Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 18. august 2025 – 22. august 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 34 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|22.910.000
|16,29
|373.257.400
|18. august 2025
|155.000
|18,23
|2.825.650
|19. august 2025
|155.000
|18,33
|2.841.150
|20. august 2025
|155.000
|18,41
|2.853.550
|21. august 2025
|150.000
|18,42
|2.763.000
|22. august 2025
|150.000
|18,60
|2.790.000
|I alt uge 34
|765.000
|18,40
|14.073.350
|I alt akkumuleret
|23.675.000
|16,36
|387.330.750
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 27.920.696 stk. egne aktier svarende til 1,92 % af selskabets aktiekapital.
