La marque suisse légendaire BILATTE inaugure l’ère 3.0 des soins esthétiques médicaux à domicile

MONTREUX, Suisse, 24 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BILATTE, marque légendaire de recherche médicale et de rétablissement originaire de Montreux, en Suisse, connue comme la « Mecque mondiale de l’anti-âge », annonce ce jour l’avènement révolutionnaire de l’« ère de la recherche médicale et des soins esthétiques à domicile 3.0 ». Face à des utilisateurs réclamant des produits de blanchiment de peau de plus en plus sophistiqués et efficaces, BILATTE s’appuie sur un savoir-faire centenaire en matière de soins et sur la biotechnologie de pointe du meilleur sanatorium de Montreux. La société s’engage à intégrer de manière transparente des produits blanchissants de qualité professionnelle et hospitalière, des concepts de sécurité scientifiques et une technologie avant-gardiste dans les scénarios quotidiens à domicile, offrant ainsi une solution plus efficace, rassurante et pratique, issue de la recherche médicale suisse.

Ce projet modernisateur se concentre sur la gamme de produits phare de BILATTE, la gamme Aurora Whitening, plébiscitée dans le monde entier. Son produit phare, le lait corporel éclaircissant (« Whitening Body Milk »), a bénéficié d’une amélioration majeure.

Points forts : en tant que produit emblématique marquant le début de l’ère 3.0, cette version améliorée incarne le savoir-faire centenaire de la marque et les avancées scientifiques des plus grands laboratoires dermatologiques mondiaux, vous offrant à domicile des soins d’une efficacité comparable à ceux des instituts de beauté suisses.

« Technologie éclaircissante 5A » : intégrant l’ingrédient clé de la marque, l’essence de saphir bio brevetée à l’échelle internationale, et des actifs ultra-performants, cette innovation agit en synergie sur plusieurs fronts pour illuminer la peau, offrant un résultat visible dès la première application : un éclat qui se révèle et se transforme.

Blanchiment scientifique « Safe-A&Whiten » : BILATTE adhère aux principes intégrés de soins de la peau « Safe » (une base sûre), « Accelerated » (surmonter rapidement les obstacles) et « Ewhite » (objectif d’éclat global). La formule améliorée privilégie une efficacité exceptionnelle tout en renforçant l’aspect sécurité.

Forte d’un héritage de sanatorium centenaire, BILATTE, en collaboration avec les meilleurs laboratoires en Suisse, en Allemagne et en Chine, a été une société pionnière de thérapie d'éclaircissement global dans les années 1900. La nouvelle formule du lait corporel Aurora incarne cette vision.

« La quête d’un éclat absolu de nos utilisateurs est le moteur de notre ère 3.0 », a déclaré le PDG. « Nous fusionnons la philosophie de Montreux en matière de soins avec la recherche médicale de pointe. Cette amélioration permet aux femmes du monde entier de profiter chez elles d’un éclaircissement d’une qualité professionnelle, plus sûr et plus rapide, leur apportant confiance et éclat de l’intérieur. »

À propos de BILATTE :

Adhérant à la philosophie des sanatoriums suisses en matière de soins de la peau et fidèle à l’esprit de la recherche médicale suisse de précision, BILATTE s’engage à offrir aux consommateurs du monde entier des solutions de beauté à la fois plus sûres, plus efficaces et à la pointe de l’innovation. Les ingrédients clés de la marque ont reçu à plusieurs reprises des brevets internationaux et le « BSB Raw Material Innovation Award » (« Prix BSB de l’innovation dans le domaine des matières premières »). Grâce à une approche professionnelle en matière de recherche et développement, BILATTE reproduit précision l’expérience de soins de luxe digne d’un spa. Pionnière de « l’ère 3.0 des soins médico-esthétiques », BILATTE continue de protéger l’éclat futur de chaque centimètre de peau.

