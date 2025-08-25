Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 34 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|1.684.150
|585,13
|985.444.507
|18. august 2025
|25.001
|682,55
|17.064.548
|19. august 2025
|1.000
|701,57
|701.570
|20. august 2025
|18.594
|703,41
|13.079.235
|21. august 2025
|20.000
|709,32
|14.186.312
|22. august 2025
|20.000
|712,19
|14.243.734
|Total under programmet
|1.768.745
|590,66
|1.044.719.906
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 1.768.745 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 2,88% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
