Equinor ASA: Annonsering av kontantutbytte på NOK 3,7740 per aksje for første kvartal 2025

Equinor ASA (OSE: EQNR, NYSE: EQNR) annonserte 30. april 2025 et kontantutbytte per aksje på USD 0,37 for første kvartal 2025.

Kontantutbytte i NOK per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 19. august 2025, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 10,1999. Samlet kontantutbytte er dermed NOK 3,7740 per aksje.

Kontantutbyttet vil bli utbetalt 29. august 2025 til relevante aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange.

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.