipien „Sicherheit” (Grundlage), „Beschleunigung” (Hindernisse schnell überwinden) und „Ewhite” (umfassendes Hautaufhellungsziel). Die verbesserte Formel legt den Schwerpunkt auf außergewöhnliche Wirksamkeit bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit.

BILATTE blickt auf eine hundertjährige Tradition als Sanatorium zurück und hat in den 1900er Jahren in Zusammenarbeit mit führenden Labors in der Schweiz, Deutschland und China die „Full-Dermal Whitening Therapy” (vollständige Hautaufhellungstherapie) entwickelt, um neue Standards in der Hautaufhellung zu setzen. Die verbesserte Aurora Body Milk verkörpert diese Vision.

„Das Streben der Nutzer nach ultimativer Aufhellung ist der Antrieb für unsere 3.0-Ära“, erklärte der CEO. „Wir verbinden die Pflegephilosophie von Montreux mit modernster medizinischer Forschung. Dieses Upgrade ermöglicht es Frauen weltweit, zu Hause sicherere und schnellere Hautaufhellungsbehandlungen auf Salon-Niveau zu genießen, die ihnen Selbstvertrauen und Ausstrahlung von innen heraus verleihen.“

Über BILATTE:

BILATTE hält sich an die Hautpflegephilosophie der Schweizer Schönheitssanatorien und bewahrt den Geist der präzisen medizinischen Forschung der Schweiz. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Verbrauchern weltweit sicherere, wirksamere und innovativere Schönheitspflegeprodukte anzubieten. Die Kernbestandteile der Marke wurden wiederholt mit internationalen Patenten und dem BSB Raw Material Innovation Award ausgezeichnet. Mit einem professionellen Ansatz in Forschung und Entwicklung reproduziert BILATTE präzise das luxuriöse Pflegeerlebnis wie in einem Spa. Als Pionier in der „3.0 Ära der medizinischen Schönheitspflege“ setzt sich BILATTE weiterhin für die strahlende Zukunft jeder Hautpartie ein.

