136,8 MW galios Silezijos vėjo parkas II Lenkijoje pasiekė komercinės veiklos pradžią

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad Silezijos vėjo parkas II, kurį valdo jos patronuojamoji įmonė UAB „Ignitis renewables“ (toliau – „Ignitis renewables“), pasiekė komercinės veiklos pradžią (angl. commercial operation date, COD).
Pietų Lenkijoje, Opolės vaivadijoje, esantį Silezijos vėjo parką II sudaro 38 vėjo elektrinės „Nordex“ N117/3600, o bendra jų instaliuota galia siekia 136,8 MW. Šio vėjo parko pagaminta elektros energija patenkins apie 177 tūkst. namų ūkių poreikius. Tai – vienas didžiausių vėjo parkų veikiančių Lenkijoje.
Investicijos į vėjo parką, įskaitant įsigijimo kainą ir statybų išlaidas, turėtų siekti iki 240 mln. Eur.
Silezijos vėjo parkui II pasiekus komercinės veiklos pradžią, Grupės Žaliųjų pajėgumų instaliuota galia išaugo iki 2,1 GW (nuo 1,9 GW).
Grupė primena, jog jos strateginis prioritetas yra padidinti Žaliuosius pajėgumus nuo 1,4 GW 2024 m. iki 4–5 GW 2030 m. Daugiau informacijos pateikiame Grupės strategijoje (nuoroda).
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2025 m. koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
