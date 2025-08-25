Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 18. august 2025 – 22. august 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 34 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse22.910.00016,29373.257.400
18. august 2025155.00018,232.825.650
19. august 2025155.00018,332.841.150
20. august 2025155.00018,412.853.550
21. august 2025150.00018,422.763.000
22. august 2025150.00018,602.790.000
I alt uge 34765.00018,4014.073.350
I alt akkumuleret 23.675.00016,36387.330.750

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 27.920.696 stk. egne aktier svarende til 1,92 % af selskabets aktiekapital.

