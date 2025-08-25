Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen





FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 25. august 2025

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 27. august 2025

Med virkning fra den 27. august 2025 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 27. august 2025 til den 27. november 2025:

Obligationer uden renteloft

DK0030393319, (SNP), udløb 2026, ny rente pr. 27. august 2025: 2,6710% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

