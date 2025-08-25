重獲新生：經歷 22 年專科護理後，KFSHRC 成功治癒罕見疾病

利雅德，沙地阿拉伯, Aug. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自嬰幼時期開始，利雅德的 King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (費薩爾國王專科醫院和研究中心，簡稱 KFSHRC) 一直為一位患有罕見遺傳性凝血障礙的病人給予支援，為其提供長達 22 年的持續護理，最終成功為其進行了肝臟移植手術——此為全球首宗針對這種疾病的肝臟移植手術，堪稱為患者與醫療機構之間建立畢生聯繫的罕有例子。

當患者在出生後首數個月出現初期病徵時，KFSHRC 團隊即以爭分奪秒的方式來穩定她的病情。 女孩被診斷患有先天性纖維蛋白溶酶原缺乏症 (congenital deficiency in plasminogen)，這是一種溶解血栓不可或缺的蛋白質，因缺乏而導致的纖維沉積物，對患者的身體組織及器官構成嚴重威脅。

她的病情複雜，為醫療及生活質素帶來雙重挑戰，需要一套既全面而又跨越多個學科的護理系統。 這不僅限於醫學上的治療，還要涵蓋維持生命所需的各方面護理。 護理、營養及資訊科技隊伍與血液學和移植專家並肩合作，攜手確保這位年輕女孩的健康。

回憶早期日子，患者父親感嘆道：「我的女兒從出生那刻開始，便飽受病痛的折磨。 她不斷哭泣，而且無法餵哺。 我們一直活在憂慮之中，得不到明確的答案，直到真主為我們打開一扇希望之門。 今天，首先要感謝真主，然後要感謝由兩聖寺護法政府及王儲殿下所提供的卓越醫療能力，願真主庇佑他們，讓我們見證女兒跟這個罕有疾病搏鬥了二十年後，得以康復。」

在多年的治療過程中，患者依賴對纖溶酶原 (plasminogen) 作定期的靜脈注射，以及使用眼藥水來緩減疾病對視力的影響。 每年逾 600 萬沙地里亞爾的治療費用，全數由沙地阿拉伯政府承擔。 此舉體現了即使在最複雜的醫療病例中，沙地阿拉伯王國對人類健康的深切承諾，以及對生活質素所作出的投資。

利雅德 KFSHRC 成人血液學及幹細胞移植部總監暨督導醫生 Hazzaa Al-Zahrani 醫生解釋說，處理該病例需要嚴謹慎密的長期治療方案，以預防併發症的出現及確保病情穩定。 為患者進行肝臟移植手術，是經過深思熟慮後所作出的決定，因為此舉對極其罕見的病例來說，是一項非比尋常的治療選擇。 手術的成功標誌著她治療過程的轉捩點，亦為全球各地面對類似病情的患者燃點了希望。

這種做法深深植根於 King Faisal Specialist Hospital & Research Centre 的願景中，就是一切治療皆以患者為核心，致力提供結合科學專業知識與人文關懷的綜合護理，藉此履行以最高標準服務社會的使命。

