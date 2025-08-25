Aktietilbagekøbsprogram - uge 34

Dato        25. august 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 34

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 242.800 1.398,41 339.532.934
18. august 20253.5001.503,315.261.585
19. august 20253.5001.506,595.273.065
20. august 20253.5001.512,475.293.645
21. august 20253.5001.510,075.285.245
22. august 20253.5001.513,665.297.810
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 260.300 1.405,86 365.944.284
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt674.5001.283,81865.932.990

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 674.500 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,66 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
251509XCSE20250818 9:02:24.358000
261507XCSE20250818 9:07:27.518000
1001506XCSE20250818 9:07:27.518417
261506XCSE20250818 9:07:27.652000
261509XCSE20250818 9:20:14.981000
81509XCSE20250818 9:20:14.981000
31509XCSE20250818 9:30:01.209000
361509XCSE20250818 9:30:01.209000
11509XCSE20250818 9:30:01.226000
11509XCSE20250818 9:30:01.226000
11509XCSE20250818 9:30:01.226000
21509XCSE20250818 9:30:01.226000
31509XCSE20250818 9:30:01.226000
571509XCSE20250818 9:34:14.083000
201512XCSE20250818 9:39:11.293000
331512XCSE20250818 9:46:35.255000
251511XCSE20250818 9:47:38.820000
31513XCSE20250818 9:52:53.688000
61513XCSE20250818 9:52:53.688000
71513XCSE20250818 9:52:53.688000
371513XCSE20250818 9:52:53.688000
261511XCSE20250818 9:55:36.354000
131513XCSE20250818 9:55:36.355000
31513XCSE20250818 9:55:36.355000
251510XCSE20250818 9:55:40.581000
171509XCSE20250818 9:56:51.144000
171507XCSE20250818 10:09:27.915000
81507XCSE20250818 10:09:27.915000
91507XCSE20250818 10:20:02.637000
141505XCSE20250818 10:20:04.808000
41505XCSE20250818 10:20:04.808000
181504XCSE20250818 10:25:43.083000
171505XCSE20250818 10:30:09.674000
171503XCSE20250818 10:31:12.142000
51503XCSE20250818 10:31:12.142000
31506XCSE20250818 10:44:43.757000
71506XCSE20250818 10:44:43.758000
21507XCSE20250818 10:47:18.656000
21507XCSE20250818 10:47:18.656000
61507XCSE20250818 10:47:18.656000
61507XCSE20250818 10:47:18.656000
31507XCSE20250818 10:47:18.656000
351505XCSE20250818 10:50:04.082000
331504XCSE20250818 10:50:22.478000
41506XCSE20250818 10:57:17.302000
11506XCSE20250818 10:57:17.302000
131506XCSE20250818 11:00:19.509000
111506XCSE20250818 11:00:19.514000
171504XCSE20250818 11:01:35.135000
81504XCSE20250818 11:01:35.135000
171504XCSE20250818 11:06:05.657000
81504XCSE20250818 11:06:05.657000
11503XCSE20250818 11:21:39.419000
11503XCSE20250818 11:25:35.139000
71503XCSE20250818 11:25:59.511000
331503XCSE20250818 11:38:40.903000
341503XCSE20250818 11:40:01.245000
11503XCSE20250818 11:46:58.182000
341503XCSE20250818 11:46:58.182000
11503XCSE20250818 11:50:28.688000
731503XCSE20250818 11:50:28.688000
11504XCSE20250818 11:55:23.480000
11504XCSE20250818 11:55:23.480000
431503XCSE20250818 11:59:16.778000
91504XCSE20250818 12:03:41.230000
91504XCSE20250818 12:05:30.700000
91504XCSE20250818 12:07:24.259000
351502XCSE20250818 12:07:30.565000
91502XCSE20250818 12:07:30.565000
81502XCSE20250818 12:07:30.565000
91502XCSE20250818 12:07:30.565000
81502XCSE20250818 12:07:30.565000
51502XCSE20250818 12:07:30.565000
41502XCSE20250818 12:07:30.565000
91502XCSE20250818 12:07:30.565000
81502XCSE20250818 12:07:30.565000
4001502XCSE20250818 12:07:30.565614
261502XCSE20250818 12:15:33.484000
261501XCSE20250818 12:21:55.083000
151501XCSE20250818 12:35:00.385000
131502XCSE20250818 12:36:45.537000
31502XCSE20250818 12:36:45.537000
11502XCSE20250818 12:36:45.537000
171500XCSE20250818 12:44:56.086000
81500XCSE20250818 12:44:56.086000
81500XCSE20250818 12:44:56.086000
61505XCSE20250818 12:59:25.671000
91505XCSE20250818 12:59:25.671000
301505XCSE20250818 12:59:25.671000
331504XCSE20250818 12:59:56.090000
91506XCSE20250818 13:07:44.978000
91505XCSE20250818 13:19:24.987000
91505XCSE20250818 13:19:24.987000
181504XCSE20250818 13:28:29.961000
181503XCSE20250818 13:28:32.793000
41505XCSE20250818 13:30:20.976000
21505XCSE20250818 13:31:50.323000
21505XCSE20250818 13:34:35.348000
21505XCSE20250818 13:37:31.375000
21505XCSE20250818 13:40:31.400000
21505XCSE20250818 13:43:31.424000
281505XCSE20250818 13:43:31.424000
81505XCSE20250818 13:45:19.889000
241505XCSE20250818 13:45:19.889000
131505XCSE20250818 13:45:19.892000
131505XCSE20250818 13:45:19.896000
21505XCSE20250818 13:46:31.448000
181503XCSE20250818 13:47:47.600000
171503XCSE20250818 14:01:01.968000
1001503XCSE20250818 14:11:18.271000
181502XCSE20250818 14:12:41.188000
251502XCSE20250818 14:35:51.192000
251501XCSE20250818 14:38:24.078000
271502XCSE20250818 14:38:33.702000
251501XCSE20250818 14:58:36.215000
21502XCSE20250818 15:01:00.509000
141502XCSE20250818 15:01:00.509000
371501XCSE20250818 15:02:41.613000
131501XCSE20250818 15:08:04.934000
