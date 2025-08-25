Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation – planlagt lukning for emission og indløsning

Som led i processen for likvidation af nedenstående afdeling og tilhørende andelsklasser:

afdeling Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation

andelsklasse Bæredygtige Klimaaktier Akk. A i likvidation

andelsklasse Bæredygtige Klimaaktier Akk. W i likvidation

lukkes der for emission og indløsning i afdelingen og de tilhørende andelsklasser pr. den 1. september 2025 og frem til afdelingens og andelsklassernes ophør ved likvidation.

Der vil blive indkaldt til ekstraordinærordinær generalforsamling til forventet afholdelse den 16. september 2025, hvor det reviderede likvidationsregnskab for afdelingen Bæredygtige Klimaaktier Akk. KL i likvidation med tilhørende andelsklasser vil blive fremlagt til godkendelse.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

På vegne af likvidator

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør