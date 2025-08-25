Delårsrapport 1. Januar – 30. Juni 2025

Koncernomsætningen udgjorde 645,5 mio. kr. i 1. halvår 2025 mod 633,1 mio. kr. i samme periode sidste år.

Koncernens eksterne omkostninger, personaleomkostninger samt af- og nedskrivninger udgjorde samlet 672,9 mio. kr. i 1. halvår 2025, hvilket er en stigning på 69,4 mio. kr. sammenholdt med samme periode sidste år.

Udviklingen i omsætningen, omkostningerne og af- og nedskrivningerne i forhold til samme periode sidste år kan primært henføres til et let fald i tilkøbsomsætning i Lalandia som følge af lidt ændret gæstemix med bl.a. flere tyske gæster samt øgede indtægter fra TV- og præmiepenge, samarbejdspartnere og øget salg af merchandise i F.C. København. Dertil kommer øgede personaleomkostninger.

Resultat af transferaktiviteter udgjorde -44,8 mio. kr. mod -21,8 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultat før skat udgjorde -91,8 mio. kr. i 1. halvår 2025 mod 38,8 mio. kr. i samme periode sidste år. Periodens samlede resultat udgjorde -71,6 mio. kr. mod 30,3 mio. kr. i samme periode sidste år.

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger for 2025. For koncernen forventes en omsætning på 1.600 til 1.700 mio. kr. og et resultat før skat på 100 til 150 mio. kr.