71501XCSE20250818 15:08:04.934000
51501XCSE20250818 15:08:05.259000
201501XCSE20250818 15:08:05.259000
91501XCSE20250818 15:11:58.563000
491501XCSE20250818 15:11:58.563000
4001501XCSE20250818 15:11:58.563705
171501XCSE20250818 15:13:25.081000
81501XCSE20250818 15:13:25.081000
171501XCSE20250818 15:15:31.728000
181500XCSE20250818 15:21:12.922000
81500XCSE20250818 15:21:12.922000
351500XCSE20250818 15:36:07.699000
181502XCSE20250818 15:36:36.093000
161502XCSE20250818 15:36:36.093000
51502XCSE20250818 15:36:36.093000
81502XCSE20250818 15:36:36.093000
71502XCSE20250818 15:36:36.093000
81502XCSE20250818 15:36:36.093000
71502XCSE20250818 15:36:36.093000
21502XCSE20250818 15:36:36.093000
41502XCSE20250818 15:36:36.093000
311502XCSE20250818 15:36:36.102000
11503XCSE20250818 15:37:39.963000
21503XCSE20250818 15:37:39.963000
81503XCSE20250818 15:37:40.001000
81503XCSE20250818 15:37:40.064000
71503XCSE20250818 15:37:40.069000
71503XCSE20250818 15:37:46.996000
101503XCSE20250818 15:40:19.854000
211503XCSE20250818 15:41:53.433000
791504XCSE20250818 15:45:58.725000
161504XCSE20250818 15:45:58.725000
691504XCSE20250818 15:46:00.813000
91503XCSE20250818 15:47:19.085000
11503XCSE20250818 15:47:19.085000
171503XCSE20250818 15:51:00.907000
81503XCSE20250818 15:51:00.907000
91502XCSE20250818 15:55:16.892000
91502XCSE20250818 15:55:16.892000
91502XCSE20250818 15:55:16.892000
21502XCSE20250818 15:56:00.217000
21502XCSE20250818 15:56:00.217000
21502XCSE20250818 15:56:00.237000
31502XCSE20250818 16:01:22.561000
41502XCSE20250818 16:01:22.561000
21502XCSE20250818 16:01:22.561000
171502XCSE20250818 16:03:50.713000
91501XCSE20250818 16:04:38.634000
91500XCSE20250818 16:05:53.454000
241497XCSE20250818 16:19:08.818000
11497XCSE20250818 16:19:08.837000
81497XCSE20250818 16:24:31.281000
11497XCSE20250818 16:24:31.281000
91496XCSE20250818 16:24:52.587000
21499XCSE20250818 16:25:22.332000
281500XCSE20250818 16:31:02.984000
251499XCSE20250818 16:31:03.094000
91499XCSE20250818 16:35:06.176000
81499XCSE20250818 16:35:06.176000
81499XCSE20250818 16:35:06.176000
721499XCSE20250818 16:37:34.958189
181499XCSE20250818 16:37:34.958220
161506XCSE20250819 9:00:48.591000
91496XCSE20250819 9:01:51.479000
91496XCSE20250819 9:01:51.479000
171505XCSE20250819 9:10:00.095000
171513XCSE20250819 9:15:46.641000
131513XCSE20250819 9:16:08.335000
11513XCSE20250819 9:16:08.335000
91513XCSE20250819 9:16:08.339000
121515XCSE20250819 9:17:32.912000
131515XCSE20250819 9:17:32.939000
151515XCSE20250819 9:17:32.945000
111515XCSE20250819 9:17:32.950000
91514XCSE20250819 9:18:48.791000
91512XCSE20250819 9:20:33.893000
91513XCSE20250819 9:22:26.943000
91514XCSE20250819 9:25:26.920000
91514XCSE20250819 9:25:41.428000
131514XCSE20250819 9:28:02.291000
21514XCSE20250819 9:28:02.291000
91511XCSE20250819 9:28:38.363000
81511XCSE20250819 9:28:38.363000
91510XCSE20250819 9:28:38.448000
171511XCSE20250819 9:30:50.964000
181513XCSE20250819 9:32:39.181000
171513XCSE20250819 9:35:44.530000
91513XCSE20250819 9:45:15.371000
81513XCSE20250819 9:45:15.371000
91513XCSE20250819 9:46:54.264000
121512XCSE20250819 9:47:44.285000
91511XCSE20250819 9:47:51.558000
91512XCSE20250819 9:52:21.196000
71513XCSE20250819 9:52:24.353000
181512XCSE20250819 9:54:54.531000
131514XCSE20250819 9:54:54.532000
21514XCSE20250819 9:54:54.532000
171511XCSE20250819 9:57:03.019000
81509XCSE20250819 9:57:26.615000
331510XCSE20250819 10:04:37.904000
31508XCSE20250819 10:10:05.790000
61508XCSE20250819 10:10:05.790000
71505XCSE20250819 10:12:38.597000
51505XCSE20250819 10:14:15.627000
261506XCSE20250819 10:17:44.205000
251505XCSE20250819 10:28:09.545000
261505XCSE20250819 10:28:09.677000
251505XCSE20250819 10:35:33.985000
4001502XCSE20250819 10:35:33.985283
271504XCSE20250819 10:35:34.251000
171504XCSE20250819 10:45:09.464000
161505XCSE20250819 10:45:09.466000
31505XCSE20250819 10:45:09.466000
21505XCSE20250819 10:45:09.466000
21505XCSE20250819 10:45:09.466000
261504XCSE20250819 10:55:33.942000
91504XCSE20250819 11:10:01.212000
91504XCSE20250819 11:10:01.212000
471504XCSE20250819 11:10:01.220000
91507XCSE20250819 11:21:02.546000
501505XCSE20250819 11:28:00.585000
81505XCSE20250819 11:28:02.426000
431505XCSE20250819 11:28:06.934000
81505XCSE20250819 11:28:06.934000
181504XCSE20250819 11:33:25.201000
91504XCSE20250819 11:33:25.201000
91505XCSE20250819 11:40:28.228000
181507XCSE20250819 11:55:31.049000
51507XCSE20250819 11:55:31.049000
111507XCSE20250819 11:55:31.049000
11507XCSE20250819 11:55:31.049000
11507XCSE20250819 11:55:31.049000
141507XCSE20250819 11:55:31.060000
31507XCSE20250819 11:57:44.791000
21507XCSE20250819 11:57:44.791000
91505XCSE20250819 11:58:00.547000
81505XCSE20250819 11:58:00.547000
81505XCSE20250819 11:58:00.547000
81505XCSE20250819 11:58:00.547000
81505XCSE20250819 11:58:00.547000
91505XCSE20250819 11:58:00.547000
341504XCSE20250819 12:00:38.219000
251503XCSE20250819 12:00:56.019000
