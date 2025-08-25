新たに生まれ変わる人生： キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (King Faisal Specialist Hospital & Research Centre、KFSHRC)、22年にわたる専門治療の末に希少疾患を治療

サウジアラビア、リヤド発, Aug. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 患者と医療機関の生涯にわたる絆を示す珍しい例として、リヤドのキング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (KFSHRC) は、希少な遺伝性血液凝固障害の患者を乳幼児期から支え続け、22年間にわたり継続的に治療を提供し、最終的にこの特殊な疾患では世界初となる肝臓移植を実現した。

生後数カ月で病気の初期症状が現れたとき、KFSHRCは、患者の病状を安定させるため、奔走した。 彼女は、血栓を溶かすのに不可欠なタンパク質であるプラスミノーゲンの先天性欠損症と診断され、その結果、組織や臓器に深刻な脅威をもたらす線維性沈着が生じた。

この症例は複雑で、医学的にも生活の質 (QOL) 的にも問題があり、包括的で集学的なケアシステムが求められた。 医療行為にとどまらず、生命維持のためのあらゆるケアが行われた。 看護、栄養、情報技術のチームが、血液学と移植の専門家に加わり、少女の健康を確保した。

患者の父親は、初期の頃を振り返ってこう語っています。 「娘は生まれた瞬間から苦しんでいました。 泣いてばかりで、授乳もままならない状態でした。 神が希望の扉を開いてくださるまで、私たちは明確な答えのない不安の中で生きていました。 現在では、神の御加護のもと、サウジアラビア国王と皇太子殿下の政府によって提供された素晴らしい医療技術のおかげで、20年にわたる闘病の末、娘はこの稀な病気から回復しています。」

治療期間中、患者にはプラスミノーゲンの定期的な点滴と、視力への影響を軽減する点眼薬の投与が続けられた。 治療費は年間600万サウジアラビア・リヤル (約237,389,280円) を超え、サウジ政府が全額負担した。 これは、人間の健康に対する王国の深いコミットメントと、最も複雑な症例であっても生活の質に投資していることを反映している。

KFSHRCの成人血液・幹細胞移植部部長であり、指導医でもあるハザア・アル・ザハラニ 医師 (Dr. Hazzaa Al-Zahrani) は、この症例の管理には、合併症を予防し、安定性を確保するために、正確で長期的なアプローチが必要だったと説明した。 そして、非常にまれな症例に対する特別な治療法として、慎重に検討した結果、肝臓移植の実施が決定された。 手術の成功は、彼女の治療の転機となり、世界中で同じような症状に直面している患者たちの希望の光となった。

このアプローチは、キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターのビジョンに深く根ざしており、同院は、患者をあらゆる診療の中核に置き、最高水準で社会に奉仕するという使命に沿って、科学的な専門知識と人間的な思いやりが融合した統合医療を提供することに尽力している。

詳細は、www.kfshrc.edu.saを閲覧するか、メディアチーム mediacoverage@kfshrc.edu.sa まで問い合わせされたい。

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/850971e1-ae0f-4702-9148-d6a28a85bf3e