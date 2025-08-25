Nasdaq Copenhagen
25. august 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 34
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|242.800
|1.398,41
|339.532.934
|18. august 2025
|3.500
|1.503,31
|5.261.585
|19. august 2025
|3.500
|1.506,59
|5.273.065
|20. august 2025
|3.500
|1.512,47
|5.293.645
|21. august 2025
|3.500
|1.510,07
|5.285.245
|22. august 2025
|3.500
|1.513,66
|5.297.810
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|260.300
|1.405,86
|365.944.284
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|674.500
|1.283,81
|865.932.990
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 674.500 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,66 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
