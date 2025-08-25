Le premier cimentier neuf sur les Grands Lacs depuis 20 ans établit de nouveaux standards de durabilité et de performance

MONTRÉAL, 25 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le MV Tamarack s’est accosté au port de Montréal le 22 août 2025, achevant sa traversée transatlantique inaugurale et marquant une étape majeure dans le transport maritime nord-américain. Propriété d'Eureka Shipping, une coentreprise entre le Groupe CSL (« CSL ») et SMT Shipping, ce navire à la fine pointe de la technologie est le premier navire cimentier nouvellement construit à être mis en service dans les Grands Lacs depuis deux décennies.

Livré le 23 juillet 2025 au chantier naval Holland Shipyard aux Pays-Bas, le MV Tamarack effectue une brève escale à Montréal avant de procéder au chargement de sa première cargaison de ciment. Géré par la division canadienne de CSL, Canada Steamship Lines, ce navire mécanique/pneumatique de 12 500 TPL remplace deux navires plus anciens par un modèle perfectionné et hautement performant qui offre la même capacité de chargement tout en réduisant l'impact environnemental.

Conçu spécialement pour les Grands Lacs, le MV Tamarack dispose d'une cale à ciment de 10 700 m³, d'une propulsion diesel-électrique et de systèmes de manœuvrabilité avancés. Le navire est équipé pour opérer au biocarburant HVO et est doté d'une capacité d'alimentation à quai, d'une isolation acoustique et de systèmes de chargement écoénergétiques – le tout conçu pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité opérationnelle.

« L'arrivée du MV Tamarack dans les Grands Lacs est le fruit d'un véritable travail d'équipe », a déclaré Kai Grotterud, directeur général d'Eureka Shipping. « Ce navire hautement efficace est le résultat d'une étroite collaboration avec notre client, d'une conception intelligente et d'une vision commune pour un transport maritime plus responsable. Nous sommes fiers d'établir une nouvelle norme en matière de durabilité et de performance dans la région. »

Cliquez ici pour consulter les spécifications détaillées du MV Tamarack.

Eureka Shipping Ltd. est un fournisseur de premier plan de services logistiques dans le segment spécialisé des navires cimentiers pneumatiques et mécaniques. Eureka possède et exploite une flotte de navires cimentiers autodéchargeants de 3 000 à 23 000 TPL en activité dans la mer Baltique, l’océan Atlantique, la mer Méditerranée, les Caraïbes et les Grands Lacs.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

SMT Shipping compte aujourd'hui, après 30 ans d'existence, une flotte d'environ 72 navires dans le cadre de différentes coentreprises actives dans divers marchés de marchandises en vrac, avec une spécialisation dans les vraquiers avec apparaux, les terminaux flottants de stockage/transbordement et les autodéchargeurs à courroie hautement efficaces.

