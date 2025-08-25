Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 34 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 1.684.150 585,13 985.444.507 18. august 2025 25.001 682,55 17.064.548 19. august 2025 1.000 701,57 701.570 20. august 2025 18.594 703,41 13.079.235 21. august 2025 20.000 709,32 14.186.312 22. august 2025 20.000 712,19 14.243.734 Total under programmet 1.768.745 590,66 1.044.719.906

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 1.768.745 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 2,88% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

