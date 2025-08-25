Volatus Aérospatial annonce un partenariat stratégique avec KI Reforestation pour un programme d'ensemencement aérien à grande échelle à l'aide de Condor XL

TORONTO, 25 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aérospatial Inc. (TSXV : FLT, OTCQB : TAKOF, FSE : ABB. F) (« Volatus » ou « la Société ») annonce aujourd'hui la sélection de son hélicoptère télépiloté Condor XL pour les opérations d'ensemencement aérien de prochaine génération par Ki Reforestation (« Ki »). La société exploitera la plateforme pour Ki, marquant une étape importante dans l'automatisation du reboisement dans les paysages touchés par les incendies du Canada. Ki Reforestation est une entreprise d'innovation environnementale basée à Toronto qui se spécialise dans le rétablissement des feux de forêt et le reboisement à grande échelle.

En 2023 et 2024, plus de 18 millions d'hectares de forêt canadienne ont brûlé, une superficie plus grande que de nombreuses provinces. La régénération naturelle ne peut plus suivre le rythme, créant un fossé croissant qui menace la biodiversité, la sécurité de l'eau et la résilience climatique. Volatus et Ki relèvent ce défi avec le Condor XL, un système d'aéronef télépiloté (SATP) de transport lourd capable de transporter jusqu'à 180 kg sur 200 km.

« Les changements climatiques accélèrent la fréquence et la gravité des feux de forêt, détruisant les écosystèmes forestiers à une échelle qui ne peut être inversée par la seule plantation traditionnelle », a déclaré Trevor Grant, PDG de Ki Reforestation. « L'ensemencement aérien avec le Condor XL nous permet de reboiser des milliers d'hectares rapidement et à moindre coût, à l'aide de gousses dispersées avec précision conçues pour prospérer dans les sols post-brûlage. »

Volatus a également obtenu l'approbation d'exploitation de vol spécial pour piloter le Condor XL sur son champ d'essai de l'Ontario. Ces essais valideront le système de dispersion mis au point par Volatus en combinaison avec les gousses biodégradables exclusives de KI. Des essais préliminaires, y compris des vols avec des hélicoptères pilotés, ont déjà démontré de forts taux de germination et de résilience aux facteurs de stress environnementaux.

« Le partenariat avec Ki Reforestation s'inscrit parfaitement dans notre mission d'appliquer l'innovation aérospatiale aux défis mondiaux en matière de durabilité », a déclaré Glen Lynch, PDG de Volatus Aerospace. « Le Condor XL a la charge utile, la portée et la précision nécessaires pour intensifier les efforts de reboisement et restaurer les écosystèmes plus efficacement que toute autre méthode disponible aujourd'hui. »

Les essais en vol et la validation sont prévus au T4 2025, et les premières opérations d'ensemencement commercial sont prévues pour 2026. L'effort appuie le Programme des 2 milliards d'arbres du Canada et s'harmonise avec les objectifs climatiques internationaux, y compris la COP30. Au-delà du Canada, Volatus et Ki voient une demande mondiale importante pour des solutions de reboisement rapide. Les valeurs des crédits de carbone ajoutent une autre occasion à long terme, avec un hectare de terres reboisées estimées à séquestrer de 5 à 10 tonnes de CO₂ par année, potentiellement de 75 à 200 $ US par hectare par année aux prix actuels du marché volontaire.*

À propos de KI Reforestation

KI Reforestation est une entreprise environnementale basée à Toronto qui se consacre au rétablissement des écosystèmes à grande échelle grâce à des technologies de semences innovantes et à des méthodes de déploiement aérien.

À propos de Volatus Aérospatial

Avec 100+ ans d'expertise combinée en aviation, Volatus Aerospace offre des solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret, en utilisant des aéronefs pilotés et télépilotés (RPAS/drones). Engagé dans l'efficacité, la sécurité et la durabilité, Volatus offre un écosystème complet de solutions aériennes, y compris les opérations à distance, la vente d'équipements d'entreprise, la formation et les services aériens pour améliorer les applications du monde réel dans tous les secteurs.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les plans, les intentions, les croyances et les attentes actuelles de la Société à l'égard des activités commerciales futures et de la performance opérationnelle. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions, ou des énoncés formés au futur ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourrait » ou « sera » (ou d'autres variantes de ce qui précède) être pris, se produire, être atteint ou se réaliser. Les informations prospectives comprennent des renseignements sur l'opération d'actions contre dette, y compris des renseignements concernant l'approbation finale de l'opération d'actions contre dettes par la TSXV. L'information prospective est fondée sur les données concurrentielles, financières et économiques actuellement disponibles et sur les plans d'exploitation, les stratégies ou les convictions de la direction à la date du présent communiqué de presse, mais comporte des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement de tout résultat futur, le rendement ou les réalisations exprimés ou sous-entendus par l'information prospective. Ces facteurs peuvent être fondés sur l'information dont dispose actuellement la Société, y compris l'information obtenue auprès d'analystes tiers de l'industrie et d'autres sources tierces, et sont fondés sur les attentes ou les croyances actuelles de la direction. Toute information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est expressément visée par la présente mise en garde. Les investisseurs sont avertis que les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais reflètent plutôt des attentes, des estimations ou des projections concernant des résultats ou des événements futurs fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date à laquelle ces énoncés sont faits. L'information prospective et les énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la Société et sont fondés sur l'information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu'elle estime non déraisonnables à la lumière de toutes les circonstances. Dans certains cas, des facteurs ou des hypothèses importants sont abordés dans le présent communiqué de presse en lien avec des énoncés contenant de l'information prospective. Ces facteurs et hypothèses importants comprennent, sans s'y limiter, l'approbation finale de l'opération d'actions contre dette par la TSXV et comprennent, mais sans s'y limiter, les facteurs énoncés dans le rapport de gestion annuel et trimestriel de la Société déposé sur www.sedarplus.ca. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans l'information prospective, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux prévus, estimés ou prévus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est publiée à la date du présent communiqué de presse et, sauf si la loi l'exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement. Rien ne garantit que l'information prospective s'avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à l'information prospective.

*Les estimations de la séquestration du carbone sont fondées sur des recherches publiques et des moyennes de l'industrie; les résultats réels peuvent varier selon l'espèce d'arbre, l'état du sol et la conception du projet.

Ni la TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSXV) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