131501XCSE20250819 12:05:19.152000
271504XCSE20250819 12:26:11.209000
151506XCSE20250819 12:39:04.839000
21506XCSE20250819 12:39:04.840000
21505XCSE20250819 12:39:04.851000
351506XCSE20250819 12:59:56.202000
91506XCSE20250819 12:59:56.202000
11507XCSE20250819 13:10:54.691000
21507XCSE20250819 13:10:54.691000
981509XCSE20250819 13:24:04.238000
501507XCSE20250819 13:39:13.379000
81507XCSE20250819 13:39:13.379000
81507XCSE20250819 13:39:13.379000
81507XCSE20250819 13:39:13.379000
801507XCSE20250819 13:39:13.386000
41507XCSE20250819 13:39:13.386000
471508XCSE20250819 13:40:14.256000
121508XCSE20250819 13:40:14.256000
291512XCSE20250819 14:05:33.691000
251512XCSE20250819 14:05:33.707000
141512XCSE20250819 14:05:33.783000
261510XCSE20250819 14:05:42.077000
81510XCSE20250819 14:06:15.184000
271510XCSE20250819 14:06:15.184000
421510XCSE20250819 14:13:49.192000
171509XCSE20250819 14:19:16.201000
81509XCSE20250819 14:19:16.201000
581511XCSE20250819 14:26:19.423000
261509XCSE20250819 14:26:19.443000
341509XCSE20250819 14:28:21.926000
181508XCSE20250819 14:33:59.950000
81508XCSE20250819 14:33:59.950000
91508XCSE20250819 14:33:59.950000
271508XCSE20250819 14:34:00.083000
141509XCSE20250819 14:42:56.509000
181509XCSE20250819 14:56:08.066000
261508XCSE20250819 14:56:57.204000
81508XCSE20250819 14:56:57.204000
91508XCSE20250819 14:56:57.204000
191508XCSE20250819 15:26:43.108000
391508XCSE20250819 15:26:43.108000
201507XCSE20250819 15:37:13.109000
291507XCSE20250819 15:47:32.346000
191507XCSE20250819 15:47:32.346000
11507XCSE20250819 15:47:32.346000
81507XCSE20250819 15:47:32.346000
581507XCSE20250819 15:47:32.350000
581507XCSE20250819 15:47:32.364000
591507XCSE20250819 15:47:32.365000
201507XCSE20250819 15:47:32.368000
201507XCSE20250819 15:47:32.370000
91507XCSE20250819 15:47:35.663000
91507XCSE20250819 15:47:39.803000
91507XCSE20250819 15:47:43.791000
61507XCSE20250819 15:47:48.792000
91507XCSE20250819 15:47:50.791000
101507XCSE20250819 15:47:55.616000
101507XCSE20250819 15:48:00.655000
91507XCSE20250819 15:48:05.457000
61507XCSE20250819 15:48:09.630000
41507XCSE20250819 15:48:09.630000
111507XCSE20250819 15:48:14.647000
21507XCSE20250819 15:48:20.221000
71507XCSE20250819 15:48:20.221000
21507XCSE20250819 15:48:25.489000
21507XCSE20250819 15:48:25.489000
91507XCSE20250819 15:49:08.147000
251505XCSE20250819 15:57:56.580000
91505XCSE20250819 15:57:56.580000
341505XCSE20250819 15:57:56.582000
211505XCSE20250819 16:00:13.708000
121505XCSE20250819 16:00:13.727000
261506XCSE20250819 16:03:50.082000
71506XCSE20250819 16:05:37.027000
71505XCSE20250819 16:15:56.314000
101505XCSE20250819 16:15:56.314000
81505XCSE20250819 16:15:56.314000
171504XCSE20250819 16:17:31.127000
81504XCSE20250819 16:17:31.127000
101506XCSE20250819 16:18:01.363000
111506XCSE20250819 16:18:01.363000
11506XCSE20250819 16:20:04.390000
171506XCSE20250819 16:25:23.653000
81506XCSE20250819 16:25:23.653000
601506XCSE20250819 16:25:23.654000
4401505XCSE20250819 16:27:12.101040
81505XCSE20250820 9:00:07.346000
251504XCSE20250820 9:05:11.549000
341505XCSE20250820 9:10:38.403000
501510XCSE20250820 9:14:01.188000
91510XCSE20250820 9:14:01.188000
101510XCSE20250820 9:14:01.319000
251510XCSE20250820 9:14:54.429000
91510XCSE20250820 9:14:54.429000
91509XCSE20250820 9:18:00.469000
81509XCSE20250820 9:18:00.469000
91509XCSE20250820 9:18:00.469000
91509XCSE20250820 9:19:29.238000
81509XCSE20250820 9:19:29.238000
291509XCSE20250820 9:35:07.700000
91509XCSE20250820 9:36:28.516000
91509XCSE20250820 9:37:38.516000
91509XCSE20250820 9:38:56.273000
91509XCSE20250820 9:40:07.516000
91509XCSE20250820 9:41:29.516000
91509XCSE20250820 9:42:49.518000
91509XCSE20250820 9:44:19.519000
91509XCSE20250820 9:45:38.924000
91509XCSE20250820 9:47:15.515000
91509XCSE20250820 9:49:03.815000
871508XCSE20250820 9:49:12.500000
91507XCSE20250820 10:00:38.194000
31513XCSE20250820 10:09:20.223000
11513XCSE20250820 10:09:20.223000
51513XCSE20250820 10:09:20.223000
81515XCSE20250820 10:11:33.249000
11515XCSE20250820 10:11:33.249000
91515XCSE20250820 10:12:19.345000
91515XCSE20250820 10:14:10.233000
331512XCSE20250820 10:15:36.683000
261511XCSE20250820 10:20:10.757000
181510XCSE20250820 10:28:11.184000
81510XCSE20250820 10:28:11.184000
91510XCSE20250820 10:28:11.184000
41515XCSE20250820 10:34:51.519000
51515XCSE20250820 10:34:51.519000
91515XCSE20250820 10:36:32.516000
81515XCSE20250820 10:38:42.516000
351515XCSE20250820 10:50:19.962000
171513XCSE20250820 10:53:00.484000
91513XCSE20250820 10:53:00.484000
81513XCSE20250820 10:53:00.484000
91513XCSE20250820 10:53:00.484000
171512XCSE20250820 10:58:19.630000
181512XCSE20250820 11:05:30.183000
251512XCSE20250820 11:08:57.452000
101512XCSE20250820 11:16:14.498000
71512XCSE20250820 11:16:14.498000
171512XCSE20250820 11:16:14.500000
171512XCSE20250820 11:16:14.514000
171511XCSE20250820 11:19:30.280000
91511XCSE20250820 11:19:30.280000
91511XCSE20250820 11:33:32.177000
