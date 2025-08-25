Til Nasdaq Copenhagen A/S 25. august 2025

Meddelelse nr. 70/2025

Ekstraordinære indfrielser

I medfør af lov om kapitalmarkeder § 24 vedlægges fil med oplysninger om ekstraordinære indfrielser i obligationer udstedt af Jyske Realkredit A/S.

Oplysningerne vil endvidere kunne ses på Jyske Realkredits hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

For yderligere oplysninger om dataformat og -indhold henvises til Nasdaqs hjemmeside.

Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

