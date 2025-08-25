Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 22.8.2025

Sampo Oyj, pörssitiedote, 25.8.2025 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot 22.8.2025

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa 22.8.2025 seuraavasti:                

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostotYhteenlaskettu päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä)Hankittujen osakkeiden päiväkohtainen painotettu keskihinta*Markkinapaikka (MIC-koodi)
 2 6089,92AQEU
 117 6099,91CEUX
 29 0139,91TQEX
 176 3509,91XHEL
YHTEENSÄ325 5809,91 

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               

Sampo ilmoitti 6.8.2025 enintään 200 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.8.2025 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2025 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 3 924 056 Sammon A-osaketta, mikä on 0,15 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley

Lisätiedot:

Sami Taipalus
johtaja, sijoittajasuhteet
puh. 010 516 0030

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

Liite


Attachments

Sampo_share_buyback_22_08_2025