91510XCSE20250820 11:44:45.192000
81510XCSE20250820 11:44:45.192000
81510XCSE20250820 11:44:45.192000
81510XCSE20250820 11:44:45.192000
81513XCSE20250820 12:01:04.133000
11513XCSE20250820 12:01:04.133000
11513XCSE20250820 12:01:04.133000
11513XCSE20250820 12:01:07.155000
91512XCSE20250820 12:17:18.198000
91511XCSE20250820 12:22:43.116000
81511XCSE20250820 12:22:43.116000
11514XCSE20250820 12:36:14.740000
11514XCSE20250820 12:36:14.740000
11514XCSE20250820 12:36:14.740000
11514XCSE20250820 12:36:14.740000
11514XCSE20250820 12:36:14.740000
261513XCSE20250820 12:36:38.181000
111513XCSE20250820 12:36:38.186000
141513XCSE20250820 12:36:38.186000
31514XCSE20250820 12:51:07.242000
21514XCSE20250820 12:51:07.242000
71514XCSE20250820 12:51:07.242000
71514XCSE20250820 12:51:07.743000
71514XCSE20250820 12:51:07.762000
11514XCSE20250820 12:51:10.263000
71514XCSE20250820 12:51:10.263000
11514XCSE20250820 12:51:13.219000
11514XCSE20250820 12:51:13.285000
11514XCSE20250820 12:51:16.241000
31512XCSE20250820 13:00:17.666000
61512XCSE20250820 13:01:20.580000
31512XCSE20250820 13:29:00.191000
61512XCSE20250820 13:29:00.191000
21513XCSE20250820 13:29:04.378000
11513XCSE20250820 13:29:04.378000
11513XCSE20250820 13:29:06.542000
21513XCSE20250820 13:29:06.542000
11513XCSE20250820 13:29:09.564000
11513XCSE20250820 13:29:10.399000
11513XCSE20250820 13:29:12.585000
91512XCSE20250820 13:32:08.279000
91512XCSE20250820 13:32:08.295000
141512XCSE20250820 13:37:09.085000
11512XCSE20250820 13:37:09.107000
91511XCSE20250820 13:39:43.198000
81511XCSE20250820 13:39:43.198000
61513XCSE20250820 13:42:52.778000
81514XCSE20250820 13:44:27.716000
71514XCSE20250820 13:44:27.796000
201515XCSE20250820 13:44:28.835000
71515XCSE20250820 13:44:28.835000
11515XCSE20250820 13:44:28.835000
121515XCSE20250820 13:44:28.835000
71515XCSE20250820 13:44:28.846000
271513XCSE20250820 13:44:28.851000
11514XCSE20250820 13:45:04.519000
121514XCSE20250820 13:45:04.519000
11514XCSE20250820 13:45:04.519000
11514XCSE20250820 13:45:04.519000
31514XCSE20250820 13:45:06.665000
11514XCSE20250820 13:45:07.541000
11514XCSE20250820 13:45:09.687000
31514XCSE20250820 13:45:12.664000
11514XCSE20250820 13:45:12.708000
31514XCSE20250820 13:45:35.295000
21514XCSE20250820 13:45:38.317000
31515XCSE20250820 13:46:14.402000
11515XCSE20250820 13:46:14.402000
11515XCSE20250820 13:46:14.402000
41515XCSE20250820 13:46:14.402000
81515XCSE20250820 13:46:14.418000
81515XCSE20250820 13:46:14.442000
81515XCSE20250820 13:46:14.504000
11515XCSE20250820 13:46:16.673000
81515XCSE20250820 13:46:16.673000
11515XCSE20250820 13:46:17.424000
81515XCSE20250820 13:46:17.424000
11515XCSE20250820 13:46:17.424000
11515XCSE20250820 13:46:19.694000
81515XCSE20250820 13:46:19.694000
11515XCSE20250820 13:46:20.446000
71515XCSE20250820 13:46:20.446000
71515XCSE20250820 13:46:21.476000
21515XCSE20250820 13:46:22.673000
71515XCSE20250820 13:46:22.673000
11515XCSE20250820 13:46:22.716000
81515XCSE20250820 13:46:22.716000
11515XCSE20250820 13:46:23.468000
81515XCSE20250820 13:46:23.468000
11515XCSE20250820 13:46:25.695000
71515XCSE20250820 13:46:25.695000
11515XCSE20250820 13:46:25.737000
71515XCSE20250820 13:46:25.737000
71515XCSE20250820 13:46:27.942000
21515XCSE20250820 13:46:27.965000
81515XCSE20250820 13:46:27.965000
11515XCSE20250820 13:46:28.716000
71515XCSE20250820 13:46:28.716000
11515XCSE20250820 13:46:30.987000
71515XCSE20250820 13:46:30.987000
11515XCSE20250820 13:46:31.738000
11515XCSE20250820 13:46:33.675000
81515XCSE20250820 13:46:33.675000
81515XCSE20250820 13:46:34.008000
11515XCSE20250820 13:46:34.008000
11515XCSE20250820 13:46:36.697000
81515XCSE20250820 13:46:36.697000
11515XCSE20250820 13:46:37.029000
81515XCSE20250820 13:46:37.029000
21515XCSE20250820 13:46:39.675000
11515XCSE20250820 13:46:39.718000
81515XCSE20250820 13:46:39.718000
81515XCSE20250820 13:46:41.099000
11515XCSE20250820 13:46:42.697000
11515XCSE20250820 13:46:42.739000
81515XCSE20250820 13:46:42.739000
21515XCSE20250820 13:46:45.676000
81515XCSE20250820 13:46:45.676000
11515XCSE20250820 13:46:45.718000
81515XCSE20250820 13:46:45.718000
81515XCSE20250820 13:46:56.515000
11515XCSE20250820 13:46:56.515000
11515XCSE20250820 13:47:09.516000
81515XCSE20250820 13:47:09.516000
71515XCSE20250820 13:47:23.515000
21515XCSE20250820 13:47:23.515000
61515XCSE20250820 13:48:04.518000
11515XCSE20250820 13:48:04.518000
11515XCSE20250820 13:48:04.518000
11515XCSE20250820 13:48:04.518000
81515XCSE20250820 13:50:53.516000
11515XCSE20250820 13:50:53.516000
71515XCSE20250820 13:54:00.516000
11515XCSE20250820 13:54:00.516000
181513XCSE20250820 13:54:54.934000
11515XCSE20250820 13:55:30.092000
251515XCSE20250820 14:01:40.577000
261515XCSE20250820 14:01:40.579000
81517XCSE20250820 14:02:21.319000
11517XCSE20250820 14:02:21.319000
41517XCSE20250820 14:02:33.658000
51517XCSE20250820 14:02:33.658000
91517XCSE20250820 14:02:50.516000
