Troilus accompagnera le premier ministre du Canada et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles dans le cadre d’une mission sur les minéraux critiques en Allemagne et participera également à des forums d’investissement au Japon et en Corée

MONTRÉAL, 25 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (« Troilus » ou la « Société ») (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF; FSE: CM5R) a le plaisir d’annoncer qu’elle a été invitée à participer à deux missions internationales menées par le gouvernement du Canada, mettant en lumière l’importance stratégique du projet de cuivre-or Troilus dans le cadre de la stratégie canadienne sur les minéraux critiques à l’échelle mondiale.

Troilus a été conviée à se joindre à la délégation d’affaires canadienne accompagnant le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, et l’honorable Tim Hodgson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, à Berlin, en Allemagne, les 26 et 27 août 2025. Cette mission politique de haut niveau mettra en lumière la coopération Canada–Allemagne en matière de minéraux critiques et d’énergie propre et offrira à Troilus une occasion de mettre en valeur son rôle en tant que futur important producteur de cuivre et d’or au Québec. Les partenariats avancés de Troilus avec Aurubis, KfW IPEX-Bank et Euler Hermes constituent un modèle de collaboration de chaîne d’approvisionnement Canada–Allemagne, illustrant comment des ententes stratégiques d’achat et une coopération en financière peuvent renforcer la sécurité transatlantique en minéraux critiques.

En parallèle, Troilus a également été invitée à prendre part au Forum d’investissement canadien sur les minéraux critiques, une mission commerciale internationale organisée par Ressources naturelles Canada et Investir au Canada. Le forum se tiendra à Tokyo, au Japon, du 26 au 28 août, puis à Séoul, en Corée, les 29 et 30 août 2025. Cet événement réunira des investisseurs mondiaux, des représentants gouvernementaux et des chefs de file de l’industrie afin de faire progresser les partenariats sur les minéraux critiques. En plus de participer au forum, Troilus prendra part à des rencontres bilatérales dans les deux pays afin de poursuivre des discussions stratégiques avec des partenaires et clients potentiels.

Ces invitations soulignent l’alignement de Troilus avec la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques et renforcent son profil grandissant en tant que source fiable et stratégiquement importante de cuivre et d’or pour les marchés mondiaux.

À propos de Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, ce qui en fait un projet phare en Amérique du Nord.