91517XCSE20250820 14:03:52.444000
71517XCSE20250820 14:06:45.516000
11517XCSE20250820 14:06:45.516000
11517XCSE20250820 14:06:45.516000
11517XCSE20250820 14:08:44.516000
71517XCSE20250820 14:08:44.516000
11517XCSE20250820 14:08:44.516000
91517XCSE20250820 14:10:43.516000
21517XCSE20250820 14:14:26.516000
11517XCSE20250820 14:14:26.516000
61517XCSE20250820 14:14:26.516000
91515XCSE20250820 14:15:39.194000
81515XCSE20250820 14:15:39.194000
171514XCSE20250820 14:24:13.608000
81514XCSE20250820 14:24:13.608000
91516XCSE20250820 14:26:18.942000
91516XCSE20250820 14:26:21.522000
91515XCSE20250820 14:31:59.969000
91513XCSE20250820 14:37:33.180000
91513XCSE20250820 14:37:33.180000
91513XCSE20250820 14:37:33.180000
91513XCSE20250820 14:37:33.180000
91515XCSE20250820 14:37:33.227000
31515XCSE20250820 14:37:36.249000
11515XCSE20250820 14:37:39.271000
51515XCSE20250820 14:37:42.178000
11515XCSE20250820 14:37:42.292000
11515XCSE20250820 14:37:45.200000
11515XCSE20250820 14:37:45.314000
21515XCSE20250820 14:37:48.177000
11515XCSE20250820 14:37:48.221000
11515XCSE20250820 14:37:51.199000
11515XCSE20250820 14:37:51.243000
11515XCSE20250820 14:37:54.221000
171514XCSE20250820 14:48:50.020000
11515XCSE20250820 14:49:55.374000
171514XCSE20250820 15:06:03.183000
121515XCSE20250820 15:06:33.641000
11515XCSE20250820 15:06:33.641000
11515XCSE20250820 15:06:33.641000
31515XCSE20250820 15:06:33.641000
21515XCSE20250820 15:06:35.766000
11515XCSE20250820 15:06:36.663000
11515XCSE20250820 15:06:38.789000
11515XCSE20250820 15:06:39.685000
171514XCSE20250820 15:15:28.592000
81514XCSE20250820 15:15:28.592000
141514XCSE20250820 15:15:28.597000
351514XCSE20250820 15:15:28.611000
51514XCSE20250820 15:15:28.629000
21514XCSE20250820 15:15:31.651000
21514XCSE20250820 15:15:33.533000
11514XCSE20250820 15:15:34.673000
11514XCSE20250820 15:15:36.555000
11514XCSE20250820 15:15:39.576000
261513XCSE20250820 15:15:55.444000
221513XCSE20250820 15:15:56.513000
251513XCSE20250820 15:18:28.445000
261511XCSE20250820 15:22:10.192000
81511XCSE20250820 15:22:10.192000
331510XCSE20250820 15:22:10.249000
31513XCSE20250820 15:38:09.750000
11513XCSE20250820 15:38:12.772000
11513XCSE20250820 15:38:15.793000
11514XCSE20250820 15:38:39.821000
141514XCSE20250820 15:38:39.821000
21514XCSE20250820 15:38:39.821000
31514XCSE20250820 15:38:39.821000
121514XCSE20250820 15:38:39.840000
71514XCSE20250820 15:38:39.840000
71514XCSE20250820 15:38:40.548000
81514XCSE20250820 15:38:41.753000
71514XCSE20250820 15:38:41.944000
11514XCSE20250820 15:38:42.843000
11514XCSE20250820 15:38:42.843000
11514XCSE20250820 15:38:45.866000
11514XCSE20250820 15:38:48.887000
161514XCSE20250820 15:40:32.547000
41514XCSE20250820 15:40:32.547000
161514XCSE20250820 15:40:32.560000
31514XCSE20250820 15:40:32.560000
161514XCSE20250820 15:40:32.565000
161514XCSE20250820 15:40:32.570000
11514XCSE20250820 15:40:45.516000
21514XCSE20250820 15:40:45.516000
11514XCSE20250820 15:40:53.516000
11514XCSE20250820 15:40:53.516000
11514XCSE20250820 15:40:58.516000
171513XCSE20250820 15:50:06.150000
131512XCSE20250820 15:51:49.060000
41512XCSE20250820 15:51:49.060000
81512XCSE20250820 15:51:49.060000
171511XCSE20250820 15:53:47.328000
91511XCSE20250820 15:53:47.351000
11511XCSE20250820 15:53:47.657000
91511XCSE20250820 15:54:06.085000
31511XCSE20250820 15:54:06.085000
81511XCSE20250820 15:54:08.832000
31511XCSE20250820 15:54:08.832000
41512XCSE20250820 15:55:59.168000
31512XCSE20250820 15:55:59.168000
11512XCSE20250820 15:55:59.168000
11512XCSE20250820 15:55:59.168000
11512XCSE20250820 15:56:02.190000
11512XCSE20250820 15:56:02.191000
11512XCSE20250820 15:56:05.213000
91510XCSE20250820 15:59:34.832000
81510XCSE20250820 15:59:34.832000
81510XCSE20250820 15:59:34.832000
81510XCSE20250820 15:59:34.832000
81510XCSE20250820 15:59:34.832000
11513XCSE20250820 16:00:24.012000
11513XCSE20250820 16:00:27.034000
441512XCSE20250820 16:05:06.424000
81512XCSE20250820 16:05:06.424000
91512XCSE20250820 16:05:06.424000
91512XCSE20250820 16:05:06.424000
81512XCSE20250820 16:05:06.424000
3001512XCSE20250820 16:05:06.424646
671512XCSE20250820 16:05:42.084000
171511XCSE20250820 16:14:29.121000
201512XCSE20250820 16:17:16.982000
41512XCSE20250820 16:17:16.982000
51512XCSE20250820 16:17:16.982000
11512XCSE20250820 16:17:16.982000
11512XCSE20250820 16:17:16.982000
11512XCSE20250820 16:17:19.372000
31512XCSE20250820 16:17:19.372000
11512XCSE20250820 16:17:20.004000
11512XCSE20250820 16:17:22.394000
11512XCSE20250820 16:17:23.025000
11512XCSE20250820 16:17:26.047000
411512XCSE20250820 16:17:52.192000
411511XCSE20250820 16:22:57.712000
671513XCSE20250820 16:48:34.669243
551513XCSE20250820 16:48:34.669290
4821513XCSE20250820 16:48:34.669295
91513XCSE20250821 9:01:01.334000
91513XCSE20250821 9:01:01.334000
111512XCSE20250821 9:23:16.704000
81512XCSE20250821 9:23:16.704000
11512XCSE20250821 9:23:16.756000
21512XCSE20250821 9:23:16.756000
11512XCSE20250821 9:23:16.778000
131512XCSE20250821 9:23:23.524000
291513XCSE20250821 9:23:30.117000
81513XCSE20250821 9:23:30.117000
41513XCSE20250821 9:23:30.117000
11513XCSE20250821 9:23:33.139000
31513XCSE20250821 9:23:33.139000
91513XCSE20250821 9:24:08.269000
31513XCSE20250821 9:24:08.269000
31512XCSE20250821 9:24:08.274000
11512XCSE20250821 9:24:11.297000
11512XCSE20250821 9:24:14.318000
261510XCSE20250821 9:28:24.181000
151512XCSE20250821 9:28:40.573000
151512XCSE20250821 9:28:40.580000
151512XCSE20250821 9:28:40.584000
51512XCSE20250821 9:32:36.304000
91511XCSE20250821 9:34:35.823000
91510XCSE20250821 9:34:35.956000
91509XCSE20250821 9:34:36.087000
21511XCSE20250821 9:35:13.129000
181511XCSE20250821 9:35:13.129000
11511XCSE20250821 9:35:34.020000
11511XCSE20250821 9:35:39.303000
91509XCSE20250821 9:45:58.190000
91508XCSE20250821 9:46:20.002000
81508XCSE20250821 9:46:20.002000
41512XCSE20250821 9:53:35.409000
11512XCSE20250821 9:53:38.431000
11512XCSE20250821 9:53:41.452000
11512XCSE20250821 9:53:44.474000
171510XCSE20250821 9:56:52.086000
171510XCSE20250821 9:56:52.139000
171509XCSE20250821 9:57:12.184000
51511XCSE20250821 9:57:32.978000
11511XCSE20250821 9:57:32.978000
141511XCSE20250821 9:57:32.978000
51512XCSE20250821 10:01:39.970000
91513XCSE20250821 10:05:29.162000
101513XCSE20250821 10:05:29.162000
181512XCSE20250821 10:11:17.203000
181512XCSE20250821 10:18:56.228000
91512XCSE20250821 10:18:56.228000
31514XCSE20250821 10:21:21.343000
111514XCSE20250821 10:21:21.343000
11514XCSE20250821 10:21:21.343000
21514XCSE20250821 10:21:21.343000
31514XCSE20250821 10:21:21.343000
11514XCSE20250821 10:21:21.343000
11514XCSE20250821 10:21:21.343000
11514XCSE20250821 10:21:21.343000
21514XCSE20250821 10:21:21.343000
101514XCSE20250821 10:21:21.451000
91514XCSE20250821 10:21:21.846000
31514XCSE20250821 10:21:23.948000
11514XCSE20250821 10:21:24.363000
11514XCSE20250821 10:21:26.970000
271512XCSE20250821 10:23:29.289000
91512XCSE20250821 10:23:29.289000
91517XCSE20250821 10:25:13.128000
101517XCSE20250821 10:25:13.128000
21517XCSE20250821 10:25:13.128000
161517XCSE20250821 10:25:13.128000
111517XCSE20250821 10:26:49.756000
171515XCSE20250821 10:28:23.649000
181513XCSE20250821 10:31:01.182000
81516XCSE20250821 10:39:21.316000
31516XCSE20250821 10:39:21.316000
11516XCSE20250821 10:39:21.319000
81516XCSE20250821 10:39:21.817000
101516XCSE20250821 10:39:24.283000
91516XCSE20250821 10:39:24.943000
11516XCSE20250821 10:40:19.291000
31516XCSE20250821 10:40:19.291000
51516XCSE20250821 10:40:19.291000
31516XCSE20250821 10:43:03.384000
11516XCSE20250821 10:43:03.384000
11516XCSE20250821 10:43:03.384000
41516XCSE20250821 10:43:03.384000
91514XCSE20250821 10:43:52.201000
91512XCSE20250821 10:46:07.193000
91512XCSE20250821 10:46:07.193000
61514XCSE20250821 10:54:37.665000
171513XCSE20250821 10:57:13.139000
331512XCSE20250821 11:04:04.179000
101513XCSE20250821 11:12:08.396000
71513XCSE20250821 11:12:08.396000
31513XCSE20250821 11:12:08.396000
111514XCSE20250821 11:13:48.611000
81514XCSE20250821 11:13:48.611000
201514XCSE20250821 11:13:48.611000
411514XCSE20250821 11:14:06.680000
261512XCSE20250821 11:18:55.585000
171513XCSE20250821 11:23:41.915000
111512XCSE20250821 11:31:21.330000
61512XCSE20250821 11:31:21.330000
171512XCSE20250821 11:31:23.660000
261512XCSE20250821 11:37:13.258000
251512XCSE20250821 11:38:47.004000
251512XCSE20250821 11:38:48.977000
181512XCSE20250821 11:38:50.692000
181512XCSE20250821 11:41:02.625000
181512XCSE20250821 11:43:37.274000
171511XCSE20250821 11:48:18.717000
81511XCSE20250821 11:48:18.717000
251511XCSE20250821 11:53:34.089000
251510XCSE20250821 12:08:31.586000
81510XCSE20250821 12:08:31.586000
81510XCSE20250821 12:08:31.586000
171509XCSE20250821 12:15:37.881000
91509XCSE20250821 12:26:32.276000
91509XCSE20250821 12:26:32.276000
91509XCSE20250821 12:26:32.276000
81509XCSE20250821 12:26:32.276000
91509XCSE20250821 12:26:32.276000
91509XCSE20250821 12:26:32.276000
431508XCSE20250821 12:42:52.193000
131510XCSE20250821 12:42:52.198000
101510XCSE20250821 12:43:21.164000
51510XCSE20250821 12:43:27.302000
21510XCSE20250821 12:43:27.302000
11510XCSE20250821 12:43:27.302000
11510XCSE20250821 12:43:41.532000
11510XCSE20250821 12:43:41.532000
11510XCSE20250821 12:43:45.384000
11510XCSE20250821 12:43:45.384000
11510XCSE20250821 12:43:48.405000
331508XCSE20250821 12:45:57.643000
101510XCSE20250821 12:48:29.772000
91509XCSE20250821 12:50:33.385000
11509XCSE20250821 12:52:05.244000
21509XCSE20250821 12:52:05.244000
61509XCSE20250821 12:52:05.244000
61509XCSE20250821 12:54:29.385000
11509XCSE20250821 12:54:29.385000
11509XCSE20250821 12:54:29.385000
11509XCSE20250821 12:54:29.385000
11509XCSE20250821 12:56:08.386000
11509XCSE20250821 12:56:08.386000
11509XCSE20250821 12:56:08.386000
11509XCSE20250821 12:56:58.384000
91509XCSE20250821 12:57:14.383000
11509XCSE20250821 13:00:00.520000
11509XCSE20250821 13:00:03.542000
261509XCSE20250821 13:10:01.489000
91509XCSE20250821 13:10:01.489000
141508XCSE20250821 13:12:13.448000
31510XCSE20250821 13:22:41.105000
121510XCSE20250821 13:22:41.105000
11510XCSE20250821 13:22:41.105000
151510XCSE20250821 13:22:41.113000
121510XCSE20250821 13:22:41.124000
11510XCSE20250821 13:23:21.384000
81510XCSE20250821 13:23:21.384000
91510XCSE20250821 13:24:58.384000
171509XCSE20250821 13:26:27.962000
171509XCSE20250821 13:27:48.330000
171508XCSE20250821 13:37:37.186000
81508XCSE20250821 13:37:37.186000
91508XCSE20250821 13:37:37.186000
271507XCSE20250821 13:52:39.493000
111509XCSE20250821 13:52:40.650000
221509XCSE20250821 13:52:40.650000
261508XCSE20250821 13:57:37.919000
261508XCSE20250821 14:19:48.921000
81508XCSE20250821 14:19:48.921000
351507XCSE20250821 14:21:01.111000
61509XCSE20250821 14:25:26.718000
71509XCSE20250821 14:25:26.718000
51509XCSE20250821 14:25:26.718000
21509XCSE20250821 14:25:26.718000
21509XCSE20250821 14:25:29.097000
21509XCSE20250821 14:25:29.741000
11509XCSE20250821 14:25:32.119000
11509XCSE20250821 14:25:32.762000
11509XCSE20250821 14:25:35.100000
11509XCSE20250821 14:25:35.784000
11509XCSE20250821 14:25:38.125000
201510XCSE20250821 14:32:47.270000
61511XCSE20250821 14:44:56.257000
21511XCSE20250821 14:44:56.257000
111511XCSE20250821 14:44:56.257000
91511XCSE20250821 14:44:56.257000
31511XCSE20250821 14:44:56.257000
11511XCSE20250821 14:44:56.257000
11511XCSE20250821 14:44:56.257000
161511XCSE20250821 14:44:56.267000
101511XCSE20250821 14:44:56.267000
91511XCSE20250821 14:44:56.271000
91511XCSE20250821 14:45:28.385000
91511XCSE20250821 14:45:52.385000
21511XCSE20250821 14:47:40.556000
71511XCSE20250821 14:47:40.556000
41511XCSE20250821 14:50:20.575000
11511XCSE20250821 14:50:20.575000
21511XCSE20250821 14:50:20.575000
21511XCSE20250821 14:50:20.575000
81511XCSE20250821 14:52:38.384000
11511XCSE20250821 14:52:38.384000
91509XCSE20250821 14:54:12.199000
181509XCSE20250821 15:05:43.183000
91511XCSE20250821 15:14:05.546000
91510XCSE20250821 15:15:02.849000
11510XCSE20250821 15:15:02.882000
11510XCSE20250821 15:15:05.904000
341508XCSE20250821 15:18:34.182000
331507XCSE20250821 15:40:11.703000
81507XCSE20250821 15:40:11.703000
81507XCSE20250821 15:40:11.703000
91507XCSE20250821 15:40:11.703000
81507XCSE20250821 15:40:11.703000
131509XCSE20250821 15:40:11.786000
61509XCSE20250821 15:40:14.807000
31509XCSE20250821 15:40:16.960000
11509XCSE20250821 15:40:16.960000
11509XCSE20250821 15:40:17.828000
11509XCSE20250821 15:40:19.981000
11509XCSE20250821 15:40:20.850000
11509XCSE20250821 15:40:23.003000
11509XCSE20250821 15:40:26.025000
14441509XCSE20250821 16:10:17.005085
321509XCSE20250821 16:10:23.584494
81511XCSE20250822 9:02:30.258000
81511XCSE20250822 9:02:30.258000
171508XCSE20250822 9:02:30.286000
251508XCSE20250822 9:12:45.184000
31511XCSE20250822 9:22:07.704000
181512XCSE20250822 9:29:43.032000
81512XCSE20250822 9:29:43.032000
2191511XCSE20250822 9:29:43.032464
81512XCSE20250822 9:29:43.165000
71515XCSE20250822 9:31:42.310000
81515XCSE20250822 9:31:42.310000
71515XCSE20250822 9:31:42.310000
111515XCSE20250822 9:31:42.310000
261514XCSE20250822 9:32:03.801000
31513XCSE20250822 9:33:01.334000
11513XCSE20250822 9:33:01.334000
11513XCSE20250822 9:36:03.796000
11513XCSE20250822 9:36:03.811000
11513XCSE20250822 9:36:03.811000
121513XCSE20250822 9:36:40.359000
31513XCSE20250822 9:36:40.359000
31513XCSE20250822 9:36:40.359000
31512XCSE20250822 9:45:55.082000
141512XCSE20250822 9:45:55.705000
91512XCSE20250822 9:45:55.705000
31512XCSE20250822 9:45:55.705000
91511XCSE20250822 9:46:00.492384
91511XCSE20250822 9:46:00.492445
91511XCSE20250822 9:46:00.511929
261511XCSE20250822 9:46:12.297000
541511XCSE20250822 9:46:12.297327
171511XCSE20250822 9:49:04.594000
261510XCSE20250822 9:52:01.086000
251509XCSE20250822 10:04:47.457000
81509XCSE20250822 10:04:47.457000
61509XCSE20250822 10:19:52.046000
31509XCSE20250822 10:23:09.892000
61509XCSE20250822 10:26:42.190000
31509XCSE20250822 10:26:42.190000
251509XCSE20250822 10:40:00.901000
131509XCSE20250822 10:45:08.245000
51509XCSE20250822 10:47:09.191000
131509XCSE20250822 10:47:09.191000
201509XCSE20250822 10:55:05.228000
11509XCSE20250822 10:55:05.228000
351510XCSE20250822 11:01:56.188000
91510XCSE20250822 11:01:56.188000
171511XCSE20250822 11:15:52.005000
81511XCSE20250822 11:15:52.005000
81511XCSE20250822 11:15:52.005000
171510XCSE20250822 11:18:49.536000
171510XCSE20250822 11:26:54.451000
171510XCSE20250822 11:43:24.219000
2791508XCSE20250822 11:43:24.219604
171509XCSE20250822 11:46:20.675000
81509XCSE20250822 11:46:20.675000
261509XCSE20250822 11:51:58.229000
191510XCSE20250822 11:54:25.543000
251509XCSE20250822 11:56:34.787000
171509XCSE20250822 12:01:22.073000
91509XCSE20250822 12:11:28.190000
171509XCSE20250822 12:11:28.190000
51511XCSE20250822 12:17:59.844000
231511XCSE20250822 12:17:59.844000
71511XCSE20250822 12:17:59.844000
51511XCSE20250822 12:17:59.844000
91511XCSE20250822 12:17:59.844000
71511XCSE20250822 12:17:59.844000
181511XCSE20250822 12:17:59.844000
11511XCSE20250822 12:17:59.844000
11511XCSE20250822 12:17:59.844000
81511XCSE20250822 12:17:59.864000
71511XCSE20250822 12:17:59.864000
91511XCSE20250822 12:17:59.864000
71511XCSE20250822 12:17:59.864000
71511XCSE20250822 12:17:59.871000
81511XCSE20250822 12:17:59.879000
81511XCSE20250822 12:17:59.879000
71511XCSE20250822 12:17:59.879000
91511XCSE20250822 12:18:09.594000
41511XCSE20250822 12:18:09.594000
71511XCSE20250822 12:18:09.594000
81511XCSE20250822 12:18:09.594000
331509XCSE20250822 12:29:33.470000
141509XCSE20250822 12:29:33.477000
231511XCSE20250822 12:29:33.583000
91512XCSE20250822 12:39:00.063000
91512XCSE20250822 12:39:00.063000
81512XCSE20250822 12:39:00.063000
341511XCSE20250822 12:39:00.065000
251511XCSE20250822 12:43:01.102000
51514XCSE20250822 13:00:05.291000
81514XCSE20250822 13:00:05.307000
81514XCSE20250822 13:00:05.307000
81514XCSE20250822 13:00:05.307000
71514XCSE20250822 13:00:05.391000
351513XCSE20250822 13:00:12.080000
251512XCSE20250822 13:03:42.179000
11512XCSE20250822 13:05:41.065000
161512XCSE20250822 13:13:04.250000
161512XCSE20250822 13:13:04.257000
171511XCSE20250822 13:43:24.196000
81511XCSE20250822 13:43:24.196000
81511XCSE20250822 13:43:24.196000
71512XCSE20250822 13:43:24.362000
51512XCSE20250822 13:43:24.362000
81512XCSE20250822 13:43:34.715000
91512XCSE20250822 13:43:34.734000
81512XCSE20250822 13:43:44.594000
71512XCSE20250822 13:43:44.613000
91512XCSE20250822 13:43:49.594000
91512XCSE20250822 13:43:54.594000
331510XCSE20250822 13:47:06.689000
181511XCSE20250822 14:01:00.690000
161513XCSE20250822 14:19:41.459000
71513XCSE20250822 14:19:41.459000
81513XCSE20250822 14:19:41.459000
91513XCSE20250822 14:19:41.459000
91513XCSE20250822 14:19:41.459000
241513XCSE20250822 14:19:41.459000
11514XCSE20250822 14:19:41.467000
161514XCSE20250822 14:19:41.467000
281514XCSE20250822 14:19:41.467000
61514XCSE20250822 14:19:41.478000
71514XCSE20250822 14:19:41.478000
91514XCSE20250822 14:19:41.478000
281514XCSE20250822 14:20:02.184000
91514XCSE20250822 14:20:02.184000
71514XCSE20250822 14:20:02.184000
81514XCSE20250822 14:20:02.184000
91514XCSE20250822 14:20:02.204000
91514XCSE20250822 14:20:03.939000
101512XCSE20250822 14:22:42.995000
101512XCSE20250822 14:23:47.574000
61512XCSE20250822 14:25:10.133000
21514XCSE20250822 14:38:00.414000
341512XCSE20250822 14:41:22.194000
31515XCSE20250822 14:46:39.039000
81515XCSE20250822 14:46:39.039000
251513XCSE20250822 14:57:54.776000
81513XCSE20250822 14:57:54.776000
81513XCSE20250822 14:57:54.776000
81513XCSE20250822 14:57:54.776000
21513XCSE20250822 14:57:54.776000
51515XCSE20250822 14:57:54.793000
91515XCSE20250822 14:57:54.793000
71515XCSE20250822 14:57:54.805000
61515XCSE20250822 14:57:54.808000
81515XCSE20250822 14:57:54.808000
281515XCSE20250822 14:57:54.894000
71517XCSE20250822 14:59:01.041000
81517XCSE20250822 14:59:01.041000
71517XCSE20250822 14:59:01.041000
31518XCSE20250822 14:59:01.041000
71518XCSE20250822 14:59:01.041000
91518XCSE20250822 14:59:01.041000
71518XCSE20250822 14:59:01.041000
241518XCSE20250822 14:59:01.041000
221518XCSE20250822 14:59:01.042000
251518XCSE20250822 14:59:01.042000
241515XCSE20250822 14:59:01.043000
421515XCSE20250822 14:59:01.043000
191515XCSE20250822 14:59:01.496000
461515XCSE20250822 14:59:01.496000
71517XCSE20250822 15:12:35.492000
71517XCSE20250822 15:12:35.492000
171516XCSE20250822 15:19:18.940000
171516XCSE20250822 15:19:18.940000
21518XCSE20250822 15:19:19.129000
141517XCSE20250822 15:19:19.149000
181519XCSE20250822 15:22:01.617000
181519XCSE20250822 15:22:01.636000
181518XCSE20250822 15:22:01.645000
91517XCSE20250822 15:28:23.997000
91516XCSE20250822 15:28:24.098000
271516XCSE20250822 15:40:09.310000
171517XCSE20250822 15:49:06.386000
171516XCSE20250822 15:52:53.204000
81516XCSE20250822 15:52:53.204000
111518XCSE20250822 15:56:07.357000
91518XCSE20250822 15:56:07.357000
71518XCSE20250822 15:56:07.357000
71518XCSE20250822 15:56:07.363000
81518XCSE20250822 15:56:07.363000
71518XCSE20250822 15:56:07.363000
81518XCSE20250822 15:56:07.376000
81518XCSE20250822 15:56:07.376000
91518XCSE20250822 15:56:07.376000
21519XCSE20250822 16:00:05.324000
91519XCSE20250822 16:00:05.324000
61519XCSE20250822 16:00:05.324000
81519XCSE20250822 16:00:05.324000
251518XCSE20250822 16:00:08.862000
271518XCSE20250822 16:00:19.074000
251518XCSE20250822 16:00:53.090000
171518XCSE20250822 16:00:53.626000
81518XCSE20250822 16:00:53.733000
161518XCSE20250822 16:00:53.733000
271520XCSE20250822 16:03:28.029000
21520XCSE20250822 16:03:28.029000
81520XCSE20250822 16:03:28.029000
71520XCSE20250822 16:03:28.029000
181520XCSE20250822 16:03:28.039000
21520XCSE20250822 16:03:28.039000
181520XCSE20250822 16:03:28.043000
71520XCSE20250822 16:04:25.412256
81520XCSE20250822 16:04:25.412256
4891520XCSE20250822 16:04:25.429565

